Los mejores cavas aragoneses para terminar el año

Las burbujas aragonesas tienen un especial protagonismo en esta época vistiendo las mesas navideñas. Su presencia se ha consolidado en los últimos años de la mano de la Bodega Particular de San Valero con tres cavas que cubren un amplio abanico de gustos.

El último que ha visto la luz ha sido el Cava Particular Garnacha Rosé, que el año pasado se sumó a los dos que ya se elaboraban en la bodega: Cava Particular Garnacha Blanc de Noirs y Cava Particular Garnacha Blanc de Noirs Reserva.

El Cava Particular Garnacha Rosé presenta un delicado color rosa fresa y un carbónico ligero con adecuada burbuja. En nariz ofrece elegantes aromas a frutos rojos, de buena intensidad y complejidad, combinados con suaves tonos de buena crianza sobre lías. Finalmente, en boca resulta seco y fresco, por su buena acidez, y con un agradable carbónico, equilibrado y sabroso.

La singularidad de los otros dos cavas de Bodega Particular está en el término Blanc de Noir, que se emplea para aquellos vinos que se elaboran a partir de variedades tintas, o de un coupage de estas con otras blancas para obtener un vino blanco.

Cava Particular Garnacha Blanc de Noir es el primero que se produce en Aragón siguiendo este método de elaboración. Es un cava blanco con aromas a frutas rojas elaborado íntegramente con la variedad de uva de origen aragonés más conocida, la garnacha. Un vino de alta expresión para cualquier momento gastronómico y que resulta especialmente apetecible en las celebraciones navideñas.

Presenta un atractivo color amarillo pálido con el ribete acerado, brillante y luminoso. Su burbuja es fina y está muy bien integrada. Destacan los aromas delicados a frutas rojas y en boca presenta una agradable sensación carbónica, con un final largo y armónico.

Su hermano mayor, el Cava Particular Garnacha Blanc de Noir Reserva supone una evolución del Cava Particular Garnacha Blanc de Noir. De hecho, el Reserva ha permanecido 15 meses de crianza en botella en las cavas de la Bodega Particular de San Valero frente a los nueve del más joven de la familia. Igualmente ofrece un atractivo color amarillo y, en boca, un buen equilibrio entre la acidez y el cuerpo del vino. Un cava sabroso y refrescante para disfrutar estas Navidades.

Estos cavas se pueden adquirir en la tienda online, además de en establecimientos especializados y grandes superficies. En la tienda online hay una descripción de cada uno de ellos con la ficha técnica correspondiente e información adicional sobre el formato de venta.