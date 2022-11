"Llevamos la inteligencia artificial y el big data a todos los rincones posibles"

Director y cofundador de PredictLand, Javier Orús es matemático y científico de datos, además de haber cursado el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del IESE. Tras unos años iniciales dedicados a la investigación en geometría algebraica, dio el salto a la Consultoría IT. Actualmente es experto en ciencia de datos e inteligencia artificial, áreas que desarrolla desde que fundó en 2017 la compañía PredictLand.

¿Qué actividad desarrollan en su compañía?

Desde PredictLand acompañamos a las empresas y a las instituciones en esta era digital, acercándolas al big data, a la inteligencia artificial para ayudarlas a obtener todo el valor posible de sus datos, a conseguir evolucionar sus productos, a ser cada vez más ‘data driven’ y a mejorar la toma de decisiones de su negocio, soportándolas cada vez más en analíticas avanzadas altamente efectivas.

Desde 2017, cuando fundó PredictLand, el negocio está al alza.

Trabajamos en múltiples sectores y en diversas tareas de cada empresa. Vamos a acabar el año con 13 trabajadores, o tal vez incluso alguno más, cuyo perfil es el de científico de datos. Necesitamos personas con una importante formación en matemáticas y estadística, un fuerte componente tecnológico y en computación y una buena capacidad de negocios. Esto último también es muy importante porque desarrollamos aplicaciones para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. No somos un laboratorio de investigación ni un centro tecnológico. Somos una empresa en la que el cliente nos plantea sus problemas y nosotros intentamos ayudarle con las técnicas de las que somos especialistas.

"En PredictLand intentamos en lo posible dar soluciones

a los problemas de nuestros clientes"

¿Puede hablarme de algunos trabajos?

Con BSH Electrodomésticos hemos desarrollado más de una docena de proyectos en muy diversas áreas. Ha tenido mucho impacto y ha sido multipremiado internacionalmente uno realizado para el departamento de calidad de las fábricas: permite clasificar una serie de documentos, que normalmente supone 10 días de trabajo al mes de un ingeniero de perfil alto, en seis minutos gracias al algoritmo que hemos diseñado. El cambio resulta brutal. Y es extrapolable a todas las plantas de España y del mundo de BSH. También trabajamos la previsión de la demanda para varios clientes, optimizaciones de consumo energético... En suma, a aquellos ‘dolores’ que tienen nuestros clientes, intentamos en la medida de lo que se pueda, darles soluciones. La parte de inteligencia artificial que tratamos nosotros es la que intenta que las máquinas sean inteligentes aprendiendo de datos. Y permite que se automaticen tareas que hasta ahora no se podía. Las máquinas mimetizan lo que hacían las personas.

¿Qué facturación tienen?

El año pasado rondó los 550.000 euros y este año tenemos el objetivo de llegar a facturar entre 900.000 euros y un millón. Estamos creciendo en volumen de negocio y en equipo. Nos ubicamos durante año y medio en el espacio de ‘coworking’ Impact Hub Zaragoza y ahora nos encontramos donde estaban los antiguos cines Goya, en la calle de San Miguel.

¿Con qué sectores trabajan?

Tenemos clientes de muy diversos sectores: de la alimentación, la salud, la logística, la industria manufacturera, energética... Ya he nombrado los electrodomésticos BSH, pero también trabajamos con otras muchas compañías de medio o gran tamaño como Stellantis, Campofrío, Mahou San Miguel, KBC, Edelvives, CerTest Biotec, Podoactiva... Asimismo, ayudamos a empresas de menor volumen, porque nosotros hacemos soluciones muy a medida de lo que necesita el cliente, para lograr que tenga un rendimiento mucho mayor. Depende, en resumen, del nivel de productividad al que quieran llegar.

"Cada uno tiene un talento distinto y hay que acompañarlo de actitud, de constancia y de esfuerzo"

¿Cuál es el secreto del éxito de su empresa?

Puro sentido común: tener el mejor equipo posible y mimarlo. Y de esta manera se consigue cuidar también a los clientes.

¿Y en la vida?

Cada uno tiene un talento distinto y hay que acompañarlo de actitud, de constancia y de esfuerzo. Llega más lejos el que quiere que el que puede. Es fundamental y se lo intento inculcar a los más jóvenes. Ha sido una de las directrices de mi carrera.

¿Qué papel juega la formación en su carrera profesional?

Me encontraba como director de consultoría y, aunque mi área la controlaba muy bien, veía que se jugaba un partido de tenis en el que no podía participar. Me faltaba saberme mover en terrenos como las finanzas, los recursos humanos, la gestión de personas, las ventas, el márquetin... me faltaba esa visión transversal para comprender la situación de otros y ver cómo impactaban mis decisiones en el resto. Un amigo había hecho el PDD de IESE y le había ido muy bien. Me decidí a cursarlo y puedo decirte que ha habido un antes y un después dos veces en mi vida: cuando hice la carrera de Matemáticas y también cuando estudié el PDD. No fui el mismo cuando salí de allí.

"Hubo un antes y un después en mi vida tras hacer el PDD

de IESE. Salí siendo diferente a como entré"

¿Pero qué lo hace tan especial?

En el PDD trabajas mecanismos para tomar decisiones, acabas automatizándolos y cogiendo esa visión transversal entre las diversas áreas de una empresa que hace falta para cuando estás en determinados puestos. Para mí, hacer el PDD fue como si me pusiera unas gafas y empezara a ver cosas que antes era incapaz de ver y entender. Me ayudó mucho en mi anterior empresa y también para lanzar la actual. Sin el PDD seguramente no me habría atrevido a fundar PredictLand, pero me brindó una visión empresarial íntegra y transversal, y me añadió criterios para evaluar alternativas ante cualquier decisión.

¿A quién se dirige el PDD?

A personas con unos 15 años de experiencia, con todo tipo de perfiles: desde directores de empresas a mandos intermedios, que a la larga crecen profesionalmente.

¿Lo considera caro?

Es como un MBA pero en vez de dos años se hace en seis meses. En mi caso lo tengo claro: no fue un gasto, sino una inversión. Y lo volvería a pagar.

* El IESE aterriza en Zaragoza El próximo martes 22 de noviembre, el IESE, la escuela de negocios de la Universidad de Navarra, aterriza en Zaragoza para mostrar cómo es su Programa de Desarrollo Directivo (PDD). La jornada está pensada para que los asistentes puedan de participar en una clase magistral con el método de IESE, basado en casos empresariales reales que son un referente mundial en formación directiva. El objetivo de IESE es ayudar a sus alumnos a potenciar su liderazgo y promover sus habilidades directivas. Si estás interesado o te has planteado alguna vez tener una sólida formación directiva, es tu oportunidad. Hablar del IESE no es hablar de cualquier escuela de negocios. Desde hace más de seis décadas, concretamente desde 1958, su misión ha sido la de formar a líderes comprometidos con la excelencia profesional, la integridad y el espíritu de servicio.

