Laura Pueyo: "Deberíamos preguntarnos por qué el sistema educativo no es atractivo para los alumnos"

Licenciada en Derecho y Diplomada en Ciencias Empresariales, Laura Pueyo desarrolla su labor docente en Londres, donde trabaja como Lead Practitioner y Professional Coordinating Mentor e imparte clases de Modern Foreign Languages. El pasado 2021 obtuvo el premio ‘Jack Petchey Leader Award’ por su trabajo centrado en ‘The Science of Learning’, además del Premio' KM Secondary Teacher of the Year' por su dedicación como Outstanding Leader.

En la gala ha hablado de tendencias europeas en educación. ¿Hacia dónde va el sistema educativo? ¿Qué retos le deparan?

El sistema educativo avanza hacia una educación transversal con las competencias como esencia del diseño curricular. No solo se trata del aprendizaje de los alumnos, sino también del desarrollo personal, social, emocional y profesional que necesitarán en un mundo cada vez más cambiante. Se debe afrontar de una vez por todas el fracaso escolar y trabajar la personalización del aprendizaje de los alumnos como mecanismo de inclusión. Para ello, la formación docente debe centrarse en la enseñanza basada en evidencias y en renovar las metodologías educativas.

Es profesora en Reino Unido. ¿Qué diferencias existen entre su sistema educativo y el nuestro?

En Reino Unido, a diferencia de lo que ocurre en España, la profesión docente está muy definida y se apuesta por la promoción y remuneración por desempeño. El organismo de inspección (OFSTED) se encarga de velar por que se cumplan los estándares educativos en todos los centros y todos los profesores son observados impartiendo clase. En materia de evaluación, el modelo anglosajón apuesta por exámenes nacionales externos al finalizar la etapa de educación primaria, secundaria y bachillerato, cuyos resultados sirven para juzgar a cada centro.

¿Qué carencias tiene el modelo español? ¿Y cuáles son sus puntos fuertes?

El fracaso escolar y el abandono educativo temprano son algunas de las principales debilidades. Por desgracia, la formación del profesorado sigue siendo insuficiente, especialmente durante los primeros años, a pesar de que la investigación educativa la haya identificado como el factor determinante del rendimiento de los estudiantes.

En cuanto a fortalezas, desde mi punto de vista, el sistema educativo español ofrece una educación inclusiva que apuesta por una evaluación tolerante y por formar alumnos independientes que se implican en su propio aprendizaje.

El abandono escolar se achaca a la pérdida de la cultura del esfuerzo y la poca tolerancia de los jóvenes ante las frustraciones. ¿Cómo se puede paliar esta situación?

Lo que deberíamos preguntarnos es por qué nuestro sistema educativo actual no es atractivo para los alumnos. Debemos centrarnos en mejorar la calidad de la experiencia de aprendizaje de cada alumno a través de una propuesta curricular amplia y rica, clases dinámicas y equipos docentes formados para asesorar sobre diferentes oportunidades y salidas profesionales. No todo el mundo encaja en el tradicional modelo académico.

Como profesora de secundaria, ¿qué debe primar en la educación en esta etapa?

Su felicidad y bienestar. Es nuestra obligación proporcionar un entorno donde todos se sientan seguros y sean capaces de expresarse y dar lo mejor de sí mismos. La comunidad educativa debe trabajar unida para ofrecer una educación de calidad que prepare a nuestro alumnado a enfrentarse a los retos del mundo globalizado y no basarnos únicamente en la excelencia académica.