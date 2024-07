"Las renovables son las tecnologías más competitivas a nivel económico"

¿Cómo valora la situación actual del sector de las renovables?

Las renovables son una verdadera oportunidad para España. Tenemos los recursos y la capacidad técnica para lograr, no solo una suficiencia energética, sino convertir este recurso en un elemento de competitividad diferenciador. Por ello, se está consolidando como un sector puntero, favoreciendo la descarbonización, el desarrollo y la seguridad de suministro energético a precios bajos que producen un efecto arrastre positivo para el resto de las industrias. Este sector se está convirtiendo en un motor de crecimiento para el país, que se está posicionando como un ‘hub’ de energías renovables.

Ignis se fundó en 2015 de la mano de un equipo de ingenieros. ¿Qué balance hacen de estos nueve años de trayectoria?

Ignis se fundó en Aragón con la compra del ciclo combinado de Escatrón, lo que permitió salvar la continuidad de la planta y de sus empleos. Y creció en Aragón, con el desarrollo del complejo fotovoltaico más grande de Europa, del que hoy hacemos la operación y mantenimiento. Desde entonces, nos hemos consolidado como una compañía energética global, verticalmente integrada en el sector de las renovables y en soluciones energéticas innovadoras. En estos años hemos promovido una cartera de más de 20 GW de proyectos renovables en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Actualmente, lideramos la gestión de la energía con una cartera operativa de >7 GW de tecnologías de generación y ofrecemos soluciones energéticas personalizadas e innovadoras a la industria, las pymes y los consumidores finales.

¿Cuáles son sus señas de identidad? ¿Qué presencia tienen en el extranjero?

Tenemos un firme compromiso con la transición energética y la descarbonización de nuestros clientes, fomentando la competitividad de la industria, no solo en España, sino en otras partes del mundo donde Ignis cuenta con una presencia mayor. Como compañía, hemos apostado siempre por el talento de nuestros profesionales, trabajando con mucha anticipación, agilidad y autonomía, pero siendo equipo. Las personas que forman Ignis son la clave de nuestro crecimiento. También somos muy conscientes de que debemos generar un impacto positivo donde operamos. Por eso, la sostenibilidad es un eje transversal, no solo porque nuestra actividad contribuye a la descarbonización, sino porque la colaboración con el entorno local y la mejora de las condiciones allí donde operamos está en nuestra misión: revitalización y cuidado de las comunidades locales donde estamos presentes, tanto en la esfera social, como en la ambiental. Actualmente, Ignis se encuentra presente a lo largo de tres continentes, en España, Italia, Reino Unido, Alemania, Norteamérica (con infraestructuras auxiliares en México), Perú, Chile y Filipinas, entre otros países, con un portfolio de proyectos internacionales de renovables en desarrollo de 14 GW.

¿Qué otras iniciativas están llevando a cabo en el país?

Ignis tiene una relación especial con Aragón, ya que es prácticamente donde comenzó su andadura, con la adquisición en 2016 del ciclo combinado Peaker de Escatrón, que fue un caso de éxito, ya que estaba en una difícil situación económica y se consiguió darle viabilidad, manteniendo y ampliando los puestos de trabajo en una zona en declive después del cierre de la minería. Alrededor de las infraestructuras de esa central, la empresa emprendió el camino de la descarbonización y desarrolló el mayor complejo fotovoltaico de Europa, actualmente en operación con 825 MW (en Aragón Solar situado en Escatrón, Chiprana y Samper de Calanda, donde IGNIS sigue participando en el mantenimiento). También tenemos actualmente una fuerte presencia en la Comunidad a través de otros relevantes activos en operación (como la planta de cogeneración en Sabiñánigo), así como proyectos de renovables en diferentes fases de desarrollo: dos plantas fotovoltaicas en operación en Muniesa y Escatrón. Y estamos desarrollando un innovador proyecto de hibridación del ciclo de Escatrón con energía eólica y fotovoltaica y otros proyectos de fotovoltaica e hidrógeno verde. Además, hemos conseguido, gracias a estas iniciativas, generar puestos de trabajo estables, ayudando a la fijación de población y formando a personas para que se incorporen al sector.

¿Habría que cambiar la legislación y la normativa vigente sobre renovables en España?

Las renovables son un elemento clave para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización a nivel nacional, europeo e internacional, por lo que el apoyo del sector público es muy importante. La legislación debe aportar estabilidad, certeza y seguridad jurídica, evitando cambios regulatorios que desincentiven la inversión. También es necesario impulsar una tramitación ágil que permita un despliegue de los proyectos en tiempos razonables, y que los estímulos se dirijan a acelerar la transición energética. Para todo esto, el diálogo continuo entre las administraciones y las empresas es muy necesario, para entender el sector y trabajar juntos por objetivos que son comunes: mejorar la economía y la competitividad, crear empleo estable y que los ciudadanos reciban un impacto positivo de este sector.

¿Qué otras medidas serían importantes para impulsar al sector?

España tiene ante sí una gran oportunidad de aprovechar la alta penetración de renovables para retener y atraer industrias intensivas en consumo de energía. En este sentido, las medidas regulatorias deberían ir encaminadas a eliminar barreras que puedan existir a la transformación necesaria en el consumo de energía. Algunos ejemplos serían la adecuación de la estructura de peajes y cargos para fomentar la demanda en momentos de alta generación renovable y bajos precios mayoristas o acelerar la implantación del agregador independiente para que los grandes consumidores industriales puedan monetizar la flexibilidad de sus procesos en el mercado eléctrico.

¿Qué camino considera que va a tomar el mundo energético en el futuro?

La tendencia a la descarbonización del consumo energético es imparable. Las renovables ya no solo cumplen un objetivo medioambiental de reducción de emisiones, sino que son las tecnologías más competitivas a nivel económico y, adicionalmente, dotan a los países que las instalan de autosuficiencia energética en un mundo con muchas más tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados globales de ‘commodities’ (gas, petróleo) que el de hace pocos años. Ese camino de descarbonización tiene aún mucho recorrido, dado que no se trata solo de hacer renovable el mix de generación eléctrica, sino de electrificar el 80% del consumo energético final, que a día de hoy no es eléctrico. Y, para recorrer ese camino, cada vez más primarán las soluciones que contemplen al mismo tiempo la reducción de emisiones con la sostenibilidad y competitividad económica de las industrias.

¿Cuáles son los retos principales debe afrontar el sector a corto plazo en Aragón?

A corto plazo, los promotores, con la colaboración de la Administración, debemos ser capaces de instalar las renovables que están en desarrollo dentro de los hitos que nos han marcado tanto el Ministerio como la Unión Europea. Después, este fuerte sector de renovables de Aragón atraerá inversiones, ya lo está haciendo, de industria necesitada de energía verde a precios competitivos. También debemos avanzar en la electrificación, además de la industria, de consumos particulares como la climatización o el transporte.