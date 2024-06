"Las grandes competiciones de halterofilia las ganan las mentes privilegiadas"

Luchadora, disciplinada y perseverante. Así es Lydia Valentín, uno de los máximos exponentes en el mundo de la halterofilia. A lo largo de su carrera como deportista de élite, ha logrado hitos grandiosos, como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 o el título de Campeona del Mundo.

¿Cómo fue dejar su pueblo natal y marcharte a Madrid siendo solo una adolescente?

Fue un cambio muy positivo. Desde que comencé a practicar halterofilia, a los 11 años, irme al Centro de Alto Rendimiento era mi principal objetivo. Allí era donde entrenaban los mejores, los que iban con la selección, los que competían a nivel nacional y europeo, los olímpicos... Cuando me llamaron y me dijeron que me aceptaban, fue un sueño cumplido.

¿Qué le ha dado este deporte?

Muchas veces digo que yo no hago halterofilia, sino que es ella quien me ha hecho a mí. Me lo ha dado todo. Valores como la disciplina, la constancia, la perseverancia, el querer ser mejor, el intentar la excelencia en cada entrenamiento y en cada competición... No sería quien soy ahora si no fuera por ella.

¿Ha tenido que sacrificar algo?

Practicar un deporte a esos niveles te quita tiempo con las personas de tu entorno. Pero cuando uno toma un camino, tus seres queridos tienen que apoyarte. Es un privilegio llegar a lo más alto.

¿Tiene algún significado especial el corazón que hacía con las manos para celebrar tus victorias?

Sí. Lo hice por primera vez cuando gané el campeonato de Europa. Luego, en Río 2016, se hizo popular. Estaba emocionada, feliz y era una manera de expresar mi gratitud a todas esas personas que habían estado allí y que me habían apoyado, una forma de decirles que sentía esa energía que me habían mandado.

¿Qué se siente al lograr ser campeona del mundo o al ganar un oro olímpico?

Es lo máximo. Una recompensa al trabajo de tantos años, a las horas de entreno, a poner el foco y todas tus energías en eso. Sientes que todo ha merecido la pena. Es como tocar el cielo.

¿Qué papel juega la mente en un deporte como la halterofilia?

Lo es todo, la mente dirige al cuerpo. Aunque desde fuera la halterofilia pueda parecer un deporte solo de fuerza física, las grandes competiciones las ganan las mentes privilegiadas. La parte mental también se entrena, y todo tiene que estar compensado. Debes tener un cuerpo fuerte, una técnica perfecta y una mente lúcida. Si te falla una de esas tres patas, no lo consigues.

¿Es la halterofilia un deporte más masculino que femenino?

Yo, personalmente, no he sentido ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer, pero sí es cierto que es un deporte más vinculado al género masculino.

Se ha retirado de la alta competición, pero supongo que el deporte sigue estando muy presente en su vida...

Sí, me he retirado del alto rendimiento, pero sigo entrenando diariamente. Me encanta entrenar y además, ahora puedo combinar la halterofilia con otras disciplinas y otros deportes. Lo llevo en la sangre, seré deportista hasta que me muera.

Ahora, se está visibilizando más el deporte femenino...

No creo que sea cuestión de género, sino de talento. A las deportistas no se les está visibilizando por el hecho de ser mujeres, sino porque son buenas, porque están consiguiendo grandes logros. En España tenemos campeonas del mundo y medallistas olímpicas en muchos deportes. El deporte femenino ha crecido y, con él, también las niñas que quieren practicar diferentes disciplinas. Ahora hay referentes en casi todos los deportes, algo que antes no pasaba. Y es importante visibilizar esos referentes porque, al igual que los hombres, se están consiguiendo muchos éxitos.