Las claves para lograr una adecuada visión transgeneracional y un buen relevo

Para que una empresa familiar tenga éxito y sobreviva más allá de la primera generación –aquella que fundó el negocio y puso la simiente y los primeros esfuerzos e iniciativas– es necesario llevar a cabo unas transformaciones en el seno de la propia compañía y afrontar unos retos estratégicos diferentes a los de otras sociedades. Uno de los grandes desafíos es el traspaso generacional, algo que debe de entrar en los objetivos de la empresa desde casi sus inicios. La sucesión planificada es crucial: las siguientes generaciones han debido recibir de sus antecesores un punto de vista transgeneracional y una mentalidad inversora sobre la globalidad del negocio familiar, sin perder de vista tampoco los principios y valores sobre los que se sustentó la compañía desde sus orígenes. Resulta obvio que cada persona es diferente, al margen de poseer el mismo apellido, por lo que en el plan estratégico de la empresa se ha de tener en cuenta la importancia de fomentar la mentalidad emprendedora para que puedan no solo conservar el patrimonio heredado sino también aportar nueva riqueza. Por otro lado, no se debe pasar por alto el talento que viene a sumar. En estos tiempos en los que tecnología e innovación cambian a tal velocidad, las nuevas generaciones tienen mucho que aportar al crecimiento empresarial ante unos escenarios globalizados y digitales que no existían hace décadas.

Un buen plan personalizado que desarrollar : para que a lo largo de los años la empresa familiar pueda pasar a las siguientes generaciones y continúe generando nueva riqueza, es crucial que sus miembros tracen un plan de relevo, poniendo en valor lo que deseen todos los implicados y permitiendo coexistir distintas mentalidades y talentos. Es positivo decidir cómo puede ser la salida y la entrada de sus miembros e incluso anticiparse a posibles discrepancias que tal vez surjan en el futuro.

: para que a lo largo de los años la empresa familiar pueda pasar a las siguientes generaciones y continúe generando nueva riqueza, es crucial que sus miembros tracen un plan de relevo, poniendo en valor lo que deseen todos los implicados y permitiendo coexistir distintas mentalidades y talentos. Es positivo decidir cómo puede ser la salida y la entrada de sus miembros e incluso anticiparse a posibles discrepancias que tal vez surjan en el futuro. ​Equilibrio entre dos entes bien distintos : entre la dificultad de cómo administrar y dirigir con éxito una empresa familiar se encuentra su enorme complejidad, al convivir dos entidades diferentes: la familia, en la que influyen sobre todo los sentimientos, y los negocios, donde la optimización de los recursos económicos son cruciales. Encontrar un equilibrio entre familia y empresa resulta absolutamente necesario para el buen devenir de la compañía.

: entre la dificultad de cómo administrar y dirigir con éxito una empresa familiar se encuentra su enorme complejidad, al convivir dos entidades diferentes: la familia, en la que influyen sobre todo los sentimientos, y los negocios, donde la optimización de los recursos económicos son cruciales. Encontrar un equilibrio entre familia y empresa resulta absolutamente necesario para el buen devenir de la compañía. ​ Una buena y fluida comunicación : en muchos de los fracasos del relevo generacional de empresas familiares subyace una mala comunicación entre los miembros de la misma, dejar bien claro qué parte del patrimonio está involucrado en el negocio familiar y qué parte es de título personal. La comunicación fluida y respetuosa entre sus componentes debe estar presente desde que se incorporan a la empresa cualquiera de los nuevos miembros.

: en muchos de los fracasos del relevo generacional de empresas familiares subyace una mala comunicación entre los miembros de la misma, dejar bien claro qué parte del patrimonio está involucrado en el negocio familiar y qué parte es de título personal. La comunicación fluida y respetuosa entre sus componentes debe estar presente desde que se incorporan a la empresa cualquiera de los nuevos miembros. Educar en una mentalidad emprendedora : para evitar que se cumpla el pesimista refrán sobre las empresas familiares que dice: "El abuelo la construye, el padre la disfruta y el nieto la destruye", los expertos tienen muy clara la importancia de crear en las generaciones venideras una mentalidad emprendedora: el éxito no reside en mantener el patrimonio heredado sino en ampliarlo.

: para evitar que se cumpla el pesimista refrán sobre las empresas familiares que dice: "El abuelo la construye, el padre la disfruta y el nieto la destruye", los expertos tienen muy clara la importancia de crear en las generaciones venideras una mentalidad emprendedora: el éxito no reside en mantener el patrimonio heredado sino en ampliarlo. Respetar los principios y las tradiciones : las empresas familiares deben de encontrar un equilibrio entre sus señas de identidad –tradiciones, valores y principios– con innovación y renovación. Aunque deban adaptarse a los tiempos, resulta particularmente importante saber mantener la identidad de la empresa familiar, no solo para sus propietarios sino también para trabajadores, clientes y proveedores.

: las empresas familiares deben de encontrar un equilibrio entre sus señas de identidad –tradiciones, valores y principios– con innovación y renovación. Aunque deban adaptarse a los tiempos, resulta particularmente importante saber mantener la identidad de la empresa familiar, no solo para sus propietarios sino también para trabajadores, clientes y proveedores. Paso a las nuevas exigencias del mercado: aquello de renovarse o morir es especialmente cierto en este tipo de negocios. Los nuevos escenarios económicos, globalizados y digitales, así como las nuevas exigencias sociales y medioambientales hacen que la entrada de las nuevas generaciones, con otra mentalidad y formación que sus antecesores, no solo pueda ser una experiencia positiva sino necesaria.