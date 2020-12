¿Cómo son las nuevas promesas del fútbol aragonés?

Más del 74% de los miembros de la generación Z pasa su tiempo libre en línea, el 66% usa más de un dispositivo conectado a internet a la vez y alrededor del 76% sigue a al menos un ‘influencer’ en las redes sociales. No hay duda de que los ‘centenialls’, nacidos entre 1994 y 2010, son la generación de la tecnología y las redes sociales, pero también la del deporte.

Marcos Alamañac, Darío Mairal y Manu Rico son tres nuevas promesas del fútbol aragonés. Tienen entre 15 y 17 años, son oscenses y juegan en las categorías inferiores de la SD Huesca, el equipo en el que han querido debutar desde que se iniciaron en el deporte siendo unos niños. Los tres constituyen auténticos ejemplos de lo beneficioso que puede resultar compaginar la tecnología con el aspecto físico a través del deporte.

A diferencia de otras generaciones de deportistas, los jóvenes siguen a sus ídolos en Instagram, consumen fútbol de muchas maneras y juegan a videojuegos como el FIFA. Unos ‘hobbies’ para los que tratan de sacar el poco tiempo que les dejan libres las clases, los exámenes, los deberes, los entrenamientos y los partidos. Esta compatibilización entre sus estudios y su pasión les obliga a realizar una planificación muy ordenada, algo para lo que es imprescindible una gran constancia y disciplina.

Del Huesca, el equipo de su vida y que actualmente juega la segunda temporada de su historia en LaLiga Santander, destacan valores como el compañerismo o la lucha incansable, que admiran y tratan de seguir en su día a día. Unos principios que ellos también tienen por bandera y que les seguirán acompañando cuando hayan logrado su sueño: llegar lejos en el fútbol profesional.

1 Marcos Alamañac Empezó a jugar en la Escuela de Fútbol Oscense a los seis años y con 11 ya entró a la SD Huesca. Oscense de 15 años, Alamañac, que vive en el barrio de Santo Domingo, juega actualmente en el equipo de cadetes y en ocasiones también con los juveniles. Ganó la liga y el Campeonato de Aragón cuando era Alevín de segundo año.





​¿De qué posición juegas?

Mediocentro o extremo.



¿Cuáles son tus aficiones?

Juego bastante al pádel, al baloncesto y al ping pong con mi familia y mis amigos. También me gusta mucho ir en bici.



¿Qué planes hacíais antes de la pandemia?

Íbamos los domingos de excursión a alguna montaña y hacíamos salidas con la bici por la zona.



¿Y ahora?

Pues quedamos por la ciudad, respetando las medidas de seguridad, damos vueltas por los parques y otros lugares abiertos.



¿Cómo recuerdas tu entrada al equipo?

Como un logro muy importante. A todo el mundo le gusta jugar en el equipo de su ciudad y defender su escudo. Además de que he hecho amigos muy buenos.



¿Qué sueños tienes para tu futuro?

Me encantaría jugar al fútbol profesional y debutar en el equipo de mi ciudad.



¿Qué futbolista te gustaría ser?

Carles Aleñá. Siempre me han hecho la broma de que me parecía a él, pero con el tiempo me fui fijando más y ahora es mi referente.



¿Tienes redes sociales?

Sí, tengo WhatsApp e Instagram, donde me gusta ver lo que cuelgan algunos futbolistas famosos. Y también uso a veces Twitter.

2 Manu Rico A sus 17 años, Manu Rico es el capitán del equipo Juvenil A de División de Honor. Actualmente en segundo de Bachillerato en el Instituto Ramón y Cajal de la capital oscense, más adelante le gustaría estudiar INEF o periodismo deportivo. Tras acceder al club con 10 años, el pasado verano hizo la pretemporada con el primer equipo.





​¿Cuál es tu posición?

Mediocentro.



¿A qué edad comenzaste a jugar al fútbol?

A los cuatro años en la Escuela de Fútbol Oscense.



¿De qué temporada guardas mejor recuerdo?

De la 2018-2019, cuando llegamos a la final del Campeonato de España con la selección aragonesa y el Huesca estuvo en LaLiga Santander.



¿Cómo te has sentido en el primer equipo?

Muy bien. Me he sentido muy acogido, hay muy buen ambiente allí y mucho compañerismo.



¿Qué te gusta hacer cuando no juegas?

Quedar con mis amigos, ir a la montaña, disfrutar de los Pirineos y conocer el mundo. Suelo viajar a un sitio diferente cada verano.



¿Qué videojuegos te gustan?

El FIFA, el Call of Duty, el Assassin’s Creed y otros de temática histórica.



¿Qué tres futbolistas te gustan más?

Iniesta, Modric y Özil.



¿Tienes perfiles en redes sociales?

Sí. Utilizo Instagram y Twitter de vez en cuando, pero tampoco estoy mucho tiempo en ellas.



¿Y en cuanto a otros portales?

También me gusta Netflix y ver vídeos de ‘youtubers’ y otros en los que se descubren playas escondidas y otros lugares interesantes.