La digitalización puede aumentar hasta un 25% la productividad de las empresas

La situación provocada por la Covid-19 ha supuesto un total cambio de paradigma, adelantando cinco años el proceso de digitalización de las empresas. Esta transformación supone todo un reto para las compañías, que ven en el digital una oportunidad para revitalizarse y crecer. Ante estas circunstancias, HERALDO DE ARAGÓN y Telefónica han organizado un desayuno coloquio sobre las posibilidades que ofrece la digitalización para las empresas aragonesas. El encuentro tendrá lugar hoy a las 10.00 en el hotel Palafox de Zaragoza.

Durante la jornada, se profundizará en las herramientas que brindan las instituciones para acompañar a las empresas en el camino hacia la digitalización y se contarán casos de éxito.

Participarán en la mesa redonda Berta Lorente, vicepresidenta de Cámara Zaragoza; José Manuel Casas, director general de Telefónica Este; Alfredo Villanova, director gerente de Ibercaja Connect; Ricardo Cantabrana, director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información; y Alejandro Tejero-Garcés, CEO de Gashogar Energía. La moderación correrá a cargo de Luis Humberto Menéndez, jefe de Economía de Heraldo de Aragón.

Según el informe ‘La Sociedad Digital en España 2019’, elaborado por la Fundación Telefónica, la digitalización de las pymes y la formación digital de los españoles son las claves para reactivar la economía y generar empleo tras la pandemia.

Digitalización y formación

El mayor reto lo tienen las pymes y los autónomos. “Las pequeñas y medianas empresas tienen que dar un salto adelante digitalmente para adaptarse a la nueva realidad y conseguir sobrevivir. Con una buena transformación digital, la productividad de las pymes aragonesas debería aumentar entre un 15% y un 25%”, asegura José Manuel Casas, director general de Telefónica en Territorio Este.

La formación en capacidades digitales va de la mano, de manera irremediable, a esta transformación empresarial. Aprender ciertas habilidades, conocer los nuevos lenguajes comunicativos y entender el funcionamiento de las nuevas herramientas que se brindan es fundamental.

Cabe señalar que esta necesidad no está relegada al ámbito profesional. En una sociedad en la que las actividades cotidianas tienden al digital, no tener estas capacidades puede convertirse en un factor de exclusión social no solo a nivel profesional, sino también personal. En España, poco más de la mitad de los individuos entre 16 y 74 años poseen competencias digitales básicas. Aunque queda un largo camino por recorrer, la tendencia de los últimos años parece positiva. Además de las habilidades técnicas, hay que tener en cuenta la vertiente más social, ofreciendo a los usuarios las armas necesarias para fomentar su pensamiento crítico y emocional en relación a esta nueva realidad.