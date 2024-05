¿Por qué apoyan The Wave?

Creemos que es un gran altavoz para amplificar el alto nivel del ecosistema tecnológico aragonés y que nace como un activo clave de futuro para posicionar el territorio como referencia en innovación. The Wave conecta perfectamente con nuestra promesa de marca a nuestros clientes, donde nos comprometemos a inspirarles, prometemos ir más allá de la tecnología y siempre cerca de ellos. Y, qué mejor ubicación que Zaragoza para poder conectar, aprender y trasladar conocimiento a nuestros clientes. Es una gran iniciativa de futuro a la que estamos orgullosos de contribuir como ‘industrial tech leaders’.

¿Qué propósito empresarial tiene la tecnología?

La tecnología desempeña un papel clave en el tejido empresarial actual, como catalizador de la transformación digital que las organizaciones necesitan para mantenerse competitivas en un entorno cada vez más global y dinámico. Desde nuestra perspectiva como consultora integradora de soluciones de las grandes marcas mundiales de tecnología, cumple un propósito fundamental de optimización operativa, creación de valor y de innovación. Permite a las organizaciones ser más ágiles y flexibles frente a los cambios del mercado y del entorno. Además, tiene un impacto significativo en las personas, para mejorar la calidad de vida, fomentar su desarrollo profesional y promover su necesaria inclusión digital.

¿Cómo ayudan a las empresas para que avancen en su compromiso con la tecnología?

Desde hace más de 10 años, en Integra mantenemos una posición de inspiración y divulgación importante sobre la tecnología y las tendencias que recogemos de las convenciones mundiales de Microsoft o IBM, para llevar a nuestros clientes. La próxima semana varias personas de Integra acuden al ‘Think’, la convención mundial de IBM que se celebra en Boston, de donde nos traeremos la última innovación tecnológica que trasladaremos a nuestros clientes para empujarles a pensar en grande.

¿Cuáles son los retos que deben afrontar estas entidades?

Destacaría tres. Por un lado, el reto de la ciberseguridad. Cada día vivimos rodeados de empresas que han sido atacadas por diferentes técnicas poniendo en riesgo la continuidad de sus operaciones, llegando incluso a sufrir pérdidas irreparables de datos e información sensible a un alto coste económico para ellas. La inversión en seguridad no puede ser opcional. Por otro lado, la gestión y gobernanza de los datos. Todas las empresas enfrentan el desafío de gestionar grandes volúmenes de datos de manera efectiva para obtener información valiosa y poder tomar decisiones de forma eficiente y, para ello, deben orquestar la tecnología, los procesos y las personas necesarias. Y como no podía ser de otra forma, la integración de la IA y la IA generativa en la cadena de valor de las empresas.

"Hoy en día, probablemente uno de los desafíos más importantes que tenemos las empresas es el reto de formar a las personas de la organización. Debemos abordar la misión de sensibilizar, formar y actualizar a nuestros equipos en tecnología y cultura digital"

¿Es importante la formación en tecnología en las empresas?

Capacitamos cada año a más de 6.000 personas para mejorar sus capacidades alrededor de la tecnología y otras materias profesionales. Uno de los desafíos más importantes que tenemos las empresas es el reto de formar a las personas de la organización. Debemos abordar la misión de sensibilizar, formar y actualizar a nuestros equipos en tecnología y cultura digital. Quiero poner en valor el programa de subvenciones presentado recientemente por el Gobierno de Aragón para la cualificación y recualificación de la población activa, que nos ayudará a contar con personal más formado para afrontar los retos que tenemos por delante.

¿Cómo valora la aparición de la inteligencia artificial?

Lleva entre nosotros varias décadas ayudándonos a mejorar y predecir procesos clave basados en datos, pero es verdad que la irrupción de la IA generativa representa un avance increíble, similar al que supuso el desarrollo de internet en los años noventa. Para el mundo empresarial, la IA tiene la capacidad de mejorar la eficiencia y la productividad, automatizando tareas repetitivas y complejas, permitiendo a las personas centrarse en otras más creativas y estratégicas que debemos ver como una oportunidad.

¿Cómo es la situación de Integra actualmente?

Yo siempre digo que estamos ante la mejor y la peor Integra de la historia. La mejor porque sin duda estamos viviendo un gran momento en el que contamos con un talento excepcional, unas alianzas sólidas y consolidadas con los más importantes fabricantes tecnológicos y con una estructura empresarial que apuesta, fomenta e impulsa la innovación como principal palanca de crecimiento. Y la peor porque estoy convencido de que nuestra historia y trayectoria nos aporta un conocimiento y unos aprendizajes que van a hacer que Integra sea cada año mejor que el anterior.

"La IA tiene la capacidad de mejorar significativamente la eficiencia y la productividad, automatizando tareas repetitivas y complejas, permitiéndonos centrarnos en actividades más creativas y estratégicas que debemos ver como una oportunidad que no debemos dejar pasar"

¿Es importante la colaboración entre las empresas del sector para que la tecnología avance?

Por supuesto. Uno de nuestros valores corporativos es ir ‘siempre acompañados’. En nuestro ADN de marca está la búsqueda constante de alianzas estratégicas. La colaboración y cooperación entre las compañías tecnológicas es fundamental para que el crecimiento y progreso sean más rápidos. Al trabajar juntas, las empresas pueden combinar sus fortalezas y compensar sus debilidades, lo que permite desarrollar soluciones tecnológicas más robustas y eficaces.

¿Deben las empresas tener en cuenta el big data para la toma de decisiones?

Sí, sin lugar a duda. Ignorarlo en la toma de decisiones empresariales sería como tener un mapa detallado para encontrar el tesoro y elegir navegar sin él. Llevamos años ayudando a nuestros clientes mediante el análisis de datos masivos. Fruto de este trabajo, IBM nos ha otorgado el premio al ‘partner’ más innovador de España por nuestras capacidades de gestión end2end del dato con la IA como acelerador.