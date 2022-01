"La prevención es la clave para una correcta audición durante toda la vida"

El oído es uno de los órganos más importantes para el ser humano. Es la puerta por la que entra la banda sonora de nuestra vida, pero no siempre se le presta la atención adecuada. En este sentido, ¿sabemos qué tenemos que hacer para cuidarlo adecuadamente?

La gente, en general, no sabe qué tiene que hacer. Por eso, nosotros, desde Audika, creemos que el mejor cuidado para el oído es la prevención. Detectar los síntomas que pueden surgir y seguir un tratamiento adecuado es la clave para mejorar la salud auditiva y evitar el aislamiento.

¿Es un problema que afecta a mucha gente?

Según la OMS más de un 5% de la población mundial sufre un problema auditivo, cifras que en España son todavía mayores, ya que casi un 7% de la población puede tener problemas auditivos, lo que significa cerca de tres millones de personas afectadas. Por eso, la detección precoz es la clave para tratar la pérdida auditiva y evitar el desarrollo de otras enfermedades cognitivas, como la demencia senil o el Alzhéimer. Es importante no olvidarnos de que el principal riesgo de los problemas auditivos es que llevan al aislamiento de las personas, por eso aconsejamos realizarse revisiones auditivas de forma periódica, sobre todo a partir de los 55 años.

¿Existen malos hábitos que perjudican a este órgano? ¿Cuáles son los más habituales?

Es cierto que existen malos hábitos y otros factores que nos llevan a los problemas de audición. De hecho, podemos hablar de una predisposición genética que nos puede afectar desde niños a adultos. Además, hay tipos de medicación que pueden dañar determinadas partes del oído y otras patologías que influyen en la audición, algunas de ellas degenerativas.

También hay problemas, como la exposición al ruido, que pueden tener su origen en muchas causas. En el caso de la casuística profesional, tenemos el ejemplo de algunas fábricas o el trabajo dentro del mundo de la música, donde están en contacto permanente con sonidos muy altos. También podemos citar el uso de auriculares en personas jóvenes, que se convierte en un problema serio cuando se abusa de ellos a volúmenes muy altos.

¿El cuidado de la salud auditiva es diferente dependiendo de la edad del paciente? ¿Hay que empezar las revisiones desde edades tempranas?

Efectivamente, hay diferencias. En el caso de la población pediátrica, nos enfocamos más a nivel de prevención de patologías de oído medio, ya que los niños pueden padecer otitis medias, infecciones de oídos por ir a la piscina, por ejemplo...

"Los problemas de audición conllevan una serie de cambios en la manera de relacionarse con el entorno que puede afectar a la calidad de vida y salud mental del paciente"

En el caso de la población adulta, el cuidado de la salud auditiva iría más enfocado a la prevención y detección precoz de los problemas auditivos, porque la perdida auditiva la solemos asociar a la edad pero no tiene porque ser el factor más importante. De hecho, según estudios de Audika, un 30% de las pérdidas auditivas se detectan entre los 35 y 44 años y un 26% se produce entre los 25 y 34 años.

¿Y estos problemas afectan al día a día?

Así es. Los problemas de audición conllevan una serie de cambios en la manera de relacionarse con el entorno, que puede afectar a la calidad de vida y salud mental del paciente. Gran parte de estos factores tienen que ver con la percepción social, ya que quien los padece es complicado que se de cuenta inicialmente de su problema. De hecho, es la familia quien les avisa de sus cambios de comportamiento cuando, por ejemplo, pone la tele muy alta o repite determinadas cosas, muchas veces. Este tipo de pérdida auditiva puede ser progresiva y, por eso, el paciente, hasta que no es consciente de que tiene un serio problema de comunicación, no decide ponerse manos a la obra. También existe el caso de personas que tienen dificultades de audición y no quieren reconocerlas, porque las relacionan con el envejecimiento.

Otro problema puede ser el 'autodiagnóstico'. En algunas ocasiones, al sentir molestias en los oídos, se tiende a la auto-medicación, sin ser conscientes del riesgo que esto entraña. ¿Es importante acudir a los profesionales ante el menor síntoma de problema auditivo?

Audika Dirección Avda. Juan Pablo II, 42

C/ Francisco de Vitoria, 9 Teléfono

900 622 134 E-mail comunicacion@audika.es www.audika.es

Evidentemente, la automedicación está a la orden del día, no solo en el tema del oído sino también en otras dolencias, pero, en este caso, siempre debería estar controlado por profesionales médicos y acudir a ellos ante el menor síntoma. El tratamiento con medicamentos está destinado, sobre todo, a problemas auditivos temporales, que afectan a la parte más externa del oído.

"En Audika no creemos en soluciones rápidas y sí en la atención personalizada para cada cliente, porque la audición es única y personal"

¿Y en otros casos?

La mejor solución es el uso de audífonos ya que los beneficios son enormes para el paciente. No son invasivos, el usuario recupera su vida social y capacidad de comunicación y aumenta la seguridad en sí mismo porque deja de aislarse.

En Audika cuentan con un amplio equipo de profesionales y las últimas técnicas en materia de audición. Audika

En todas las dolencias es importante contar con el mejor apoyo técnico y humano para que nos orienten y aconsejen. En el caso de Audika, ¿con qué medios cuentan?

En primer lugar, contamos con el personal más cualificado y el mejor apoyo técnico. El tema de la audición es bastante subjetivo porque, al final, cada uno tiene un estilo de vida y unas necesidades diferentes. No es lo mismo persona que se relaciona poco que una que sale mucho y tiene vida social muy activa. Por todo esto, es primordial entender la audición de cada persona y su estilo de vida para dar soluciones personalizadas para cada uno.

Además, somos especialistas en salud auditiva moderna y contamos con más de 300 expertos que tienen como objetivo cambiar la vida de las personas y su entorno, ayudándolas a oír mejor. No creemos en soluciones rápidas y sí en la atención personalizada para cada cliente, porque la audición es única y personal. Y nos esforzamos en entender la audición y el estilo de vida de las persona y para hacerlo contamos con la mejor tecnología del mercado en materia de audífonos.

Según el último estudio de Audika en España, el 98% de las personas que usan audífonos han mejorado su calidad de vida. ¿Cómo ha cambiado su utilización en los últimos años?

Antes las personas se resistían a usarlos porque les resultaban antiestéticos o les hacían sentirse diferentes, un estigma que ha cambiado muchísimo, ya que cada vez son más estéticos y el hecho de poder combinarse con la tecnología actual ha modificado su uso, ya que ahora hay algunos con sistema de inteligencia artificial incorporada, con posibilidad de conexión bluetooth... Los audífonos no son amplificadores de sonido, sino aparatología que cuenta detrás con una tecnología muy estudiada, desarrollada por profesionales muy cualificados, lo que permite que sean capaces de distinguir diferentes tipos de sonido o reducir los ruidos, y todo ello con el reto de ayudar a las personas a entenderse mejor.

¿Qué recomendaciones nos darían para empezar el 2022 oyendo más y mejor?

Este año y siempre, la gente tiene que ser muy consciente de que la detección precoz es la clave para evitar el deterioro auditivo y otras enfermedades relacionadas con este tema. Por eso, hay que insistir en la importancia de las revisiones auditivas de forma periódica a partir de los 55 años, porque este es el primer paso para mejorar la salud de las personas y su calidad de vida.