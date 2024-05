"La internacionalización y la innovación resultan fundamentales para el éxito de nuestra compañía"

Con más de 70 años de experiencia, Ariño Duglass dedica todos sus esfuerzos al diseño, fabricación y comercialización de vidrio transformado para sectores como la construcción, el ferrocarril, la automoción o la seguridad. La compañía aragonesa apuesta por la innovación, la calidad de sus productos, la sostenibilidad y un equipo humano excelente como pilares básicos para crear soluciones a medida para proyectos por todo el mundo.

Acaban de recibir dos premios en los iF Design Awards 2024 por el diseño del tranvía y el plan de movilidad de la ciudad de Bucarest. Siempre con la base en el vidrio y un marcado carácter aragonés, Ariño Duglass ofrece productos y servicios de calidad con un gran valor añadido en cuanto a diseño, ingeniería y consultoría. "La internacionalización y la innovación resultan fundamentales. No es posible vender a los precios que queremos si no buscamos mercados que nos paguen lo que pedimos y no es posible expandirse sin proyectos innovadores. En eso, somos buenísimos", explica Raimundo García-Figueras, director general de la compañía.

Compromiso

Para Ariño Duglass, sus trabajadores son clave. Por ello, participan continuamente en programas para la captación de nuevas promesas, como Talento FP Dual, donde pudieron intercambiar impresiones con los mejores estudiantes de formación profesional de Grupo San Valero y el IES Pablo Serrano.

"Este programa nos ha ofrecido la oportunidad de explicar nuestra visión de negocio a jóvenes con un gran potencial. Creemos que son el capital que necesitamos para nuestras futuras incorporaciones", afirma García-Figueras. "Además de los conocimientos académicos, han demostrado ser proactivos y tener una gran actitud para afrontar los retos futuros", añade Ignacio Tobajas, responsable de RRHH.

La compañía busca perfiles que compartan los valores de la marca, con ideas innovadoras, ganas de aprender y que quieran crecer personal y profesionalmente junto a su organización. "Queremos forjar una relación win-win con nuestro personal", concluye Tobajas.

Algunos datos Son líderes internacionales en la transformación del vidrio de altas prestaciones para los sectores de la arquitectura y el transporte, entre otros. Desde hace años, colaboran con entidades como la Universidad de Zaragoza y han sido parte fundamental en proyectos de tanta relevancia como la Principal Tower de Londres, el Mercado Central de Zaragoza, los vidrios antiabrasión del tren La Mecca-Medina o una cúpula acristalada de grandes dimensiones para el crucero de lujo más grande del mundo.