«La innovación clave en medioambiente se dará en la concienciación a la ciudadanía»

Con más de un cuarto de siglo de experiencia en FCC, José Luis Hernández Navarro, se ha incorporado al equipo directivo territorial (Aragón Soria-Rioja) para sumar esfuerzos y reforzar el compromiso de la empresa con la sociedad. Este directivo de raíces zaragozanas tiene muy claro que sostenibilidad y rendimiento económico deben ir unidos de la mano.

Tras 120 años de recorrido, ¿cómo se ha transformado FCC con la pandemia?

Nuestros servicios esenciales de limpieza y recogida de basuras se han mantenido igual. En el primer periodo de la pandemia todos nos tuvimos que readaptar. En aquel escenario de terror unido al desconocimiento nos ayudó mucho nuestra avanzada política de PRL, que nos permitió aportar soluciones y pudimos sacar pecho: la empresa se adaptó a las necesidades puntuales de aquel momento que fueron nuevas para todos. Pasamos de brigadas que normalmente hacían un barrido, a desinfectar las puertas de los centros de salud y de los hospitales. También tuvimos equipos para ir a recoger la basura a personas mayores o a aquellos que estaban confinados o solos. Nuestras brigadas subían a los domicilios con triples bolsas y dobles guantes.

"Desde hace años apostamos por una buena gestión de las emisiones de nuestros vehículos"

¿Qué áreas de negocio se han visto más afectadas?

Algunos clientes decidieron reducir trabajos que no se prestaban, como servicios auxiliares, ya que hubo que cerrar actividades. Pero el tronco principal de la empresa no se ha visto especialmente dañado, aunque sí ha cambiado la relación con los clientes: vernos por videoconferencia, mandar correos y hablar por teléfono. Nuestro trabajo en realidad se desarrolla un poco en la sombra y el gran logro es que no se nos vea. Nuestra aportación es que los servicios que prestamos en limpieza, jardines, alcantarillado, etc. se realicen de manera eficiente, económica y que, además, no supongan ninguna molestia.

¿El trabajar de forma ‘invisible’ puede implicar que no se valore su labor?

Intentamos que no se vea pero somos un elemento más de la sociedad y debemos alinearnos con ella. Resulta crucial ir en la misma línea que nuestros clientes con respecto a las políticas de reducción de residuos que fija la Comunidad Europea, por ejemplo. Además, estamos aplicando medidas de integridad, honestidad y transparencia. Asimismo, trabajamos con empresas de integración social a todos los niveles. Nos hemos esforzado por incorporar en nuestras plantillas a todos los colectivos, lo cual nos ha aportado un plus añadido. Trabajamos para la sociedad, pero con la sociedad, y la diversidad que gestionamos en nuestras plantillas, es lo que nos da un valor diferencial. Colaboramos con las administraciones públicas –nuestros clientes– en su compromiso con el medioambiente. Por ejemplo, participando en formaciones en los colegios. La mejor manera de llegar a los mayores es trabajar con los pequeños.

·Nuestro trabajo ha de ser casi invisible, en la sombra, a la vez que

eficiente y económico·

Usted es jefe del departamento de producción de medioambiente. ¿Cuál es el compromiso de su empresa con la sostenibilidad?

Es difícil explicarlo rápidamente porque en nuestra empresa llevamos más de 25 años trabajando con equipos eléctricos; con la descarbonización; la reducción de la huella de carbono; con la economía circular... Pero un ejemplo claro, es nuestro respaldo a proyectos como el bosque de los zaragozanos.

¿De qué manera afecta el cambio climático a FCC y al resto del tejido empresarial español?

El cambio climático está aquí y, en mayor o menor medida, lo estamos sufriendo. Nuestra empresa fue pionera en integrar este aspecto en nuestro sector de negocio. Cuidar el medioambiente es muy importante en general y nosotros somos la punta de lanza de los ayuntamientos. Cuando una administración opta por una oferta de FCC, espera que nosotros seamos el referente medioambiental. Y damos respuesta.

Todas las empresas contaminan. ¿Cómo intentan mitigarlo?

Estamos ante un escenario económico que todavía augura tormentas y todos debemos buscar la doble vertiente de que la reducción de costes vaya unida a la eficiencia. El menor consumo de recursos redunda en una reducción de costes y recursos naturales. En nuestro caso, el sistema de vehículos es crucial: al trabajar con maquinaria pesada la emisión de contaminantes se multiplica respecto a un turismo convencional. Desde hace años apostamos por la gestión adecuada de las emisiones de los vehículos, porque sabemos que pequeños cambios suponen grandes avances. Los nuevos tiempos también muestran adelantos electrónicos de gestión de flotas: se sabe si un vehículo es eficiente, si corre mucho, si se calienta… Y todo eso se sabe desde una oficina y además si utilizan la rutas adecuadas para tratar de optimizar y reducir el consumo. Y de esta manera lograr un poco el doble fin: aminorar costes y disminuir las emisiones contaminantes de los vehículos.

"Si una administración opta por FCC, espera

que seamos el referente medioambiental"

¿Cuál es el futuro?

El futuro es eléctrico, pero dependemos de nuevas tecnologías que pasarán de la acumulación en baterías, al almacenamiento, posiblemente por vía del hidrógeno. El vehículo eléctrico ya es presente y será una realidad en Zaragoza. Las políticas europeas pretenden erradicar los motores de combustión interna en unos 30 años. Algo que considero que hay que hacer de manera racional. No obstante, el reto de futuro más importante que tenemos es concienciar y convencer a los ciudadanos en unas buenas prácticas medioambientales.

Acaba de publicarse la Estrategia de Sostenibilidad 2050 de FCC.

La empresa ha determinado ir alineada con todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. De ellos, me parece fundamental el tema del empleo. Nuestra compañía requiere mucha mano de obra y gestionar el empleo local permite aportar riqueza en el lugar, favorecer su economía e incluso en zonas rurales luchar contra la despoblación. Buscamos alcanzar la neutralidad en carbono, que la totalidad de la flota de vehículos tenga etiqueta ‘ECO’ y ‘0’ o aumentar la inversión en I+D+i hasta el 1% de los ingresos anuales, entre otros objetivos.

¿Qué espera de 2022?

Será un año complicado por la competitividad y los requerimientos medioambientales, pero no tenemos miedo. Estamos preparados como un equipo. Nuestro reto: estar cerca del ciudadano, construir juntos ciudades donde se pueda vivir mejor.

