"La incertidumbre y los ERTE han sido protagonistas de esta campaña de la renta"

A pocos días de la finalización del plazo para presentación de la declaración de la Renta 2020, María Teresa Gómez Latorre, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, explica cuáles son las claves que han marcado esta campaña y pone en valor el papel de los gestores como puente entre la sociedad y la administración.

En un año marcado por las circunstancias derivadas de la pandemia de la Covid 19, ¿cómo se está viviendo la campaña de la renta en las gestorías administrativas?

La mayor diferencia es que, aunque ha aumentado aún más el plazo de presentación de la renta, se ha creado un clima de incertidumbre en torno a los ERTE, las nuevas prestaciones, los datos fiscales, las herencias de las personas que han fallecido… Siempre hay quien viene con ciertos temores, pero nunca habíamos tenido algo que hubiera afectado a tanta gente como en esta campaña. Todo esto ha creado una mayor necesidad de ayuda profesional.

Los gestores administrativos trabajan con empresas, autónomos, empleados, jubilados… Esto os ofrece una visión privilegiada del panorama general. ¿Cómo sería esa radiografía actual?

Lo que está sucediendo es que el ciudadano de a pie tiene muchas ganas de reiniciar, de seguir con su actividad y de comenzar nuevos negocios; pero las circunstancias son complejas. Tras un año en el que muchos sectores se han visto duramente castigados, la sociedad quiere avanzar; sin embargo el miedo es palpable. Aunque es cierto que hay un repunte de la actividad económica y que se han recibido subvenciones por parte del Gobierno, muchos sectores van a necesitar un apoyo social para salir adelante.

¿Por qué es importante acudir a un gestor administrativo para hacer la declaración de la renta?

Es muy importante, no solo en circunstancias especiales como las que estamos viviendo, sino en el día a día. Dentro del borrador podemos encontrarnos con errores o elementos que no se han reflejado. Por ejemplo, las guarderías tienen derecho a deducciones no solo estatales sino también autonómicas, pero estas últimas no aparecen directamente en el borrador de la renta, hay que incluirlas manualmente.

La función del gestor no es solo hacer la declaración de la renta, sino asesorarte ante cualquier operación que pueda afectar a la misma; por ejemplo, a la hora de recibir una herencia, con el tema de las donaciones o si deberíamos pedir a nuestra empresa que aumente nuestra retención de IRPF para no tener que pagar todo de golpe en la declaración. En todas esas decisiones, el profesional te ayuda y te asesora sobre lo que más te conviene de cara al futuro fiscal.

¿Cómo ha afectado el tema de los ERTE a la declaración de la renta de este año?

En muchas situaciones, los ERTE han supuesto que muchos ciudadanos que antes no tenían la obligación de hacer la declaración hayan tenido que presentarla. Al tener dos pagadores, el importe mínimo pasa de 22.000 a 14.000 euros. Además, como los ERTE no tenían retenciones, los ciudadanos han tenido que tributar por esas cantidades, lo que se ha derivado en la obligación de hacer pagos o de que la devolución recibida sea menor. También se han tenido que tener en cuenta que ciertas deducciones, como la de maternidad, que se reciben solo si se está activo, se han visto afectadas.

¿Y en el caso de las renegociaciones de alquileres durante la pandemia?

Es otro de los temas que se han tenido que comprobar, que han sido muy diferentes según si esa rebaja en el alquiler ha sido de palabra o se ha modificado el contrato.

¿Las personas que han recibido el Ingreso Mínimo Vital deben presentar la declaración aunque no lleguen a ese mínimo exigido?

Efectivamente, todas las personas que con Ingreso Mínimo Vital deben presentar la declaración antes del 30 d junio. Además, debe hacerlo toda la unidad familiar, hijos incluidos. En el caso de que sean menores de edad, pueden hacer la declaración conjunta con sus padres. Esto se trata más de una cuestión formal que económica, ya que la prestación está exenta y no tienen que pagar nada por ese ingreso. No obstante, es obligatorio presentar la declaración para que la Agencia Tributaria pueda llevar un control de quienes reciben ese dinero, puesto que pueden tener otros ingresos, por ejemplo, y es necesario saber en qué escala se mueven.

En los últimos meses, el Rey Felipe VI les ha recibido, por segundo año consecutivo, para conocer su valoración de la situación actual. También las Cortes de Aragón les invitaron a comparecer con motivo de la elaboración de la Ley sobre Simplificación Administrativa. ¿Cómo valora este momento de consolidación que vive el colectivo de los gestores administrativos?

Para nosotros está siendo muy importante el reconocimiento a nivel institucional y de la ciudadanía de la labor que hacen los gestores administrativos. Somos un puente entre la ciudadanía y la administración. Se ha tenido en cuenta nuestra opinión y nos hemos sentido gratamente reconocidos. Además, el Rey Felipe VI nos ha recibido en dos ocasiones. Una al principio de la pandemia para conocer nuestra opinión sobre la situación que se estaba viviendo. Otra, en febrero de 2021, cuando nos agradeció la labor y esfuerzo realizado para que empresas y ciudadanos estuvieran al corriente y actualizados de todo.

El próximo 1 de julio, el Colegio presenta los resultados del informe sobre la campaña de la renta en el que los gestores valoran la novedades y dificultades de esta campaña. ¿Cuáles son los puntos más importantes que se remarcarán al respecto?

En el informe refleja las experiencias reales de los gestores y el sentir del ciudadano cuando viene a los despachos. Las consultas que tienen, las novedades que se han implementado este año, los puntos a mejorar de cara a campañas siguientes… En esta campaña, los protagonistas han sido, sin duda, los ERTE, la incertidumbre, el nerviosismo y la cantidad de personas que han tenido que afrontar la Covid con subvenciones que luego van a tener que declarar.