"La economía aragonesa está cosechando una oleada de inversiones muy relevantes"

Después de unos meses de tipos de interés altos, el BCE ha dado un primer paso para el cambio de la política monetaria. ¿Qué interpretación hacen en Ibercaja y como este cambio de tendencia puede repercutir en la actividad del tejido productivo?En los últimos años hemos vivido la subida de tipos más vertiginosa que se recuerda, pasando de tipos negativos a un 4,5% en menos de 15 meses. Afortunadamente, la inflación se ha reconducido y, por ello, hemos presenciado ya un freno y leve descenso de los tipos de interés, plasmado en la rebaja del 0,25% realizada por el BCE el pasado 6 de junio. Esta estabilización de precios y de tipos de interés favorece la inversión empresarial, que todavía mostraba signos de debilidad desde la pandemia, constreñida por la incertidumbre política y regulatoria y condicionada por la subida de tipos de interés. Estamos asistiendo a indicios de dinamización económica, con un PIB revisado al alza por el Banco de España hasta situar su dato estimado para 2024 en un 1,9%, con el reflejo de esta mayor actividad en hechos como la exitosa salida a Bolsa de Puig o los sucesivos anuncios de inversión de grandes multinacionales en nuestro país, como Telefónica, Talgo, etc. En particular, la economía aragonesa está ‘cosechando’ en los últimos meses una oleada de inversiones muy relevantes, entre las que destacan la anunciada por Amazon Web Services (15.700 millones de euros), por Forestalia de la mano de la compañía china CGE (1.000 millones de euros) para garantizar el suministro ‘verde’ de la futura fábrica de baterías de Stellantis en Figueruelas, o el futuro centro logístico agroalimentario del Valle del Ebro (CLAVE) que construirá el Grupo Costa en Villamayor con una inversión estimada de unos 470 millones de euros. Por ello, en Ibercaja vemos que en Aragón estamos en un momento ‘dulce’, configurado por la puesta en valor de nuestros recursos endógenos (superficie, energía renovable, agua, ubicación, etc.), por un clima institucional estable y por empresas asentadas y potentes que son el motor de generación de riqueza y crecimiento económico. La expectativa de que los tipos de interés se sigan ajustando a la baja va a terminar de propiciar, junto al resto de factores comentados, que el tejido productivo retome sus proyectos de inversión.