La cita ideal para conocer los detalles del marketing y dedicir tu futuro profesional

Marta Villanova, alumna de cuarto

En ESIC, la teoría se entreteje con la realidad empresarial gracias a profesores que nos sumergen en casos reales, vinculando cada lección con su aplicación en el mundo laboral. Esta metodología me ha preparado no solo para entender el marketing, sino para vivirlo. En mi tercer año, la experiencia se intensificó al estudiar en Florida International University en Miami, una oportunidad que ESIC transformó en una ventaja competitiva. Esta etapa no solo enriqueció mi comprensión académica, sino que también me permitió realizar prácticas profesionales en Miami. Esa estancia fue más que un intercambio; fue la ventana a un crecimiento personal y profesional sin precedentes, abriéndome puertas a una comunidad global y a una comprensión más profunda de la industria del marketing. Las oportunidades que ESIC ofrece son realmente extraordinarias, y cada una que he aprovechado ha sido un peldaño más hacia la realización de mis sueños profesionales.