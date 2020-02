IZAL: "Estamos donde estamos porque la gente ha hablado de nosotros y queremos devolverles el favor"

Para Mikel Izal, líder de la banda IZAL, llevar diez años sobre los escenarios es uno de los muchos milagros que les has ocurrido en la vida. Como lo ha sido pasar de pequeñas salas a colgar el 'sold out' en grandes escenarios como el Wizink Center, en Madrid, y como va a ser tocar para cerca de 100.000 personas con 'Final de Viaje', gira de despedida con la que la banda madrileña aterrizará el próximo 7 de marzo en el pabellón Príncipe Felipe dispuesto a sorprender al público zaragozano.

En unos días comenzáis la despedida de la gira. ¿Qué espectáculo le espera al público?

Queríamos darle una vuelta de tuerca y hacer un ‘show’ especial para estos últimos once conciertos, que el que haya asistido a un concierto de 2019 vea algo nuevo. Es la segunda parte del espectáculo y de las historias que construimos al principio de la gira. Creo que lo bonito va a ser que la gente venga sin saber lo que va a ver, hemos cambiado el listado de canciones, entran nuevos temas y saldrán otros, pero lo que queremos es que sorprenda a todos.

Vuestro último disco se llama Autoterapia. ¿Qué habéis aprendido de él?

Uno nunca deja de aprender, afortunadamente tenemos una profesión en la que ocurren cosas nuevas, retos e incertidumbres, y todo eso nos lo ha dado este disco. Hemos aprendido en todos los niveles y sobre todo hemos puesto esfuerzo y recursos en hacer diferentes shows (este es el tercer montaje). Hemos querido en invertir en el público, con un montaje más potente, en luz, en sonido, en originalidad, en la narrativa, y todo eso ha sido aprendizaje.

¿Y qué le espera a IZAL después de este 'Final del Viaje'?

Tocará descansar y coger aire, han sido diez años desde que se formó IZAL y no hemos dejado de girar y remar. Va a ser un final de gira muy intenso y creemos que es un buen momento para descansar y coger fuerzas para el próximo proyecto.

¿Cómo ha sido el balance después de estos diez años?

Muy positivo, afortunadamente y milagrosamente. Nos dedicamos a una profesión donde hay mucha oferta y muy buena, pero con pocos puestos de trabajo. Hemos tenido la suerte de vivir un milagro y de hacerlo como lo hemos experimentado, empezamos desde muy abajo sin un duro y nos hemos apoyado y crecido por el boca a boca, porque lo que nuestro público ha compartido. Llegar a esta locura de final de gira con once pabellones es increíble.

Ahora afrontáis grandes escenarios, pero habéis estado en salas pequeñas y numerosos festivales. ¿Cuál es el escenario favorito de la banda?

Uno muy especial que hemos tenido la suerte de visitar es el Teatro Romano de Mérida, tocar en ese escenario histórico es un lujo al alcance de poquísimas bandas y un ejemplo de uno de los pequeños grandes milagros que nos ha sucedido en nuestra carrera.

Nombrar IZAL es nombrar lo ‘indie’, un género que ha estallado en los últimos años. ¿Sentís parte de responsabilidad de este ‘boom’?

No creemos ser tan importantes para eso, pero ‘indie’ tampoco nos parece un término demasiado correcto. Creemos que no es ningún género, sino una forma de llevar un proyecto. Nosotros nos consideramos un grupo de rock independiente, como los hay de otros estilos, que no ha contado con el apoyo de una gran multinacional y que ha demostrado que se pueden llevar las riendas de tu propio proyecto.

No es la primera vez que venís a Zaragoza pero sí la primera que vais al pabellón Príncipe Felipe. ¿Cómo os enfrentáis al público maño?

Es verdad que Zaragoza no es una ciudad que tengamos muy visitada, lo que también es un aliciente más. Siempre vamos con mucho cariño (yo además me siento muy cerca de casa), porque también nos recuerda a nuestros primeros años. Recuerdo ir a tocar a La Ley Seca y a Vicente, que puso su pequeño hogar a nuestra disposición cuando no teníamos nada.

Habéis agotado entradas en Granada, Murcia y Valencia y aquí, en Zaragoza, estáis cerca de hacerlo. ¿Cómo se gestiona eso?

Lo difícil era gestionar cuando venían 15 personas a vernos. El otro día echábamos cuentas y van a ser como 100.000 personas entre todos los escenarios, y es un auténtico privilegio del que queremos disfrutar con mucha intensidad y entregar el cariño que tanta gente ha depositado en nosotros. Estamos donde estamos porque la gente ha hablado de nosotros y queremos devolverles el favor.