"Investigar implica no dejar de aprender"

En la vida hay momentos muy especiales, que permanecen inalterables a lo largo del tiempo, y la zaragozana Julia Guerrero vivió uno de ellos al recoger el galardón ‘Women Techmakers de Google’, por su excelencia académica, sus habilidades de liderazgo y el impacto que su trayectoria había causado en la visibilización de la mujer en el sector tecnológico.

Un premio que le hizo muchísima ilusión recibir porque le permitió darse a conocer, "además de abrirme muchas oportunidades profesionales futuras. Pero, sobre todo, supuso un impulso para seguir haciendo lo que me gusta y que tanta satisfacción me da», explica esta joven zaragozana que, en el año 2019, obtuvo su título de graduada en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza, como primera de su promoción. Una joven emprendedora y dinámica, que ha sido una de las 5.000 personas que también ha recibido una beca de la Fundación ‘la Caixa’ para ampliar su formación de excelencia.

En la actualidad, se encuentra estudiando un máster en Inteligencia Artificial, en la Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo (Alemania), gracias a este apoyo que le permite poder vivir "siendo económicamente independiente. Además, la beca supone un gran reconocimiento y la oportunidad de formar parte de una red de contactos maravillosa. Tuvimos un encuentro en Londres en el que conocí al resto de becarios y fue una experiencia genial porque todos desprendían motivación, iniciativa y ganas de aportar a la sociedad", explica.

En la actualidad, Julia está trabajando en un proyecto para predecir información tridimensional a partir de imágenes, con una clara aplicación en el desarrollo de coches autónomos. Y, en un futuro próximo, le gustaría dedicarse a la investigación, por lo que empezará a estudiar un doctorado el año que viene. "Investigar implica no parar nunca de aprender y enfrentarte a retos día a día, algo que me apasiona. También me encantan la docencia y la divulgación", matiza.