Información y ocio para acabar con la soledad

"La soledad se admira y desea cuando no se sufre, pero la necesidad humana de compartir cosas es evidente". Esta sentencia de la escritora Carmen Martín Gaite es hoy en día aplicable a miles de personas que todos los días ven como la falta de compañía les causa dolor, tristeza y malestar.

Conscientes de este serio problema y de que no es lo mismo "tener un rato de soledad que soledad para rato", Cáritas Diocesana de Zaragoza, junto con HERALDO DE ARAGÓN, la Fundación ‘la Caixa’ y CaixaBank, pusieron en marcha, el pasado 1 de febrero, el proyecto ‘Contra la soledad no deseada’, una iniciativa que beneficia a 35 personas de Zaragoza, Tauste y Boquiñeni, todos ellos usuarios de esta entidad. Una iniciativa con la que se pretende concienciar sobre este problema y visibilizar la situación de quienes se encuentran en riesgo de exclusión, además de acompañarles, de diferentes maneras, a lo largo de su día a día.

Entre las últimas acciones de este necesario y solidario proyecto se encuentra la visita que un grupo de estas personas realizaron hace unos días a Caixaforum Zaragoza para visitar la exposición, ‘Top Secret: Cine y espionaje’.

Tobías Nicasio, usuario de Cáritas Diocesana de Zaragoza, fue una de las personas que disfrutó de este recorrido cultural, que desvela algunas de las historias contadas por los agentes secretos para proteger a su país.

Este colombiano de 77 años, vino hace casi cinco años a la capital aragonesa. Vive con su hijo, pero este trabaja en un empleo que le lleva a estar mucho tiempo fuera y Tobías se sentía solo, muy solo, en una ciudad que "me acogió con los brazos abiertos, pero donde hay días que la soledad se adueña de mi", indica.

Apasionado de la lectura y la escritura, a Tobías se le ilumina la mirada cuando recuerda que, desde hace unos meses, recibe todas las mañanas, a primera hora, su ejemplar de HERALDO, que le sirve no solo para informarse, sino también para disfrutar de una de sus grandes pasiones, la lectura, y, de paso, conocer un poco mejor la realidad de una ciudad en la que cada vez se siente mejor.

"Es un auténtico regalazo poder leer todos los días el periódico y mantenerme informado. Pero no solo eso, gracias a este programa he participado en muchas actividades. He podido ver partidos de baloncesto y, por primera vez en mi vida, visité la Romareda para ver al Real Zaragoza, que ese día ganó", indica Tobías, quien recuerda que "todas estas actividades me hacen sentir mejor. Son muchas las ocasiones en las que me han rechazado por formar parte del colectivo de la tercera edad. Por eso es tan espectacular la labor que hacen en Cáritas. Me siento muy acogido y muy acompañado por ellos y por HERALDO, hasta el punto de que los siento como parte de mi grupo más cercano y próximo".

Voluntariado

Un sentimiento, el de gratitud, que comparten también las decenas de miembros de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank que participan en las salidas culturales y deportivas que se organizan y a las que Tobías acude siempre que le llaman.

"En Aragón somos casi cien voluntarios y para nosotros es muy gratificante poder dedicar nuestro tiempo a los demás. El voluntario es conocedor de la compañía que aporta a quien lo necesita y lo importante que es para esas personas sentir que no están solas", explica Jorge García Cabanes, responsable de Acción Social Territorial Ebro de CaixaBank, quien recuerda que "el voluntariado es crecimiento personal".

Y no solo eso, ya que García insiste en que "el voluntariado engancha y, al final, siempre recibimos más que lo que damos y, sobre todo, nos ayuda a tener los pies en el suelo", concluye, mientras recuerda que el pasado mes en la entidad de la que forma parte se llevaron a cabo más de 200 actividades de voluntariado, entre las que se incluyen las realizadas dentro del proyecto ‘Contra la soledad no deseada’.