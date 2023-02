"El PDD del IESE es el programa para directivos más potente de Zaragoza"

Cuando Reed Hastings fundó Netflix en 1997 como una empresa de alquiler de DVD por correo que compitiese con las tiendas físicas, poco tenía que ver con la plataforma que hoy se conoce. Lo que hace menos de 30 años era una especie de videoclub a distancia, se convirtió después en líder del ‘streaming’ que además hoy es su propia productora. Ahora que existen multitud de competidores y nuevas tecnologías que le pueden hacer frente, que se está viviendo un periodo de superproducción audiovisual y que están cambiando los hábitos de consumo, ¿puede mirar esta empresa al futuro con optimismo o con pesimismo?, ¿qué pasos debería tomar?

Estas fueron las cuestiones que, el pasado miércoles, se debatieron en el Open Day de IESE Business School, una jornada a la que asistieron antiguos y futuros alumnos y que supuso el mejor ejemplo para entender y descubrir la metodología de aprendizaje que desarrolla esta escuela de negocios: el método de caso. La cita sirvió también para conocer el Programa de Desarrollo Directivo (PDD), que comenzará a impartirse el próximo mes de mayo en Zaragoza y que está dirigido a empresarios y directivos con el objetivo de mejorar su capacidad en la toma de decisiones y desarrollar una visión de la empresa desde una perspectiva general. «El objetivo del programa es desarrollar una manera de razonar, tener una visión global de la empresa, mejorar la comprensión hacia las personas, perfeccionar el trabajo en equipo y adquirir nuevos conocimientos», apuntó Guillermo de Prat, director del programa. «Hay que conocer el impacto de nuestras decisiones en las personas, que son la parte más importante de las empresas», añadió.

Antes de comenzar la sesión práctica, Ángel Adiego, presidente de la Agrupación Territorial de Miembros del IESE en Aragón, dirigió unas palabras a los asistentes: "En Zaragoza no hay un programa para directivos tan potente como el PDD del IESE".

La cadena de producción, la sostenibilidad económica y financiera de las compañías, los hábitos de consumo de los clientes, la fidelización, las políticas de recursos humanos, las sinergias y rivalidades entre empresas, la cultura del cambio, el liderazgo o las nuevas tecnologías fueron algunas de los temas abordados durante la sesión y que dieron buena cuenta de cómo esta metodología permite abordar todas las cuestiones que rodean el día a día de la dirección empresarial e implican la toma de decisiones.

"La importancia de los casos no es si escoges la opción A o la B, sino porque tomas esa decisión. A decidir bien no se aprende decidiendo, siendo siendo muy consciente del proceso que hay detrás", señaló Edu Calvo, profesor del IESE que estuvo al frente de la sesión.

Ramiro Álvarez, exalumno y miembro del consejo de administración de Mindual apuntó: "Llevaba 23 años en la empresa y lo que para mí siempre había sido un camino en línea recta se abrió de una manera que cambió nuestra trayectoria". "Si se tiene motivación, todo el mundo puede hacer este programa, que es una experiencia magnífica. Todavía quedo a cenar habitualmente con los que fueron mis compañeros", relató.

Carlos López, director de empresas participadas de Caja Rural, también quiso contar su experiencia a los nuevos candidatos al programa: "El sector financiero había sufrido un cambio brutal. Me apunté al PDD y adquirí una experiencia muy enriquecedora, puse en valor lo que aprendí y di un salto en mi organización". Carlos Figuero, gerente de Torreciudad, añadió: "Lo más importante es el proceso de cambio que se genera en la persona. Me he dedicado muchos años a la educación y este curso te cambia la mentalidad por completo".

El próximo 28 de marzo tendrá lugar la última ocasión para conocer de cerca cómo es el programa PDD del IESE en Zaragoza. De nuevo, será una oportunidad para compartir, junto con profesionales y profesores del IESE, el análisis de situaciones empresariales reales. En esta ocasión, se discutirá el caso ‘Holaluz’ de la mano del profesor Edi Soler.

