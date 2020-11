¿Cuál es la mejor manera de invertir tus ahorros?

Una de las cuestiones que más preocupa a la hora de organizar los ahorros e invertir dinero para el futuro es qué tipo de producto financiero se adapta mejor a nuestra economía personal. Cuentas de ahorro, fondos de inversión, planes de pensiones… existen diferentes opciones y en función de qué uso esperas darle a ese dinero, en qué momento vas a necesitarlo, o cuánto tiempo consideras que vas a poder tenerlo invertido -el horizonte temporal de la inversión- será mejor escoger una alternativa u otra.

El primer paso antes de optar por cualquiera de estas opciones de ahorro es el asesoramiento profesional: "Si no recibes asesoramiento acabas invirtiendo en lo que conoces, cuentas a la vista, o en lo que te recomienda un amigo o familiar, que lo hará con buena intención pero no conocerá todas las alternativas y se guiará únicamente por su propia experiencia", explica Francisco J. Sanz, jefe de Finanzas Sostenibles en el departamento de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja.

En el caso de los depósitos de ahorro, por ejemplo, el experto apunta que desde hace unos años los tipos de interés se encuentran a cero, por lo que, aunque resulta un producto muy seguro tampoco se obtiene beneficios. "La rentabilidad del depósito es cero o cercana a cero, pero en ningún caso supera la inflación, por lo que el ahorrador pierde poder adquisitivo. Actualmente son pocas las entidades que ofrecen depósitos de ahorro. No merece la pena comprometer la liquidez por una rentabilidad cercana a cero.", detalla.

Si descartamos depósitos de ahorro, ¿qué alternativas tenemos? La elección entre las distintas alternativas de inversión depende de varios factores, siendo el más importante el tiempo que consideras que vas a poder tener el dinero invertido. Lo que denominamos horizonte temporal de la inversión. Tienes que preguntarte para qué quieres ese dinero y cuándo crees que vas a utilizarlo. Cuanto mayor sea el plazo de tiempo que puedes mantener la inversión, mayor es el número de alternativas posibles.

Para la jubilación, ¿un plan de pensiones o un fondo de inversión?

Pensando en ahorro para la jubilación, planes de pensiones y fondos de inversión se perfilan como las mejores opciones de ahorro e inversión. Escoger entre ambos depende también en buena medida del nivel de ingresos que se genera: "El plan de pensiones tiene la ventaja fiscal de que las aportaciones de un ejercicio reducen la base imponible de ese ejercicio, trasladando el impacto al momento del reembolso, en el que se supone que el nivel salarial será inferior y por tanto con un menor tipo marginal. Si cobras un salario bajo y en consecuencia a tus ingresos les corresponde un tipo de cotización bajo, posiblemente sea mejor opción el fondo de inversión. Si por el contrario tus ingresos te llevan a cotizar a tipos medios y altos, el plan de pensiones es el mejor producto para ahorrar a futuro", apunta Sanz.

"Dependiendo de tu nivel salarial, hay productos que por sus ventajas fiscales pueden ser más interesantes que otros"

Francisco J. Sanz Piedrafita, Jefe de Finanzas Sostenibles en el departamento de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja. Ibercaja

¿Y si quiero recuperar el dinero pronto?

En contra de la creencia popular, tanto los planes de pensiones como los fondos de inversión permiten recuperar el dinero invertido. En el caso de los planes de pensiones, "están previstos varios supuestos -enfermedad grave o paro de larga duración- en los que se permite el rescate del plan antes de llegar a la jubilación, aunque seguro que preferimos no cumplir las condiciones de rescate", explica Sanz. "Además, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, introdujo un nuevo supuesto de liquidez para las aportaciones a Planes de Pensiones con antigüedad superior a diez años y dada la situación actual, contamos también con un supuesto excepcional derivado de la crisis de la Covid, por el que se permite el rescate de los planes de pensiones en función del impacto que hayan podido sufrir por haber disminuido sus ingresos como consecuencia de esta crisis", añade.

Y si solo queremos invertir, ¿es mejor hacerlo en Bolsa?

Sobre la inversión en bolsa, este experto señala también a la importancia de la figura del asesor: "Si invertir en bolsa significa elijo una acción y la compro, ¡cuidado! No es aconsejable. No me jugaría mi ahorro a una carta. Como decíamos antes el primer paso es buscar un asesor, que te hará varias preguntas para conocer qué sabes de mercados, qué esperas de ellos y aconsejarte un fondo o varios fondos que pueden invertir en distintos mercados para conseguir rentabilidad en función del plazo de tiempo que desees invertir".

Si pensamos invertir en bolsa, el fondo de inversión es el mejor vehículo, pero aunque permite disponer del dinero con inmediatez, pues no hay una obligación de mantener este fondo durante cierto periodo de tiempo, se debe considerar que si se invierte a corto plazo, el valor del fondo puede ser inferior al invertido. "En esa situación nadie nos impide tener liquidez, pero no sería una buena idea disponer y en consecuencia materializar pérdidas. Por este motivo, el principal factor a la hora de decidir una inversión es el horizonte temporal. Una inversión que se adapte a tu horizonte temporal es la mejor garantía de rentabilidad", concluye el experto.