IXEIA y AFDA se llevan los Premios al Emprendimiento Social y a las Empresas Sociales

Seis proyectos con gran valor humano

En la categoría de Emprendimiento Social, los otros tres finalistas fueron:

- Cristobal app: Es una herramienta cercana para el conductor o conductora, una ‘app’ que ayuda a la autogestión de la salud. Todo ello a través de ejercicios para evitar dolor lumbar y cervical, consejos sobre alimentación y recomendaciones para mejorar el sueño y atención psicológica. La aplicación ofrece servicios sanitarios de especialistas adaptados al tiempo disponible por los conductores profesionales.

- Maximiliana: Es una empresa de reciente creación cuyo servicio consiste en un móvil inteligente (smartphone), dirigido a personas mayores o con dificultades en el manejo de la tecnología, que cuenta con diversas funcionalidades que permiten que este funcione de forma autónoma, es decir, se descuelga y apaga solo y recibe mensajes que se leen en voz alta. Está dotado de otros elementos como el botón de auxilio (SOS), localización, etc.

- Orquesta Escuela: Colectivo que promueve proyectos comunitarios musicales, a través de las orquestas como eje fundamental, movilizando recursos para que la música se convierta en una realidad accesible a todos los estratos sociales.



En la categoría de Empresa Social, los otros tres finalistas fueron:

- Feltwood: Es una empresa creada en 2016 como respuesta a la necesidad medioambiental y social de sustituir el plástico por materiales alternativos más sostenibles. Feltwood desarrolla tecnologías que permiten producir materiales industriales a partir de residuos vegetales, provenientes de la industria agroalimentaria, y que sustituyen al plástico en múltiples aplicaciones.

- Iener: Es una empresa de servicios energéticos que pone a disposición de los usuarios instalaciones de alta tecnología, sostenibles medioambientalmente, confiables, seguras, de rápida amortización y con reducidos costes de explotación. No ofrecen tecnologías contaminantes, no probadas, ineficientes o donde prime el beneficio propio.

- Fundación Lacus: Promueve actitudes positivas en la comunidad educativa (familias, profesores y alumnos) y en la sociedad en general y fortalece valores de inclusión (respeto, tolerancia, empatía…) que permiten la integración real de las personas con discapacidad y con necesidades específicas en igualdad de oportunidades para conseguir así una plena inclusión.