Humor ‘oregonés’ para toda la familia

Más actuaciones en el Parque José Antonio Labordeta

18 de septiembre. Teatro Arbolé presenta ‘Títeres de Cachiporra’, su particular teatro ambulante con el que llega a todos los rincones y con el que representan obras propias o adaptaciones de guiñol de célebres autores.

25 de septiembre. El conocido presentador de televisión Iñaki Urrutia es también un gran cómico. En esta ocasión, mostrará su ingenio con la obra ‘Lo mejor de lo peor de Iñaki Urrutia’, un espectáculo en el que no faltará el humor y su particular visión sobre la realidad que nos rodea.

2 de octubre. La compañía Spinish Circo, que basa sus producciones en la innovación y en la fusión de diferentes lenguajes y disciplinas circenses, llega a la capital aragonesa con una rompedora actuación.