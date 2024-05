"Hoy, el mundo conoce mejor el potencial tecnológico de Aragón"

¿Qué balance hace de la celebración de The Wave? ¿Se han cumplido las expectativas que se marcaron al respecto desde el Gobierno?

El éxito ha sido rotundo, en términos cuantitativos y cualitativos. No solo por número de asistentes, sino porque se han cumplido todos los objetivos con creces. Hoy, el mundo conoce mejor las enormes posibilidades tecnológicas de Aragón y estamos sentando las bases para el futuro más inmediato. Nuestro objetivo ahora es aprovechar este legado nacido del evento tecnológico más importante de Aragón para que suponga un elemento acelerador para más empleos, más oportunidades y más iniciativas que sigan posicionándonos en la vanguardia.

¿Cuáles son los ejemplos que ponen de manifiesto el potencial tecnológico que tiene la Comunidad?

La apuesta de los gigantes tecnológicos es una de las evidencias de esta realidad. Pero también nos sentimos especialmente orgullosos del tejido empresarial aragonés, que lleva muchos años trabajando en el sector Han sabido crecer desde el territorio, aumentar exponencialmente el número de puestos de trabajo y, desde nuestra comunidad, están trabajando en proyectos internacionales de gran valor añadido. The Wave ha mostrado que nada sucede por casualidad y el éxito de esos proyectos es fruto del talento y el esfuerzo diario de muchas personas que han apostado por esta tierra.

¿Cómo ha crecido el territorio a este respecto en los últimos años?

En los últimos meses he tenido la oportunidad de visitar multitud de empresas, algunas de ellas del sector tecnológico. He querido conocerlas en sus propias instalaciones, ver cómo trabajan, saber cuáles son sus planes y también sus necesidades presentes y futuras. El rasgo común en muchas de ellas es que se encuentran en un proceso expansivo que va a demandar más trabajadores de perfil tecnológico. Ese es el principal reto: ser capaces de ofrecer al mercado los profesionales que necesitan para los retos que ya están afrontando o que vendrán en los próximos años. Ese crecimiento que hoy viven es la tendencia acumulada de muchos años de trayectoria y lo más positivo es que parece que la inercia va a continuar en los próximos años. Así me lo están trasladando.

¿De qué forma pueden este tipo de iniciativas mejorar la vida de los aragoneses?

La tecnología llegó a nuestra vida para cambiarla y mejorarla. Primero, porque tiene el propósito de hacernos el día a día más sencillo y permitirnos acceder a posibilidades inexploradas hasta ese momento. Y segundo, porque genera empleo, oportunidades y perspectivas de futuro para miles de aragoneses. No entendemos nuestra existencia sin la tecnología. Una afirmación que, con el paso de los años, se hará todavía más acentuada.

La presencia de Amazon y Microsoft pone de relieve la trascendencia de las empresas dedicadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Aragón. ¿Qué otras compañías podrían llegar próximamente?

Este Gobierno de Aragón no habla de futuribles, lo hace de realidades. Cuando se da a conocer una futura inversión se hace porque se va a materializar con certezas y siempre de la mano de las empresas. El tiempo dará respuestas a este interrogante pero estamos convencidos de las posibilidades de esta comunidad y eso solo puede traernos buenas noticias.

Por otro lado, están las iniciativas tecnológicas de sello aragonés. ¿Qué impacto tienen en el empleo y en el PIB de la región?

El clúster de empresas TIC, electrónica y telecomunicaciones de Aragón (Tecnara) dispone de unas cifras que hablan de su importancia actual, que se multiplicará en los próximos años. Más de 8.000 personas desarrollan su labor profesional en compañías del sector, además de los especialistas TIC en organizaciones de otros sectores y que suponen una cifra similar. En términos de Producto Interior Bruto podemos hablar del 3%, con una facturación anual de 825 millones de euros.

Tal y como señalan numerosos expertos, la inteligencia artificial es, sin duda, uno de los grandes ejes en torno a los que gira la tecnología en la actualidad. ¿En qué medida está integrada en el día a día del territorio?

La inteligencia artificial supone un nuevo paradigma en todos los órdenes de la vida porque estará presente en ellos. Ya conocemos proyectos en los que se aplica, aunque bien es cierto que los próximos años seremos conscientes con mayor nitidez de su importancia, de sus posibilidades y, también, de los riesgos que puede entrañar. No podemos obviarlo.

¿En qué acciones trabajan desde el Ejecutivo para ayudar a las empresas a integrar estas tecnologías en su actividad?

Nuestra aspiración es ser un Gobierno eficiente y diligente en nuestra labor. Nunca debemos ser un estorbo o un obstáculo. Si no actuamos bajo la premisa de resolver nuestra tramitación y tarea en el menor tiempo posible, estaremos desaprovechando muchas posibilidades. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil para conseguirlo y desde nuestro departamento ya estamos avanzando para incorporarla al Instituto Aragonés de Empleo. Cuando de ello dependen el empleo y las oportunidades de miles de aragoneses, cualquier esfuerzo está más que justificado y no vamos a dar la espalda a la tecnología; más bien todo lo contrario.

¿Qué retos importantes quedan por alcanzar a corto plazo para subirse a la ola tecnológica?

En Aragón, el sector ha demostrado que es puntero y referencial. Era necesario dar a conocer que somos un hub tecnológico europeo, y The Wave ha ayudado a conseguirlo. De la mano de la excelencia de las empresas, lo que es seguro es que los retos a corto plazo serán incentivos para ser cada día mejores. Es la forma de sobrevivir en el sector y trascender a los cinco continentes.

The Wave ha nacido con la vocación de ser uno de los eventos más importantes del país y con proyección internacional. ¿Qué puede esperar el público de la próxima edición?

Nuestro objetivo es ese y está claro. Con ese objetivo trabajamos y eso nos exige mejorar edición tras edición. Es nuestro reto.