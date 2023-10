HLA Montpellier amplía su área de Neurocirugía con la incorporación del doctor David Pinilla

La Clínica HLA Montpellier ha ampliado su área de Neurocirugía con la incorporación de un nuevo profesional, el doctor David Pinilla. El especialista, que cuenta con una larga experiencia, habla sobre diferentes patologías como la del dolor en la columna vertebral, una de las más comunes, además de las patologías craneoencefálicas y la cirugía mínimamente invasiva.

Doctor, usted acaba de incorporarse al equipo médico de la Clínica HLA Montpellier. ¿Qué puede contarnos de su trayectoria?Ha sido un largo camino hasta aquí. Soy madrileño de nacimiento y formación. Estudié la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y mi residencia tuvo lugar en el Hospital Gregorio Marañón, un gran centro con un gran equipo. Mi primera experiencia de adjunto fueron cinco años en el Servicio de Neurocirugía del Hospital de Albacete, bajo la tutela y enseñanzas del doctor Vicente Calatayud Pérez, una época de gran avance y aprendizaje.

Tras pasar tres años en el Hospital de Elche, compaginando con la creación del Servicio de Neurocirugía en Denia, decidí que era el momento de darle un empujón a mi carrera y me fui al Hospital San Michael en Toronto (Canadá) para completar un programa Fellow (superespecialización) en columna compleja, una tremenda experiencia en la que aprendí mucho de la mano de excelentes profesionales y medios.

Al volver a España vine a trabajar al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de la mano del doctor Juan Calatayud Pérez, donde sacamos adelante proyectos fantásticos tanto técnicos como docentes. En 2018 se me ofreció la posibilidad de liderar un equipo en uno de los hospitales más prestigiosos de Riyadh, Arabia Saudita, donde he pasado cuatro increíbles años hasta volver de nuevo a Zaragoza con nuevos y emocionantes retos.



¿Qué espera de su trabajo en este centro hospitalario?Lo que todos los profesionales deseamos: poder llevar a cabo una labor asistencial que consiga ayudar a resolver problemas a nuestros pacientes. Confío, deseo y haré todo lo que esté en mi mano para que, entre todos los que formamos el equipo en la clínica, seamos capaces de sentar las bases y desarrollar un proyecto de crecimiento y consolidación que asegure la mejor atención a nuestra población y coloque a HLA Montpellier a la cabeza de la atención neuroquirúrgica. Obviamente los pasos han de darse de uno en uno y es una apuesta a medio-largo plazo del que pronto empezaremos a ver los frutos.

Los problemas relacionados con la columna vertebral son muy frecuentes en la población y es uno de los caballos de batalla de su especialidad. ¿Cuáles son las principales patologías a las que se va a enfrentar un neurocirujano?Efectivamente, el dolor en la columna, especialmente cervical y lumbar, o las compresiones de elementos nerviosos suponen la más abundante y desafiante fuente de problemas que enfrentamos en la consulta de neurocirugía: hernias de disco, compresiones medulares o radiculares, fracturas, estenosis de canal, inestabilidades, tumores, malformaciones… son un reto constante.

El objetivo en su manejo se divide en varios planos de actuación para ir resolviendo la ecuación. Esto es, un primer escalón de diagnóstico, donde intentaremos buscar el origen de las dolencias del paciente correlacionando sus síntomas con los hallazgos de la imagen. Esta es la fase primordial porque sentará las bases de la indicación de tratamiento. El siguiente escalón será la selección del tratamiento adecuado, de las muchísimas opciones que hoy día disponemos. Una vez seleccionado qué es lo que tenemos que hacer, aún nos queda elegir el cómo lo vamos a hacer, qué técnica quirúrgica conseguirá resolver el problema de la mejor manera posible.