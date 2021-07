"Hiberus contrata cinco personas al día y cada mes abre una nueva sede"

Iván Romero, emprendedor de éxito en el campo de la innovación, decidió, hace unos meses, dar el salto a la tecnológica Hiberus para ser el Chief Happiness Officer –jefe de la Felicidad– en la compañía. Un rol con el que cuentan escasas empresas en España, pero que en Europa y América comienza a afianzarse.

¿Qué le atrajo de Hiberus para dar este giro a su carrera?

Cuando me llamaron me atrajo su potencial, sabía que desde aquí se desarrollaban proyectos muy innovadores para grandes empresas del IBEX35 como Inditex, Santnader o LaLiga. Conocía además su crecimiento, Hiberus está impactando en España pero también en Europa y Latinoamérica de manera significativa, tanto que cada mes abre una nueva sede y cada día contrata a 4 o 5 personas. En 2021, por ejemplo, cuenta con un crecimiento sostenido del 30%. Y para ‘rematar’ me gustó el concepto de empresa. Me explicaron todo lo que vamos a hacer para ser referentes europeos en cultura corporativa y STEM y, simplemente, no pude decir que no. Para mí tener algo así ‘made in Zaragoza’ a dos paradas de tranvía es un salto exponencial que no podía dejar pasar. Estamos conquistando el mundo desde Aragón.

¿Qué le ha enseñado el emprendimiento que ahora puede aplicar dentro de Hiberus?

Un emprendedor debe estar preparado para afrontar los retos y convertirlos en una oportunidad. Y en ese sentido se asemeja a Hiberus, porque aquí puedes pasar a liderar un proyecto de gran magnitud en muy poco tiempo si demuestras iniciativa y capacidad para aprender las últimas tecnologías, lo que genera una combinación de ‘startup’ y gran empresa en la que el carácter emprendedor marca la diferencia.

¿Apostar por la felicidad sirve para atraer y retener el talento?

Es fundamental, imprescindible. Las personas felices se sienten más vinculadas a sus empresas, generan un ambiente fabuloso y productivo. En Hiberus cuidar a nuestros compañeros no es un objetivo, es una exigencia. Hemos hecho ‘teambuilding’ para ver la Eurocopa, celebramos los goles juntos; hacemos barbacoas en nuestra gran terraza, respetando siempre las medidas sanitarias; nuestras oficinas; promovemos charlas de expertos… Si a estos detalles le sumas ventajas que ya tenemos como fisioterapeuta, posibilidad de trabajar en otras sedes de España, cambiar de proyectos, formarte en lo último... ¿Qué otra empresa multinacional de 1.300 personas se preocupa por cosas como estas?

¿Qué es un Chief Happiness Officer y por qué va a ser una figura cada vez más importante?

Aunque todavía cuando se oye hablar de la felicidad en el trabajo se tiende a pensar el algo frívolo y poco importante, afortunadamente es un rol frecuente en Estados Unidos y Europa que estamos empezando a aplicar en algunas empresas referentes. Hiberus lo tiene claro: contar con el rol de Chief Happiness Officer facilita asegurar que las condiciones del día a día de sus personas fomentan su desarrollo personal mientras se transmite una cultura corporativa diversa y retadora.

¿Qué acciones debe llevar a cabo una empresa para promover la felicidad de sus trabajadores?

En mi caso, aquí en Hiberus, realizo todo tipo de acciones para garantizar que se genera una experiencia de trabajador memorable y diferenciadora. Desde realizar eventos de ‘teambuilding’, mediciones de felicidad hasta asegurarme de que el concepto de Hiberus Ecosystem es común en todos los territorios. Aunque somos una empresa grande siempre buscamos la mejor forma de adaptarnos a las personas. Por ejemplo, si desean teletrabajar unos días desde casa o volver a su ciudad de origen o trabajar unos días en las delegaciones que tenemos por toda España, pueden; y también descansar su mente con una partida de futbolín.... Para Hiberus, el crecimiento de la empresa pasa por el crecimiento de sus personas y queremos ser referentes también en este sentido.

