Regalos únicos para premiar la fidelidad

Asistir a actuaciones de artistas de renombre, disfrutar de una gala protagonizada por mujeres de reconocido prestigio o participar en visitas guiadas exclusivas sobre la historia artística de Aragón. Estos son algunos de los detalles que HERALDO ha querido tener con sus suscriptores en las últimas semanas como premio a su fidelidad. Tras ganar los respectivos sorteos convocados por el diario, han podido estar presentes en citas culturales únicas, como conciertos, espectáculos taurinos e incluso el acceso al balcón del Ayuntamiento de Zaragoza durante la lectura del pregón en las pasadas fiestas del Pilar.

Almudena Cid, Martita de Graná, Teresa Viejo, Vanesa Romero, Laura Baena y Marisol Aznar fueron las protagonistas de la Gala Mujeres, organizada por HERALDO y mujer.es y que llevó el 19 de octubre al Auditorio de Zaragoza los interesantes testimonios de siete verdaderas referentes en sus campos profesionales. Una cita a la que se podía asistir de forma gratuita previa inscripción. "Estuvo muy interesante y ameno. Me gustó mucho la intervención de Teresa Viejo, pero realmente todas en su estilo estuvieron genial. Fui con una amiga y salimos las dos muy contentas", explica Montserrat Villar.

‘Claves para animarnos a ser positivos’ es el título de la charla (en la imagen) que ofreció la ‘coach’ Lorena Aznar en las instalaciones del diario el 28 de septiembre y que tuvo un gran éxito entre los asistentes. "Me gustó mucho. Me pareció muy útil y entretenida. Nos dio una serie de claves, y lo que más me hizo reflexionar fue cuando hicimos el cálculo de las horas libres que tenemos a la semana, en el que vimos que realmente sí que podemos sacar un rato para nosotras. Y también la importancia que tiene cuidarnos para poder cuidar", señala Emma Batres.

Protagonismo de los niños

Por su parte, el cine ha sido otro de los ámbitos que han tenido cabida en esta serie de regalos, ya que 20 suscriptores asistieron al estreno del documental ‘Labordeta, un hombre sin más’ y otros 20 al preestreno del largometraje ‘Queso de cabra y té con sal’. Asimismo, los más pequeños de la casa también han tenido protagonismo gracias al pintacaras que se celebró en Espacio HERALDO con motivo de Halloween el 28 de octubre. Un acto en el que los padres también se animaron a maquillarse y donde se entregaron caretas y caramelos y se habilitó un ‘photocall’ para inmortalizar a los niños con sus disfraces.

Por último, cabe destacar a Francisco de Goya, pues el genio aragonés fue una parada de lujo del recorrido de los hitos de Aragón en la visita guiada exclusiva que ofreció el Alma Mater Museum de Zaragoza el 18 de octubre y a la que también asistió un grupo de suscriptores.

Música, cine y mucho más

Estreno del documental ‘Labordeta, un hombre sin más’. 15 de septiembre.

15 de septiembre. Charla de la ‘coach’ Lorena Aznar ‘Claves para animarnos a ser más positivos’. 28 de septiembre.

‘Claves para animarnos a ser más positivos’. 28 de septiembre. Acceso al balcón del Ayuntamiento de Zaragoza para disfrutar del pregón de las fiestas del Pilar. 8 de octubre.

de las fiestas del Pilar. 8 de octubre. Entrega de botellas de vino a las suscriptoras llamadas Pilar como felicitación por su santo. Entre el 10 y el 14 de octubre.

como felicitación por su santo. Entre el 10 y el 14 de octubre. Asistencia a conciertos y espectáculos taurinos durante los Pilares. Entre el 7 y el 16 de octubre.

durante los Pilares. Entre el 7 y el 16 de octubre. Asistencia a la Gala Mujeres. 19 de octubre.

19 de octubre. Preestreno de la película ‘Queso de cabra y té con sal’. 20 de octubre.

de la película ‘Queso de cabra y té con sal’. 20 de octubre. Visita guiada exclusiva al Alma Mater Museum de Zaragoza sobre los hitos más importantes de Aragón. 18 de octubre.

sobre los hitos más importantes de Aragón. 18 de octubre. Pintacaras infantil con caretas, caramelos y photocall con motivo de la fiesta de Halloween. 28 de octubre.

Próximas actividades

Cata de vinos. En la que los suscriptores podrán probar alguna de las mejores propuestas de la Comunidad.

En la que los suscriptores podrán probar alguna de las mejores propuestas de la Comunidad. Entradas para partidos del Casademont Zaragoza. El baloncesto volverá a incluirse en estas acciones en el 20 aniversario del equipo aragonés.

El baloncesto volverá a incluirse en estas acciones en el 20 aniversario del equipo aragonés. Entradas para el Festival de Jazz de Zaragoza con la entrega de una guitarra firmada por Eliades Ochoa. El Auditorio acogerá esta cita entre el 13 y el 27 de noviembre, que incluye la actuación del mítico miembro de Buena Vista Social Club.

El Auditorio acogerá esta cita entre el 13 y el 27 de noviembre, que incluye la actuación del mítico miembro de Buena Vista Social Club. Taller de cosmética ecológica. Curso impartido por un profesional del sector.

