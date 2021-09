"Hemos visto cómo ha evolucionado la manera de vender y estamos seguros de que el futuro va paralelo al mundo digital"

Que la digitalización ha cambiado nuestras vidas de manera radical no es ninguna novedad. Gracias a las nuevas tecnologías y a la conexión a internet, tareas tan sencillas como mirar un mapa, escoger que ver en la televisión o hacer la compra ya casi no se realizan si no es con un telefóno móvil o dispositivo electrónico en la mano.

Por ello, tener presencia en el entorno digital resulta esencial, y así lo entienden en El Mortero Alegre, Frutería La Mañica y Carnicería José Luis, tres negocios que forman parte de micomercioenlared.com, un programa gratuito que ayuda a mejorar la digitalización del comercio detallista de Zaragoza. Micomercioenlared es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza que está siendo ejecutada por Mercazaragoza.

“Vemos que la gente mira nuestras fotos y promociones. Las redes dan más visibilidad”

En Frutería La Mañica han puesto en marcha una cuenta de Instagram para dar a conocer sus mejores productos. Micomercioenlared.com

En 2017, Rafael Jurado, que lleva toda la vida dedicándose a este sector, puso en marcha Frutería La Mañica, en la calle Gastón de Gotor, 17; tiempo suficiente para hacerse popular en la zona. “Es un barrio muy majo, la gente es bastante amable y tenemos confianza con los clientes”, señala. Cuando le comentaron la posibilidad de formar parte del proyecto Micomercioenlared, decidió iniciarse en el mundo digital y hacer que esa clientela “Optamos por Instagram, subimos fotos de nuestros productos y también promociones. Vemos que la gente mira el contenido que compartimos, y poco a poco vamos creciendo en seguidores”, explica.

“Hemos comprobado que las redes dan más visibilidad, y aunque no hemos notado mucho crecimiento todavía, esperamos que llegue en los próximos meses. Desde la organización de micomercioenlared.com nos van dando consejos de cómo mejorar, así que confiamos en que esto nos va a servir para aumentar la clientela y las ventas”, comenta Jurado.

"Hasta que no te mueves en redes sociales no te das cuenta del gran número de personas que te ven"

José Luis López y su equipo, en su carnicería, ubicada en el zaragozano barrio del Actur. Micomercioenlared.com

"En nuestra dilatada experiencia de 34 años en el mundo de la carne hemos visto cómo ha evolucionado la manera de vender y estamos seguros de que el futuro va paralelo al mundo digital", apunta José Luis López, al frente de la Carnicería José Luis, donde cuentan con "carnes de primera calidad, siendo nuestra especialidad también los productos elaborados que hacemos en nuestro propio obrador: salchichas, chorizo, longaniza, hamburguesas, croquetas e infinidad de elaborados caseros, todos sin gluten".

Teniendo tan clara la importancia del mundo ‘online’, López no se lo pensó dos veces cuando le ofrecieron formar parte de este proyecto. "Nos pareció una idea muy interesante y no dudamos en participar. Nos asesoraron en cómo gestionar redes sociales y todo lo relacionado con el entorno digital", explica.

Sobre las ventajas que las redes sociales suponen para un negocio como este, el propietario afirma que "son un escaparate para tus clientes y para llegar a muchísimos más clientes potenciales a través de fotos, videos, promociones...". "Hasta que no te mueves en redes sociales no te das cuenta del gran número de personas que te ven. Continuamente vienen a la tienda clientes nuevos que te han visto a través de las redes sociales", añade.

"Toda ayuda para el comercio local y tradicional es bien recibida"

El equipo de profesionales de El Mortero Alegre, carnicería que cuenta con dos establecimientos en Zaragoza. Micomercioenlared.com

"Ya estábamos iniciados en el entorno digital, porque contamos con una web desde hace muchos años, pero toda ayuda al comercio local y tradicional es bien recibida", comenta Miguel Alegre, al frente de El Mortero Alegre, carnicería que cuenta con dos establecimientos, uno en la calle José de Oto y otro en la calle Saiz de Otero. "Bajo mi punto de vista, yo que me considero un profesional tradicional, todo suma. Si con estas iniciativas captamos nuevos focos de mercado, sea grande o pequeño, bienvenido sea".

Este negocio sabe mucho de adaptarse a los nuevos tiempos y a las demandas de los clientes, y aunque comenzó siendo una carnicería tradicional ahora también destaca por sus servicios de comida preparada y catering. Sobre su participación en el programa de Mi comercio en la red, destaca el asesoramiento recibido, "para ver si todas las acciones que estábamos haciendo eran las correctas, cómo se podía mejorar y cuál era la mejor vía para llegar a los clientes". "Hemos notado un mayor número de visitas y más llamadas a nuestro comercio, por lo que el balance solo puede ser positivo", concluye.

- El proyecto Micomercioenlared.com es un programa gratuito que ayuda a mejorar las herramientas digitales del comercio detallista de Zaragoza. Micomercioenlared.com es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza.