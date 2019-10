La figura del 'personal shopper' inmobiliario llega a Zaragoza

Hay quienes tienen en cuenta los metros cuadrados, quienes prestan atención a la distribución y al número de habitaciones y quienes prefieren, ante todo, que haya mucha luz natural y una gran terraza. Cuando se toma la importante decisión de comprarse una casa – en lo que llevamos de 2019, en España se han confirmado más de 30.000 operaciones de compraventa de vivienda – cada futuro propietario tiene sus propias preferencias, pero lo cierto es que los compradores se adentran en un entorno desconocido donde hay infinidad de factores a tener en cuenta y donde hasta ahora estaban solos.

Valorar esos aspectos y dar con la vivienda adecuada con la garantía de que no nos encontremos sorpresas tras la mudanza es lo que ofrece David Torres como 'personal shopper inmobiliario' (PSI) -o agente del comprador- de HAÜSE Zaragoza, un novedoso servicio que acaba de llegar a la capital aragonesa, que ya funciona en otras grandes ciudades españolas y que en Europa está totalmente normalizado: "Mi trabajo consiste en buscar y analizar todos los inmuebles disponibles que puedan encajar al comprador, obtener toda la información sobre ellos que una persona ajena al sector podría pasar por alto, y lograr el mejor acuerdo posible para que conmigo ahorren dinero". "A diferencia de las inmobiliarias que son contratadas por los vendedores, yo trabajo únicamente para el comprador y son sus intereses los únicos que me importan", añade.

¿Qué ventajas ofrece este servicio al comprador?

"Lo primero es darle al comprador la tranquilidad de que tiene a un experto de su lado durante todo el proceso, alguien que le va a apoyar, asesorar y dar soluciones" explica Torres, que quien con una amplia experiencia en el sector inmobiliario se encarga desde la búsqueda de viviendas más allá de los canales online (como en gestorías, notarías, bancos e incluso a pie de calle) hasta la facilitación de todas las gestiones relacionadas con la compra como notaría, hipoteca e impuestos. "Lo importante es que no nos dejemos por el camino ni una sola opción por valorar, y es que existen viviendas susceptibles de venta fuera de los portales online".

El servicio de PSI que ofrece HAÜSE Zaragoza comienza con una entrevista con el comprador donde se fijan los objetivos y necesidades. Tras la búsqueda y criba previas, Torres visita las viviendas que encajen con lo encargado por el comprador: "Las visito por adelantado para descartar las que finalmente no encajen y evitar al comprador una pérdida de tiempo innecesaria". En estas visitas, Torres tiene en cuenta numerosos factores que quizá a alguien ajeno al mundo inmobiliario se le pueden escapar: "Voy más allá de comprobar los metros cuadrados, el número de dormitorios o su estado aparente. Hay que exigir cierta información y documentación para averiguar si la vivienda tiene deudas con la comunidad, si hay derramas previstas y qué gastos tiene, entre otra información como el tipo de vecinos de la comunidad". "Algunas viviendas son sometidas a lavados de cara superficiales que pueden ocultar humedades, instalaciones eléctricas antiguas, cerramientos con baja capacidad aislante. Esto puede provocar un gasto importante después de comprar una vivienda", explica el experto.

Con toda la información obtenida, el comprador recibe un informe de resultados, para que pueda decidir qué viviendas le interesa visitar en persona acompañado por el asesor. “Es importantísimo ver cómo reacciona el comprador, pues eso me ayuda a conocerlo mejor por si he de seguir buscando”. Desde HÄUSE Zaragoza, también se lleva la negociación del precio de la vivienda con agencias y vendedores. "En este momento clave, nos respalda toda la información que he ido recabando para poder negociar y lograr un buen acuerdo para el comprador, pudiendo ahorrarse bastante dinero", apunta Torres, quien concluye que el objetivo de este servicio no es otro que ayudar al comprador a conseguir la vivienda perfecta con garantías y ahorrando tiempo y dinero.