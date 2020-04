"El objetivo era hacer llegar el guiñote 'online' al mayor número de personas en el menor tiempo posible"

El ejeano Iván López es un enamorado del guiñote. Delante de un tapete verde con cartas en la mano ha pasado muy buenos ratos y con el objetivo de que este juego llegue a la mayor cantidad de gente posible ha creado Guiñote Pro, una app gratuita que patrocina HERALDO DE ARAGÓN y que puedes conocer aquí. "Recuerdo perfectamente el día", reconoce este consultor de Business Intelligence. "Estaba en el bar Oasis de Ejea y se acercó Alberto Planas, actual presidente de la Asociación Aragonesa de Guiñote para animarme a hacer una app de guiñote". El momento era propicio ya que se estaba gestando la asociación y tener una aplicación era considerado como fundamental, pero López no lo tuvo claro en un primer momento. "De primeras me negué por mi desconocimiento en la programación de videojuegos y por falta de tiempo, pero a las semanas, me animé y poco a poco fui aprendiendo las tecnologías necesarias para poder crear GuiñotePro", reconoce.

Era el año 2016 y a López se le abría un reto que le dio la oportunidad de conocer al creador de la aplicación Guiñote desarrollada por Androtiyas, y al de Las40, otra gran aplicación de guiñote. Con ese bagaje, en mayo de 2017, salió adelante una primera versión de la aplicación. Pero el éxito hubiera sido imposible sin un trabajo de equipo. "He tenido la suerte de poder contar con gente que me ha echado una mano siempre que la he pedido", afirma este ejeano amante de la baraja española. "Estudio Mique elaboró el logo y me echó una mano con el diseño y buenas prácticas de usabilidad. Alberto Bazán, compañero de trabajo y amigos de la asociación ZumodeBytes, me resuelven dudas técnicas y mis compañeros de la asociación aragonesa de guiñote me ayudan a validar, mejorar la IA o aportan ideas de mejora. De las redes sociales, se encarga mi novia, Pilar".

GuiñotePro permite jugar partidas de guiñote con total realismo gracias a las 2.500 horas invertidas en el desarrollo de la aplicación y su jugabilidad. Heraldo.es

Su creador tenía claro que debían hacer llegar el guiñote 'online' al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Para ello necesitó un ordenador y mucho trabajo. "Habré invertido unas 2.500 horas", calcula sin darle importancia ya que como él mismo reconoce con una sonrisa en los labios "cuando se trata de un hobbie, pasan realmente rápido".

Evolución para un éxito creciente

De unas decenas de usuarios en sus comienzos, Guiñote Pro ha pasado a tener más de 12.000 jugadores diarios. El 98% de los jugadores juegan desde España, y el otro 2% se reparten entre los 5 continentes. El 55% son hombres y el 45% mujeres. Con respecto a la edad, todos los rangos estudiados comprenden prácticamente el mismo número de usuarios. Para el alma máter de la app, este dato es muy importante ya que "nos da la tranquilidad de que el guiñote tiene continuidad porque los jóvenes lo juegan y nos alegra ver cómo los mayores, no reniegan de la tecnología y la usan para su divertimento".

Estos días están suponiendo un empujón para este juego 'online'. Su crecimiento ha sido superior al 100%, aunque son conscientes de que este número de usuarios disminuirá con la vuelta a la rutina. Para López, el éxito de esta aplicación reside en la comunidad que lo apoya y en su jugabilidad. "Tener detrás a la Asociación Aragonesa de Guiñote que lo apoya y defiende. Además, el aspecto de videojuego que le hemos dado lo hace muy atractivo".

Los usuarios pueden cambiar su fotografía de perfil y utilizar emoticonos gracias a los guiñobits, la moneda oficial del juego. Heraldo.es

Este aumento de jugadores ha sido posible también gracias a la evolución de la aplicación. En un primer momento, añadieron un chat y mejoraron algunos aspectos de jugabilidad. A día de hoy, incluso disponen de moneda virtual propia, llamada Guiñobit, que permite al usuario cambiar el tapete, su foto, el nombre o incluso adquirir divertidos emoticonos para enviar durante la partida.

Todo el que se meta en Guiñote Pro dispondrá de dos opciones de juego, jugar solo contra la máquina o hacerlo de manera 'online', con gente real, ya sea con personas aleatorias o contra amigos. Para el reparto de las cartas, momento que puede variar el curso de una partida, utilizan el algoritmo Fisher-Yates, empleado en muchos juegos de azar. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la inteligencia artificial aplicada. "Por ahora GuiñotePro trabaja sobre situaciones programadas y es en base a estas, donde el ordenador decide qué carta es la idónea", cuenta su desarrollador, aunque el objetivo es avanzar hacia un sistema en el que el programa aprenda solo, basándose en partidas grabadas de todos los jugadores.

En GuiñotePro se puede jugar contra la máquina, contra usuarios aleatorios o hacer una partida con los amigos. Heraldo.es

HERALDO DE ARAGÓN, carta fundamental

Para que GuiñotePro pueda funcionar el juego 'online' debe estar operativo las 24 horas todos los días del año. El coste desde la creación de la aplicación ha sido de 4.000 euros. "En estos años hemos intentado tener 'sponsors' durante la partida y pedir aportaciones a usuarios. Estamos muy agradecidos a todos ellos, pero no era suficiente para que el juego se terminara de financiar solo, con lo que finalmente hemos incluido publicidad, siempre respetando la jugabilidad y evitando que sea intrusiva".

La comunidad de usuarios de GuiñotePro, respaldada por la Federación Aragonesa de Guiñote, ha crecido hasta los 12.000 jugadores diarios. Heraldo.es

Es en este punto donde surge el acercamiento entre los creadores de la aplicación y HERALDO DE ARAGÓN, periódico que desde sus inicios ha buscado potenciar la cultura y tradición aragonesa. Aunque en la época de confinamiento que nos toca vivir, no podemos jugar en persona, a través de esta aplicación, podemos mantener esas partidas de forma individual o con los amigos de siempre, aunque sea cada uno en su casa. Una forma de seguir viviendo el guiñote en tiempos de coronavirus. Por eso HERALDO promueve esta aplicación gratuita, siendo patrocinador de la misma y dándola a conocer entre los aragoneses a través de guiñote.heraldo.es.

Mucho futuro por delante

"Tiene mucha vida todavía", reconoce López si se le pregunta sobre el futuro de su creación. Afirma tener muchas ideas en la cabeza y ganas para hacerlas, pero reconoce que "las cosas cocinadas poco a poco, saben mejor". Lo que le anima a seguir es que considera que "el guiñote, por su naturaleza, atrae y no podía faltar una app sobre el mismo en el mundo interconectado en el que estamos". "Proporciona momentos de ocio muy divertidos y gracias a GuiñotePro puede llegar a personas que no tienen costumbre de ir al bar", dice un enamorado de este entretenimiento que afirma jugarlo todos los días.