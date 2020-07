¿En qué casos es importante tasar una vivienda para no perder dinero?

Cuando se trata de invertir en el mercado inmobiliario, ya sea en un local o en una vivienda, es de vital importancia pagar por el precio real de dicho inmueble, ya que eso determinará en gran medida la rentabilidad que luego se obtenga del mismo. “Toda vivienda tiene una valoración catastral por parte del Estado, pero esto no siempre corresponde a la realidad, bien porque la tasa muy alto o porque no tiene en cuenta circunstancias como la altura, la conservación, los materiales, si es interior o exterior, la orientación…todos estos aspectos influyen en el precio, tanto para vender como para el que quiere comprar” -explica Mariano Ibañez, director de GTI Zaragoza-. “Esta tasación es clave para que el que quiere comprar una vivienda, porque va a pagar el precio justo, pero también para el vendedor. Si alguien quiere vender su casa e infla el precio, no va a conseguirlo y va a perder el tiempo inútilmente, y tampoco es justo que pierda dinero por ponerla a un precio inferior del que tiene”, añade.

"Si se da o se recibe una donación de un familiar, particiones de herencias, conflictos entre familias, si hay recursos o pleitos con la Administración o Hacienda…la tasación también es clave para no pagar más impuestos de los necesarios. Lo mismo ocurre en procedimientos de plusvalías municipales, valoraciones de locales, evaluación acerca del valor patrimonial de empresas en base a sus activos", comenta Ibañez, quien explica que esta herramienta es de gran utilidad en viviendas y locales a nivel particular o a nivel empresarial.

Para realizar este proceso de tasación con todas las garantías, GTI Asesores Inmobiliarios cuenta con su propio Departamento Técnico de Valoraciones, en el que realizan esta gestión para cualquier tipo de finalidad, ofreciendo valoraciones objetivas. “Muchas tasaciones se hacen online, con la información que hay en portales inmobiliarios que no se corresponde para nada con la realidad. Nosotros profundizamos más allá de la zona en la que está, además de contar con un convenio con el Registro de la Propiedad y contrastar los datos con tasadoras oficiales, como Tinsa”, explica el director.

Dentro de ese equipo se encuentran dos arquitectos experimentados en este campo, que no solo realizan una valoración interna de las viviendas y locales de esta inmobiliaria, sino de otras propiedades que no forman parte de su cartera directa. El proceso de valoración es similar al que puede realizar cualquier otra sociedad de tasación o cualquier técnico competente en la materia, ya que las normativas y métodos de valoración reglados para los diversos inmuebles son comunes. El valor diferencial de GTI reside en su conocimiento del mercado inmobiliario local y su amplia base de datos acumulada gracias a la labor de intermediación y gestión realizada en el sector durante más de tres décadas, lo que nos permite conocer el valor real de las operaciones realizadas.