Transición ecológica y cuidado del medioambiente para el Aragón del año 2030

La visión del presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, de lograr un Aragón verde, digital y social en 2030 tiene a la transición ecológica y al cuidado del medioambiente, nuestro legado natural, como prioritarios. Un Aragón más verde significa, en primer lugar, ser conscientes de los límites ambientales de nuestro territorio para incorporar la sostenibilidad ambiental en todas las políticas públicas.

La recuperación pasa tanto por aprovechar el nuevo modelo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como por preservar y por acelerar especialmente la acción climática. Este reverdecimiento de nuestra economía permite generar crecimiento en la Comunidad con mejores empleos, mayor bienestar y con un mejor medioambiente. Es pues un cambio necesario.

En la herramienta VisualGob del Gobierno de Aragón se pueden ver todas la medidas que desarrolla el Ejecutivo autonómico para conseguir un Aragón verde, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los departamentos implicados, así como su grado de cumplimiento.

En toda Europa se está desarrollando el Pacto Verde Europeo como una de las principales estrategias para conseguir los ODS. Este es el eje central político europeo para la próxima década, de uso eficiente de recursos y competitividad enfocada en las personas. Dicha visión se ha visto reforzada durante la pandemia, y los Fondos Europeos para la Recuperación Next Generation EU suponen una oportunidad adicional para acelerar las inversiones y las reformas necesarias para lograr una gestión eficaz y la preservación de los recursos naturales frente a los efectos del cambio climático.

El ‘Plan Aragón Puede’, desarrollado por el Gobierno de Aragón para los fondos de recuperación, así lo recoge, dando continuidad además a la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica que fijó que cualquier acción de recuperación tendrá entre sus objetivos la promoción de la sostenibilidad medioambiental.

Dicho plan regional ha sido trasladado y reflejado asimismo en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia ‘España Puede’, que está siendo evaluado por Europa en estos momentos. Las inversiones y reformas planteadas para hacer frente a las amenazas son ambiciosas, y no solo en términos económicos. En resumen, el 40% de los fondos públicos movilizados adicionalmente con estos fondos en nuestro país contribuyen a la transición verde y los plazos marcados para cumplir con los compromisos planetarios se aceleran. Además, todo el plan cumple con el principio de ‘no causar un perjuicio significativo’, lo que supone, entre otras cosas, que no puede provocar efectos adversos en la naturaleza, ni degradar el estado de los ecosistemas ni de los hábitats o de las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión Europea.

Retos

Entre los retos compartidos a los que se hace frente destacan las mejoras en eficiencias energéticas y la reducción de emisiones en algunos aspectos clave, como la movilidad de bienes o personas, así como de edificios públicos y privados. Otros aspectos clave son las infraestructuras verdes, la transición energética, la protección de espacios naturales o el tratamiento de los residuos.

La sostenibilidad ambiental va de la mano de la vida y del desarrollo en nuestro medio rural. Por eso, no se puede entender el cuidado del medioambiente sin una consolidación de los servicios básicos en todo el territorio y una generación de crecimiento y valor añadido que repercuta en el empleo. El impulso de regadíos, el fomento de la ganadería extensiva y el uso de variedades locales en la agricultura, mediante la creación de bancos y redes de semillas, son algunos ejemplos.

La naturaleza nos presta unos servicios fundamentales como el agua que bebemos, los alimentos que comemos o el aire que respiramos, que forman parte de un sistema global que debe ser entendido y respetado. La salud del planeta influye pues notablemente en nuestra salud y, por ejemplo, la deforestación, la desaparición de ecosistemas terrestres o el tráfico ilegal de especies son factores que facilitan la aparición de enfermedades zoonóticas.

Así, el Día Mundial del Medioambiente que se celebra hoy recuerda la importancia de actuar contra el deterioro ecológico, por incorporar la sostenibilidad como fuente de empleo e innovación y por interés para nuestra propia supervivencia.

Conservar los ecosistemas

Por otra parte, el componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España Puede’, llamado ‘Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad’, cuenta con 1.642 millones de euros para impulsar reformas e inversiones en el país con el objetivo de alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas y revertir la pérdida de biodiversidad, alineado con la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad para 2030.

En Aragón, estas inversiones permitirán realizar actuaciones como corregir tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna, inversiones de saneamiento o depuración de aguas residuales.

