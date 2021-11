Seis voces femeninas que comparten miedos y éxitos

Lucha de gigantes, la canción de Antonio Vega, en las voces de las cantantes aragonesas Anaju y Elem, fue la encargada de cerrar, el pasado miércoles, la gala 'Mujeres de éxito’, organizada por HERALDO y que tuvo lugar en el Auditorio de Zaragoza. La letra de este tema resultó un broche idóneo a un encuentro en el que se abordaron temas como el cambio de vida cuando la fama llega de forma repentina y cómo una debe reinventarse cuando esta se termina, la necesidad de contar con referentes femeninos, la consideración de la mujer en la sociedad, la lacra de la prostitución o la importancia de la salud mental. Berta Collado fue la encargada de conducir esta cita, que contó con también con la presencia de la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, la periodista y escritora Marta Robles y la divulgadora Marian García, conocida como Boticaria García.

La gala arrancó con una actuación de la cantante y compositora alcañizana Anaju, que saltó a la fama gracias al concurso Operación Triunfo 2020. "Siento mucho respeto por la industria y por todas esas mujeres que antes que yo han labrado el camino para que hoy pueda estar cómoda donde estoy", señaló la artista.

Marta Robles aprovechó su presentación sobre el escenario para hablar de su novela ‘La chica a la que no supiste amar’, que aborda el mundo de la prostitución y la trata de mujeres, y que la propia autora convirtió después en un corto. "En este libro me vacié por completo. La realidad de estas mujeres es muy dura, porque son auténticas esclavas y, además, están solas", señaló.

Amaya Valdemoro puso el foco en la salud mental y en la importancia de entrenar el cuerpo, pero también la mente. "Soy alguien que soñó en grande y tuvo la suerte de conseguirlo gracias a mucha constancia y sacrificio", apuntó. "Esto también tiene peros...no pude terminar de estudiar, la maternidad...Cuando tu carrera se termina, tienes que reinventarte, y es muy duro saber si darás la talla", comentó visiblemente emocionada.

Laura Cebrián, de nombre artístico Elem, compositora y cantante interpretó al piano uno de sus temas, y relató cómo logró superar el miedo escénico. "Siempre he tenido esa relación de amor-odio, porque sabía que quería dedicarme a la música pero era incapaz de subirme a un escenario. He llegado a desmayarme delante del piano", confesaba. "Con el tiempo, he sabido enfrentarme a ello y ahora espero seguir siendo muy feliz encima de los escenarios", señaló.

Marian García, más conocida como Boticaria García, contó con mucho humor cómo pasó de ser una farmaceútica en un pueblo "con más ovejas que personas" a una de las divulgadoras más reconocidas en España en el ámbito de la salud.

Superar miedos

Sobre el escenario, decorado por Línea Confort, las seis mujeres charlaron también sobre los obstáculos que se han encontrado a lo largo de su carrrera por el simple hecho de ser mujeres. "No he vivido en mis carnes una discriminación, creo que cada vez ocurre menos, pero soy consciente de todo lo que han vivido otras mujeres antes. Parecía que nos hacíamos las tontas, pero estábamos silenciadas", apuntó la cantante Anaju.

Valdemoro puso como ejemplo las diferencias económicas que existen entre el deporte masculino y femenino, y recordó cómo en los primeros campeonatos en los que participaba "no se elegía a la mejor jugadora, sino a la más guapa".

Robles reconoció que han sido dos los escollos que han marcado su trayectoria: ser una persona insegura, "porque antes no estaba permitido ser mujer y mostrar tus debilidades", y ser rubia e intelectual, "porque tengo que demostrar mucho más que cualquiera". Por su parte, Boticaria Garcíab remarcó cómo le ha beneficiado ser mujer, "por el simple hecho de cumplir con las cuotas, porque me invitaban a ponencias y congresos. Al principio me planteaba no ir, pero me dije: si no voy, seguirán estando siempre ellos".

"Aunque a las más jóvenes esto os suene muy bizarro y surrealista, las nuevas generaciones tenéis un poder brutal. De diez años a esta parte se nota la evolución, y eso es lo bonito", concluyó la presentadora Berta Collado.