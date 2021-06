Cómo gestionar tus finanzas en internet de manera segura

Realizar trámites bancarios a cualquier hora, tener un control detallado de los gastos e ingresos o contar con un método de pago válido en cualquier momento. Estas son solo algunas de las ventajas que la transformación digital del sector bancario, que ha crecido de manera exponencial debido a la pandemia, ha supuesto para los usuarios, quienes a través de nuevas plataformas y aplicaciones pueden gestionar sus finanzas de manera mucho más sencilla.

A pesar de esta creciente implantación, y de los beneficios que supone, todavía existen barreras a su utilización. Según un estudio de la consultora Brandwatch sobre el sector financiero, España es uno de los países más reticentes al uso de la banca digital en comparación con los ciudadanos de países como Australia, Reino Unido, Francia y Singapur: hasta un 39% de los encuestados confesó no usar nunca la banca 'online', frente a un 25% que apuntaba hacerlo diariamente. Entre los motivos por los que no se recurre a este sistema, la preocupación por la seguridad es el más repetido, bien sea por no querer compartir información personal o por miedo al robo de datos o de identidad.

Diez consejos para proteger tus finanzas en internet

Para romper esa barrera y gestionar las finanzas de manera 'online' sin riesgos, desde Funcas inciden en la importancia de la educación financiera y apuntan diez consejos clave a tener en cuenta:

Acceder de forma segura. La forma más segura de acceder a la banca digital de cualquier entidad financiera es escribiendo la dirección de la entidad directamente en la barra del navegador y accediendo desde dicha página. También a través de la 'app' del teléfono móvil. Si entras vía web, asegúrate de que en la barra de direcciones sale un candado y pone 'https'. La ‘s’ indica que es seguro. Proteger los datos personales. Tu banco nunca te pedirá por correo electrónico o SMS información confidencial económica o personal, ni credenciales bancarias, números de cuenta o de tarjeta. Construir una buena contraseña. Lo ideal es que sean largas y complejas, con números y letras, para tus aplicaciones, redes wifi y dispositivos. Cambia la contraseña de vez en cuando. Utiliza una distinta para cada cosa y evita poner fechas o palabras que sean fácilmente identificables con tu perfil. Ser precavido. No cliques en enlaces y ten precaución al descargar ficheros adjuntos que resulten sospechosos. Cuidar los dispositivos. Mantén actualizado el sistema operativo en el móvil y en el ordenador. En este también el navegador y el antivirus. Vigilar la conexión. No te conectes a redes wifi públicas y no envíes información confidencial a través de ellas. No accedas al servicio de banca 'online' desde dispositivos públicos, no confiables o estando conectado a una red wifi pública. Utilizar el sentido común. Desconfía de cualquier mensaje en el que se ofrece algún premio, beneficio o intentan forzarnos con urgencia a realizar alguna acción relacionada con revelar algún dato personal. Nadie va a llamarte para arreglar tu ordenador si tú no lo has solicitado antes. Mantenerse alerta con el 'phishing'. Los mensajes engañosos suelen remitir a una web idéntica a la de tu banco, fíjate en la barra de direcciones: si hay faltas de ortografía o está en tu idioma, además de comprobar que está el candado y pone ‘https’. También pueden llegar mensajes falsos de instituciones oficiales o de empresas de 'ecommerce'. Usar sistemas de pagos seguro. Las tarjetas de crédito o de débito virtuales, los 'wallets' o tarjetas prepago son alternativas seguras. Cerrar las sesiones siempre. Hacer 'logout' cuando se acceda a este tipo de aplicaciones o se registren datos financieros.