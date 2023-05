"Tener esta visibilidad con una obra así en mi ciudad me ensancha el corazón"

Una serie de retratos de personas con los ojos cerrados que aparecen en el sombrero y simbolizan los sueños, el mundo interno de Goya y el de todo creador es una de las características principales de la obra de Ferbariza sobre el busto del genio de Fuendetodos. "En la parte de atrás del sombrero hay varios retratos de gente de otras partes del mundo, y en la parte superior es el hombre de la soberbia y la opulencia quien preside. Un texto ("los sueños que nos esconden") habla de la metáfora de los pensamientos y las partes que solo nosotros conocemos y que no queremos mostrar. Aquel mundo interior que, en ocasiones, ni siquiera somos conscientes de tener", explica el pintor, cuyo nombre real es Fernando Bariza.

En los elementos que aparecen en la parte del traje y el ropaje, se ve de nuevo un rostro, en este caso azul y haciendo un guiño a la época azul de Picasso. Y el pájaro en la jaula y el otro pájaro pintor constituyen el escenario donde el artista creó la obra, su estudio. Por su parte, los personajes o siluetas reflejan al artista abrazando a su ‘yo’ niño y a la pintura.

El busto de Goya de Ferbariza. Aránzazu Navarro.

"Supone todo un privilegio y un honor estar ahí. Estoy profundamente agradecido de que se me haya valorado de esta forma en mi tierra, a la que tengo un cariño muy especial. De hecho, y aunque quiero sacar mi obra fuera de España, me he cogido el estudio aquí porque quiero que sea la base de mi creación. Así que tener esta visibilidad con una obra sobre uno de mis referentes favoritos en mi ciudad me ensancha el corazón", explica Bariza, que agrega que el pintor universal ha sido una de las figuras que más ha estudiado en su vida, haciendo trabajos de investigación sobre él durante la carrera y profundizando mucho en sus grabados, sus pinturas, sus dibujos y su vida.

Por último, el pintor indica que está "muy contento" de que su creación esté apadrinada por el Ayuntamiento de Pedrola, un lugar "con mucha cultura" que cuenta con tres obras de Goya y que se halla "en las tierras de la Ínsula Barataria de Don Quijote".

* Ferbariza Fernando Ballestín (Zaragoza, 1988) cursó Bellas Artes en Teruel y estudió un año en Loughborough (Inglaterra). La evolución artística de este pintor va dejando clara su posición en cuanto al tema y al trazo, desde la pincelada gruesa al amor por el ser humano. Sin salir del marco de la figuración, abarca temas como la inmigración, la exclusión, la humildad o la sencillez. El resultado final es su toque de belleza, en el que deja como protagonistas a personas que habitualmente pasan desapercibidas. Su discurso en la serie ‘Abierto a la esperanza’, finalizada en febrero de 2022 y expuesta en el palacio de Montemuzo, transmite códigos, mensajes y sentimientos reales y lo hace a través del color y de sus muy personales formas.