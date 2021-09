«Mi trabajo está marcado por el color, todo lo contrario al de Goya»

Para Arantxa Recio, artísticamente conocida como Harsa, pintar en el espacio público es motivo de disfrute, aunque en esta ocasión, reinterpretando el retrato de Félix de Azara del maestro de Fuendetodos, confiesa que ha sido todo un reto: «Espero haber estado a la altura, Goya es un pintor que admiro bastante», señala.

«Mi trabajo está muy marcado por el color, creo que es una de las cosas que más me define y con lo que más me identifico. Y la obra de Goya, es justo lo contrario», relata la artista. «Hay dos colores en el retrato de Félix de Azara que destacan: el amarillo y el negro. Podría decirse que es ahí donde reside toda la intensidad del cuadro y yo he utilizado esos mismos colores principales», añade. Para esta reinterpretación, la artista empleó rotuladores Poscas y ‘spray’ y plasmó junto al personaje principal, varios elementos que le envuelven y forman parte del universo y la personalidad del retratado.

«La obra de Goya es tremendamente inspiradora, me fascina como supo ver y captar todo lo que estaba sucediendo en esa época, y con que maestría lo mostraba, era un pintor extraño y un genio muy especial. Fue un visionario del siglo XX», concluye Harsa.

A la izda., la obra original 'Retrato de Félix de Azara'. A la derecha, reinterpretación de esta obra por parte de Harsa.

OBRA ORIGINAL: ‘RETRATO DE félix de azara’

Este extraordinario retrato muestra a Félix de Azara y Perera, ingeniero, naturalista y geógrafo, nombrado alférez en 1767. Ante un fondo oscuro de aves y mamíferos disecados y con tres de sus libros, Goya lo pintó como brigadier, con un magistral manejo de los colores y las texturas de su uniforme y sus complementos: el bicornio en la mesa y el sable sobre el pantalón amarillo. Los detalles del atuendo contrastan con las formas insinuadas de los animales.

* Harsa Arantxa Recio, también conocida como Harsa, es una artista multidisciplinar que trabaja desde hace años para una amplia gama de proyectos creativos, y marcas.

Su obra está muy marcada por el color y vinculada a la ilustración contemporánea, con claras referencias a la cultura popular y la ilustración de los años 50 y 60.

Diversifica su trabajo entre colaboraciones con agencias de publicidad, editoriales, exposiciones, y festivales de arte. Sus trabajos han aparecido en muy diversas áreas (editorial, publicidad, cubiertas para libros, moda, diseño, etc...).

Ha publicado en España, México y Argentina y expuesto también en Italia, Austria, Escocia y Croacia. También ha participado en numerosos festivales de arte urbano y colaborado con marcas y clientes de primera línea.

En la actualidad, la artista apunta que tiene varios encargos de ilustración sobre la mesa, además de un nuevo proyecto mural «en el que voy a empezar a trabajar muy pronto».

