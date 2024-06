"Reducir la brecha entre hombres y mujeres es uno de nuestros retos"

Lo ha sido todo en el deporte. Árbitro Internacional de Balonmano y Team Leader del Equipo Nacional de Balonmano, tres veces olímpico, presidente de la federación aragonesa, director general de Deportes del Gobierno de Aragón... Quién mejor que él para ponerse, a sus 67 años, al frente de esta área en el Ayuntamiento de Zaragoza, cargo que ocupa desde hace 12 meses bajo la alcaldía de Natalia Chueca.

Desde que fue nombrado concejal, se han llevado a cabo gran cantidad de proyectos. ¿Cuáles están dirigidos a la mujer?

Independientemente de los eventos importantes que han tenido lugar este año, como la Copa de la Reina de fútbol y de baloncesto – por cierto, en esta disciplina repetiremos en 2025 y 2027–, destacaría la Vuelta Ciclista a España femenina de esta primavera. Quisimos formar parte para impulsar deportes que tradicionalmente no han sido vistos como femeninos en España. Y fue un exitazo. Por otro lado, deseamos potenciar las carreras populares de 5 kilómetros porque sabemos que va a haber una enorme participación y queremos que muchas de esas mujeres que corren por su cuenta den el salto a la competición. Creemos que con esta distancia se va a superar incluso la participación de los hombres.

¿Qué más están promoviendo?

Queremos unir salud y deporte, especialmente en cuestiones que afectan más a las mujeres. Tenemos un convenio con la asociación Re-late, para promover la práctica de ejercicio físico y la adopción de un estilo de vida saludable por parte de quienes sufren cardiopatías. Por otro lado, estamos dando un impulso a la práctica de tiro con arco y de remo en las mujeres mastectomizadas, pues de sobra son conocidos sus grandes beneficios. Tampoco nos olvidamos de estimular el deporte en mujeres con osteoporosis, enfermas de ictus, con problemas de obesidad, diabetes, suelo pélvico, espalda...

¿Y el deporte base?

Tenemos que conseguir que cada vez más niños practiquen deporte, porque así combatimos la obesidad o el sedentarismo, entre otras cuestiones. Pero, por otro lado, queremos desterrar las malas formas, porque al rival hay que respetarlo siempre. Nosotros ya tenemos un programa llamado Fútbol 00 en el que están implicados todos los campos municipales con sus clubes de fútbol, con una serie de obligaciones para los jugadores, para los espectadores y para las familias.

¿Cree que los valores del deporte pueden ayudar a lograr la igualdad entre hombres y mujeres?

La igualdad real en el deporte se está afianzando cada día más. Hace 10 años era complicado ver a mujeres participando en un maratón. Antaño, de hecho, estaba prohibido y, sin embargo, mira hoy las marcas que logran muchas mujeres en los maratones, incluso atletas españolas. Queremos que cada vez más mujeres participen en carreras oficiales, por eso deseamos impulsar las de 5 kilómetros. Pero no porque así se consiga la igualdad, eso es una tontería, sino porque entendemos que la mujer es capaz de hacer lo mismo que el hombre o incluso superarlo. Cada vez hay más competiciones internacionales mixtas. Fue fantástico ver en el último Campeonato Europeo de Atletismo los relevos mixtos. Son incluso más bonitos. Creo que cada vez es más igual el trabajo de la mujer que el del hombre en el deporte.

¿Y la brecha económica entre el deporte femenino y masculino?

Existe y no solo económica: en muchos casos, ellos viajan en avión y ellas en autobús, por ejemplo. Es una de nuestras luchas, que cada vez esa brecha sea menor. Hace dos meses se firmó el segundo convenio colectivo de baloncesto femenino, mucho más justo que el de 2007. ¡Con la de años y años que se hizo con los jugadores masculinos! No puedo evitar recordar a tantas jugadoras que llevan muchísimos años trabajando, en especial me acuerdo de Pilar Valero, un exponente de Zaragoza, fantástica como persona y como jugadora, y que no tuvo ese convenio colectivo. Pero lo importante es que por fin se ha firmado y hay que tirar hacia delante. Ojalá se pueda lograr una igualdad plena en cuanto a salarios. Pero hay brecha y seguirá habiéndola.

¿De que manera podemos reducirla?

Creo que es labor de todos: instituciones, administraciones, medios de comunicación, la propia sociedad... Quisiera resaltar que en Zaragoza hay más afición al baloncesto femenino que al masculino, evidentemente por sus resultados. Pero que quede claro: las chicas de baloncesto atraen a más público. Con eso ya se está rompiendo una brecha. Hace 10 años era impensable.

Usted ha participado en tres Juegos Olímpicos. ¿Está viviendo de manera especial la antesala de París?

Mis últimos Juegos Olímpicos fueron en 2008 y la sociedad en estos años ha cambiado mucho. Yo estuve en los Juegos Olímpicos de Sidney, Atenas y Pekín. Y, atención al dato, solo coincidimos los equipos españoles de balonmano masculino y femenino en Atenas. Ahora ya es más fácil la participación femenina, porque se está trabajando mucho más desde la base. En todos los clubes se está haciendo hincapié en el deporte femenino. Hay disciplinas de hecho en las que antes era muy complicado para la mujer llegar a unos juegos olímpicos y ahora es bastante más corriente. Y voy a decir algo más: va a haber más olímpicas zaragozanas que olímpicos. Las mujeres españolas nos van a dar más alegrías y más medallas. Esa es mi predicción.

¿Alguna anécdota de las muchas que tendrá como olímpico?

En Pekín me bajé a las siete de la mañana a una parte del equipo nacional de balonmano para ver la llegada de María José Pueyo al estadio olímpico en el maratón. Allí estuvimos animándola sin parar. Podíamos haber ido a la competición masculina pero yo quise ver a mi paisana. Y aquella tarde, cuando ya hubo descansado, recuerdo que estuvimos con ella. En la Villa Olímpica es normal la convivencia entre hombres y mujeres, no hay diferencias. No hay otro acontecimiento deportivo igual, ni un mundial se puede comparar a unos Juegos Olímpicos. Es lo que se vive y cómo se vive. Ahí sí que se ve que el deportista es igual a los demás, da igual su nacionalidad o su política.

¿Qué valoración hace como concejal teniendo además de jefa a Natalia Chueca, una mujer?

Me siento muy a gusto trabajando con la alcaldesa como la líder del equipo. Hace muy fácil de llevar todo lo previsto. Ha sido un año intensísimo pero absolutamente fantástico. Yo ya estuve en el Gobierno de Aragón como director general de Deportes con una mujer al mando, Dolores Serrat. Pero fue diferente en aquellos cuatro años, porque había una crisis económica brutal y no se podían hacer todas las cosas que se querían. La de concejal está siendo una experiencia maravillosa, primero porque Natalia Chueca marca los tiempos y los ritmos. Y son muy positivos porque se están consiguiendo muchas cosas para la ciudad.

¿Puede contarnos cómo es el día a día?

Yo cada día, a pesar del mucho trabajo que hay, llego con muchas ganas porque el ritmo es frenético: federaciones que llaman porque tienen una competición prevista, clubes que se ofrecen para hacer un campeonato… Y todo se vive con mucha intensidad. La alcaldesa dice que pasan muchas cosas en Zaragoza pero es que nos quedan aún tres años en los que van a pasar muchas más en el aspecto deportivo. Hay gran cantidad de eventos previstos que queremos ir desvelando poquito a poco; hay muchas infraestructuras que van a dejar a Zaragoza donde se merece... Y además estoy convencido de que el deporte en Zaragoza va a dar un repunte fantástico. Ojalá el deporte femenino se sitúe definitivamente donde siempre debió de estar. Y si es durante mi legislatura, muchísimo mejor.