"Como pintor zaragozano, comparto con Goya su impresión del arte aragonés"

Para Federico Contín, reinterpretar la obra de Goya ha sido un "honor". "Como pintor zaragozano, comparto con él muchas de sus impresiones respecto del arte en Aragón", señala. "Mi relación con Goya siempre ha sido a través de otros pintores. Me gusta su obra, pero me parece más interesante lo que supuso para otros artistas que me han inspirado más –señala Contín–, como, por ejemplo, Víctor Mira. Él mismo, en su último grabado, hizo una reinterpretación de uno de Goya y compartía con él la idea de que ‘cuando me acuerdo de Zaragoza, me arden las entrañas’".

A la izda., la obra original 'Autoretrato'. A la derecha, reinterpretación por parte de Federico Contín.

Para llevar a cabo su representación del primer autorretrato de Goya, Contín realizó una técnica propia, muy poco usual y laboriosa. "Se trata de un autorretrato difuso, que ya acusa el paso de los años y en el que se intuye más de que lo que se ve. Sin salirme de mi técnica, he intentado copiar el estilo de Goya a través del expresionismo". Para ello, apunta Contín: "Realicé un primer boceto a lápiz, para marcar la cuadrícula, sobre el que pinté en acrílico un dibujo expresionista con rotuladores. Después hice el cuadro más definido y finalmente le di un aspecto mezclado, que recuerda a Francis Bacon y a Saura", señala.

la obra original: autorretrato

Goya sintió permanente curiosidad por su propia evolución física y se retrató repetidamente. Este, que se sepa, es su primer autorretrato. Hay quien dice que corresponde al momento de su boda con Josefa Bayeu (1773), que celebró bien entrada la veintena. La guía del Museo subraya la condición realista de la imagen, y una pose y gestualidad que la acercan al tipo de retrato romántico. La vigorosa cabeza se enmarca en una larga cabellera que cae por los hombros y se confunde con los ropajes y el fondo oscuro. Se centra así en la luz del rostro y la efigie resultante es la de un mozo fuerte y con un punto de arrogancia.

* Federico Contín Federico Contín (Zaragoza, 1979) inició su carrera como pintor en el año 2001, labor que compagina con la de periodista cultural. En su trabajo artístico destaca el uso matérico del color, en el que se entremezclan el estilo figurativo y el expresionismo. Ha recibido numerosos premios internacionales como las Menciones de Honor de la Asociación Nacional de Críticos de Arte de Italia o del Premio Santa Isabel de Portugal. Ha realizado un gran número de exposiciones individuales y colectivas en ciudades como Zaragoza, Madrid, Buenos Aires, Nueva York, Barcelona, Cádiz, Roma, Florencia o París, entre otras. También ha ilustrado publicaciones para medios de comunicación, libros de poesía, novela y relatos.

En su labor literaria destaca el recibimiento que tuvo su primera novela ‘El pintor de palabras’, que logró alzarse con el número uno mundial de ventas de libros digitales en castellano durante una semana. En la actualidad dirige el programa contracultural ‘Atónitos Huéspedes’, en Aragón TV.

- Si te ha gustado esta reinterpretación, no te pierdas las que han hecho los otros nueve artistas que han participado en esta iniciativa para conmemorar el 275 aniversario del nacimiento de Goya. Se irán publicando aquí en los próximos días.