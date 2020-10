"Existe una oportunidad en el norte de España para este tipo de concepto comercial"

Alfonso Soláns es presidente del Grupo Iberebro, promotor de La Torre Outlet Zaragoza. Hablamos con él sobre lo que supone este proyecto, su situación actual y sus perspectivas de futuro.

Tras más de dos años de obras y el acto del Encendido digital que tuvo lugar hace algunas semanas, hoy abre sus puertas al público La Torre Outlet Zaragoza. Como promotor de este proyecto, ¿qué siente?

Es uno de los días más emocionantes para mí y mi familia. Ver cómo estos terrenos en los que se ubicaba la antigua fábrica de Pikolin se han convertido en un complejo comercial como La Torre Outlet, con una propuesta de valor novedosa e innovadora, que aspira a situar Zaragoza como ciudad de compras para el norte de España y el sur de Francia, es una gran satisfacción como empresario y sobre todo como aragonés. Tenemos muchas ganas de que la gente venga a visitar el centro porque creo que les va a sorprender.

Lo definen como un espacio de compras y ocio para el norte de España y el sur de Francia, ¿hasta dónde quieren llegar?

Como dicen los marinos, hasta el confín de los mundos. Ahora en serio. No nos hemos impuesto ningún límite, pero tampoco considero adecuado en la coyuntura actual dedicar demasiado tiempo a soñar. Lo primero que pretendemos es que los aragoneses, así como todas las personas de otros territorios que deseen visitar La Torre Outlet, disfruten de una jornada de compras diferente y conozcan este nuevo concepto outlet que llega por primera vez al valle del Ebro. Sabemos que nuestra ubicación es privilegiada y pretendemos ser una excusa más para que todos esos viajeros que se dirigen al Pirineo o a la costa decidan detenerse y disfrutar de las compras y de la ciudad de Zaragoza.

Pese a la coyuntura actual, ¿cuáles son las expectativas para estos primeros meses de andadura?

Es evidente que la situación que nos está tocando vivir como sociedad, a consecuencia de la pandemia de la covid-19, ha generado inestabilidad e incertidumbre a la hora de emprender y generar nuevos proyectos empresariales; pero considero que hemos diseñado La Torre Outlet sobre criterios sólidos. Realmente creemos que existe una ventana de oportunidad en el norte de España para un concepto comercial como este. Hasta hoy Zaragoza era la única gran ciudad española que todavía no contaba con un espacio de compras outlet, con una oferta estructurada y de alto valor añadido. Por ello somos optimistas en este momento de despliegue del proyecto, que se iniciará con la apertura del centro este jueves y se prolongará por fases a lo largo de los próximos meses, con la apertura de nuevos operadores y marcas. No es el pistoletazo de salida que hubiésemos planteado en otras circunstancias, pero hoy no solo es lo aconsejable, si no lo obligado. La seguridad de todos nuestros visitantes debe ser nuestro principal foco de atención en este momento, por lo que abrir de una forma gradual y por fases es la mejor alternativa.

"Deseo que el proyecto aporte tanto valor a nuestra tierra como el que estos terrenos generaron a nuestro grupo y comunidad"

¿Qué ofrece La Torre Outlet que no tienen otros centros comerciales de Zaragoza?

La Torre Outlet llega para complementar la actual oferta comercial de la ciudad y posicionar Zaragoza como ciudad destino de compras. Sabemos que el consumidor está dispuesto a conducir en torno a dos horas para disfrutar de un outlet de estas características y ese es uno de los principales atractivos de este concepto, la captación de turismo. El visitante encontrará un espacio con una gran variedad de tiendas outlet y primeras marcas con descuentos durante todo el año, de entre el 30% y el 70%, una amplia oferta de ocio y entretenimiento disruptivo, ligado a tecnologías emergentes, cines de última generación, un mix de hostelería local e internacional y un área de medianas superficies. Todo ello bajo una arquitectura emblemática y en un espacio totalmente digitalizado ideado para ofrecer la mejor y más avanzada experiencia de cliente.

¿Están satisfechos con la comercialización de espacios en el arranque?

Comercializar un espacio como La Torre Outlet en medio de la actual situación sanitaria no es una tarea sencilla. Sin embargo, los equipos que lideran esta parte del proyecto, ROS Retail Outlet Shopping y JLL (Jones Lang LaSalle), han realizado una labor admirable. Estoy muy satisfecho por su esfuerzo y los resultados obtenidos. Muchos operadores han confiado en nosotros y ya se han instalado en el centro y otros lo harán a lo largo de las próximas semanas, a partir de hoy. Nuestro mayor interés ahora es que los visitantes puedan comenzar a disfrutar de La Torre Outlet Zaragoza con seguridad, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y seguir incorporando marcas que completen nuestra oferta. Por ello hemos definido una apertura por etapas que garantizará los mayores estándares de compra segura, y aportará, a su vez, el máximo valor a la ciudad y su entorno desde el primer día.

Emplazado en la antigua fábrica de Pikolín, ¿por qué era tan importante para ustedes mantener este aire industrial?

Creímos que era la mejor manera de mantener viva una parte del legado industrial de la ciudad. No queríamos olvidar lo que somos ni de dónde venimos. La Torre de Pikolin es historia de nuestro grupo empresarial y con los años se ha convertido en un icono para la ciudad de Zaragoza, dando la bienvenida a sus visitantes. Además, entendimos que un diseño industrial como este nos diferenciaba de otros complejos comerciales y era la arquitectura más sincera e identitaria posible. Se ha tratado de realizar una combinación equilibrada que no olvidara, por un lado, el pasado de los terrenos, e incorporase, por otro, un potente ADN digital. El resultado es un centro del siglo XXI cuyas fachadas y edificios recuerdan a las fábricas de la década de los 50, con una capa tecnológica en su interior que hace del complejo un espacio totalmente digitalizado y adaptado a las demandas del nuevo consumidor.

Un deseo para el nuevo proyecto...

Que aporte tanto valor en el futuro a nuestra tierra como el que estos terrenos ya generaron desde una óptica industrial a nuestro grupo y a la Comunidad. Para ello todos esperamos que en los próximos meses la coyuntura sanitaria mejore y con ella retomemos cierta certidumbre. El proyecto está inherentemente ligado a nuestra sociedad, por lo que se transformará y adaptará a las necesidades de cada momento, poniendo siempre en el centro al consumidor y su máxima seguridad. Será un orgullo ver cómo a partir de hoy muchas personas disfrutan de sus momentos de ocio y compras en un espacio que para nosotros representa la historia de nuestra empresa familiar y, a partir de hoy, un complejo comercial que aspira a liderar el sector ‘retail’ del futuro.

