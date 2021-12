Exclusiva conversación entre Papá Noel y los Reyes Magos en HERALDO: "A mí me encanta Aragón"

HERALDO y GranCasa ha conseguido en exclusiva una conversación telefónica entre Papá Noel y los Reyes Magos. Se trata de una llamada que no ha transcendido en ningún otro medio y seguro que sorprenderá a más de uno. Solo la pueden escuchar en Heraldo.es. Normalmente no se revelan las fuentes, pero el agradecimiento por este histórico hecho lo merece y son los compañeros de Oregón TV quienes han facilitado la información.

El contacto entre Laponia y Oriente es continuo. La colaboración entre elfos y pajes es “absoluta”, tal y como han comentado fuentes próximas a ambos. Por esta razón, cada año organizan una cena conjunta para celebrar la Navidad. Es una velada en la que empiezan hablando de los niños en los entremeses y terminan debatiendo, con los turrones sobre la mesa, cómo se portan los adultos. Bueno, que todos no comen turrón porque Papá Noel es diabético y Melchor alérgico a las almendras.

Esa mágica noche, que termina entre un guiñote y el karaoke, está en peligro este año. Los servicios de mensajería de ambas partes están “colapsados”, según han indicado sus gabinetes de prensa. El intenso trabajo les impide encajar un día y lugar. Esta es parte de la información que ha podido conocer HERALDO gracias a la filtración de la llamada que se reproduce en el audio.

Mientras que Papá Noel propone ser anfitrión, a Melchor, Gaspar y Baltasar no les viene muy bien ir a Laponia. Y viceversa, al de rojo no le convence Oriente. Ambas partes alegan el frío o el calor. Hay que tener en cuenta que se trata de personajes con millones de años y cualquier cambio de temperatura puede pasarles una mala factura. Algo que no ocurriría en GranCasa, donde incluso podrían ultimar las compras navideñas sin pasar frío ni calor.

Por fin, este diario ha podido saber que Aragón va a ser el lugar del encuentro. Sin embargo, la elección de un destino concreto es complicada ante una Comunidad con tantos paisajes especiales. Está por ver dónde terminan. Todo apunta a que será después de estas fiestas, por lo que lo del cotillón queda descartado. Desde la redacción de HERALDO les agradeceríamos que nos comuniquen si ven en el cielo renos o la estrella para informar a nuestros lectores.