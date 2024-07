La práctica de la trashumancia, ahora también reconocida por la Unesco, está muy viva en Bearne y profundamente arraigada en la historia de la región a este lado de los Pirineos. En los valles bearneses, es "algo más que una tradición", como se dice a menudo, con cifras y datos que así lo corroboran.

Por ejemplo, el ganado trashumante de Aspe y Ossau representa alrededor de la mitad de los rebaños que se llevan a los pastos de verano de todo el macizo. "De hecho, estamos hablando de algo esencial para la vida de nuestros pastores", resume Augustin Médevielle, que preside el poderoso comité sindical de Haut-Ossau.

Esta institución es, a la vez, un rasgo local único y un actor clave de la vida pastoril. En las 2.500 hectáreas de alta montaña gestionadas por la comisión sindical en nombre de los ocho municipios miembros, se acogen cada año más de 5.500 cabezas de ganado.

¿De dónde procede la comisión sindical de Haut-Ossau?Esta comisión tiene más de mil años de historia, pero es importante recordar que, incluso antes de eso, los pastores ya frecuentaban las montañas, pues les resultaba vital para desarrollar su actividad. Hasta la Revolución Francesa, la zona era conocida como ‘Jurades’ y estaba constituida por asambleas de cabezas de familia que se reunían en la iglesia de Bielle para elegir a sus dirigentes. En 1836, llegaron las comisiones sindicales que permitían a las comunas nombrar a sus delegados, encargados de gestionar los bienes comunes. Y la nuestra, en Haut-Ossau, es la única que también ha conservado tierras en las llanuras: se trata de la Granja de Pont-Long, y es la mayor de los Pirineos, con unas mil hectáreas.



¿A qué nivel intervienen en las zonas de trashumancia?

Gestionamos varias cabañas queseras (8 en total), perfectamente mantenidas y equipadas, situadas en cuatro zonas de pastos de montaña: Bious, Pombie, Séous y Arr. Solo en el último mandato, invertimos cuatro millones de euros en el mantenimiento de los emplazamientos (naves de ordeño, pistas de acceso, abastecimiento de agua, etc.) Y también se redistribuyeron otros cuatro millones de euros de excedentes entre los municipios miembros.



Imaginamos que, a sus ojos, la relevancia de la trashumancia ni siquiera es discutible.

Por supuesto. Por ejemplo, reflexionando, puedes darte cuenta de lo importante que es para la agricultura. Nuestros agricultores no tienen suficiente tierra para cultivar y esa situación no mejorará con el calentamiento global. Por eso, creo que, dentro de 30 años, la trashumancia salvará la actividad humana en los valles.



Pero, ¿cómo se explica que la práctica siga tan viva en Bearne?

Sobre todo, porque los pastores siguen teniendo beneficios gracias a la producción de queso de calidad. Es una actividad de nicho que funciona muy bien. Nuestras ovejas lecheras trashumantes son una particularidad que debemos conservar y no es casualidad que esta actividad también se mantenga bien en el Aveyron, gracias al Roquefort.



En España, sin embargo, casi han abandonado la trashumancia en esta zona, ¿a qué cree que se debe?

Hubo un tiempo en que el país vecino estaba plagado de rutas de trashumancia, incluso he visto fotos de pastores cruzando Madrid con sus rebaños. Sin embargo, hoy apenas quedan ganaderos de ovino en los alrededores de Formigal. De hecho, debido a los grandes volúmenes importados, España ha sufrido el hundimiento del mercado de animales de carne.



¿Por qué ir a los pastos de montaña es tan esencial para el equilibrio económico de las explotaciones?

Esta actividad libera los prados para que crezca hierba en verano, lo que permite acumular reservas de forraje para el invierno. De esta forma, se contribuye a garantizar la autosuficiencia alimentaria de las explotaciones, ya que en invierno el comité sindical tiene que suministrar a los pastores 800 toneladas de maíz y más de 1.500 toneladas de heno y paja de cebada. Dado el tamaño de sus parcelas (de 10 a 15 hectáreas de media) los pastores no podrían alimentar a sus animales sin la trashumancia.



Y también hay otro aspecto: el mantenimiento de las zonas de montaña.

Exacto. Ni el público en general ni los turistas son conscientes de ello, pero te aseguro que, sin los pastores que la cuidan, no tendríamos el 20% de la flora que tenemos hoy. Podemos verlo en las regiones donde ya no hay ganadería: las montañas se están convirtiendo en un erial. Y si, en el futuro, los ganaderos no hacen este trabajo con sus animales, ¿quién lo hará por ellos? Nadie.