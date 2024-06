"A punto de cumplir un siglo, estamos en expansión"

¿A qué retos se enfrentan?

A punto de cumplir un siglo como empresa, nos encontramos en un momento de expansión y consolidación de las inversiones que hemos realizado en estos años confiados en que, con la previsión por la que nos hemos guiado, sigamos siendo capaces de dar soluciones a nuestros clientes y a la sociedad. Soy positivo con el futuro, porque tengo la certeza de contar con los mejores profesionales, nuestro personal, y con los proveedores y socios que nos llevan siempre a alcanzar la excelencia: Mercedes-Benz, Repsol y Alsa.

¿Cree que el conductor está concienciado con la necesidad de tener un coche movido por energía limpia?

Creo que esa conciencia basada en legar un planeta mejor y sostenible la tenemos todos; y desde Ágreda lo hemos hecho tanto en nuestra propia actividad como con nuestro compromiso de décadas con entidades que trabajan para el desarrollo sostenible. Pero el conductor busca, además de poder contribuir a ese respeto medioambiental, una sostenibilidad económica en su movilidad y actividad. Por ello, la atención a particulares y profesionales en Mercedes-Benz está cada vez más personalizada, y la adquisición de un vehículo conlleva un estudio minucioso de sus necesidades, de manera que logremos la satisfacción plena de nuestros clientes.

¿Cómo tienen en cuenta la salud mental?

El bienestar de nuestra plantilla, la responsabilidad social o ahora la salud mental, que nos llevaría a hablar de los riesgos psicosociales, han estado presentes siempre en nuestros valores. Lo primero, las personas: su sentimiento de pertenencia, su desarrollo profesional... En definitiva, hacer de una empresa una familia. Además, no solo estamos concienciados en ‘la casa’, sino ‘en casa’ pues, mi propia mujer, la doctora Laura Ferrando, ha sido hasta el pasado mes la presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría Privada de España, y mi hija dirige el Departamento de Recursos Humanos. Imaginen hasta que punto nos ocupa y preocupa el bienestar de los nuestros.

¿Cómo les puede ayudar la inteligencia artificial?

Se utiliza ya en todos los ámbitos, aunque no seamos muy conscientes; desde el proceso de fabricación mediante robots industriales y de servicio, como en el desarrollo de vehículos cada vez más autónomos o para agilizar la atención al cliente. Además, los algoritmos de aprendizaje automático se utilizan para identificar patrones, predecir tendencias y tomar decisiones en áreas como el marketing, las finanzas o la logística. Mientras la tecnología no sustituya los valores, no veo más que ventajas y progreso.

¿Se han subido a la ola de las energías limpias?

Estamos trabajando en ese objetivo junto a Mercedes-Benz y su constante I+D+i; que aplica a todos los nuevos motores, la apuesta por los vehículos eléctricos, los nuevos combustibles de nuestras Estaciones de Servicio, o el uso de energías renovables para abastecer nuestras instalaciones. Pero ser cada vez más sostenibles medioambientalmente supone un esfuerzo económico que no puede ser asumido en su totalidad por la empresa ni por nuestros clientes. Las administraciones deben articular ayudas.