"Esta beca me ha permitido hacer realidad muchos sueños"

"La beca me permite estudiar. Así de simple. Sin ella, no podría realizar mis estudios de Comunicación Audiovisual porque en Zaragoza solo se pueden hacer en la universidad privada y tampoco existe el doble grado junto con Periodismo. Además, puedo vivir en Madrid, que para mí era un sueño desde muy, muy pequeña». Así de ilusionada se muestra la joven zaragozana Pilar María Lanzuela con su beca de grado de la Fundación “la Caixa” ayuda que permite a los alumnos matricularse en estudios de grado o enseñanzas artísticas superiores en universidades o centros de enseñanza superior públicos del territorio español. La convocatoria 2023 está abierta y se pueden presentar candidaturas hasta el 2 de junio. Se concederán 50 becas.

Según sus propias palabras, esta beca le supone un colchón económico que "me proporciona mucha tranquilidad porque no tengo que preocuparme por conseguir dinero para estudiar", explica esta joven estudiante del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Carlos III de Madrid.

Una ayuda que, además, le da alas para descubrir hacia dónde le gustaría enfocar su trayectoria profesional tras realizar varios cortos como ‘Tablas’, con el que ha ganado distintos premios en festivales; o ‘Pequeñas lecciones’, su último trabajo, que actualmente está presentando. Además, está participando como directora de producción en la elaboración de un reportaje que trata sobre el TEA en mujeres.

"Mis sueños futuros están muy relacionados con lo audiovisual. Me gusta mucho organizar los rodajes, contactar con los implicados, hacer castings, dedicarme a la producción. Espero formar parte de proyectos más grandes tanto en cine, como en televisión o radio. Además, no le cierro la puerta al teatro, ya que me apasiona. En el ámbito periodístico, me encantan las entrevistas y me gustaría hacer algo al respecto", matiza la joven.

Y todo ello gracias a estas ayudas, con las que Fundación "la Caixa" quiere derribar los obstáculos que impiden el acceso a la universidad a los estudiantes excelentes con escasos recursos económicos. El objetivo de las becas es promover la igualdad de oportunidades a través de un programa de apoyo integral que acompaña al becario en toda su etapa universitaria.

Derribar obstáculos

Además de las dotaciones económicas (600 euros al mes durante toda la beca; y 600 euros al inicio de la beca para equipamiento informático y material), también les ofrecen la matrícula de los estudios y ayudas adicionales para estancias internacionales; cursos de idiomas durante toda la beca; un programa de orientación académica personalizado y formación en habilidades transversales.