Según la investigación 'Informe Global Advisor - Global Views of Healthcare', el 26% de la población española acude a internet antes que al médico. Un porcentaje destacable que puede derivar en confusiones y afectar directamente a la salud. Por ello, para resolver las dudas con un diagnóstico real y acertado, el doctor Javier Domingo Cebollada, jefe de servicio de la Unidad de Traumatología de Quirónsalud, ha contestado las preguntas del consultorio médico que los lectores han enviado a través de Heraldo.es.

Para una valoración más precisa, los doctores, miembros del Instituto Aragonés de Traumatología, recomiendan visitar a los especialistas.

Hiperlaxitud

Pregunta del lector: Desde que tengo memoria, las rótulas se me salen en algunas ocasiones. Sin embargo, cada vez es más frecuente. Los médicos me han dicho que tengo hiperlaxitud, pero no me han dado ninguna solución. ¿Qué puedo hacer para evitar estas molestias?

Respuesta del doctor: Estimado lector, lo que nos comentas que te ocurre se denomina luxación recidivante de rótula. Es una entidad compleja donde pueden verse implicados múltiples factores que favorezcan que las rótulas “se salgan”. Las causas suelen tener relación con anomalías de la anatomía de la rodilla que favorecen la luxación. En casos traumáticos suele ser secundario a roturas de estructuras ligamentosas que representan el principal sistema de estabilización de la rótula.

El problema de la inestabilidad de la rótula radica, no solo en la limitación funcional que puede producirte a la hora de caminar, hacer o deporte, sino en las consecuencias derivadas de las múltiples luxaciones. Cada vez que la rótula “se sale” el cartílago sufre una agresión que puede derivar en su desgaste y producir problemas a largo plazo.

Sería fundamental valorarte en consulta y realizarte pruebas que pongan de manifiesto, por un lado, si existe anomalía anatómica que justifique la luxación y, por otro, el estado de las estructuras ligamentosas y del cartílago. Existen técnicas quirúrgicas que modifican la anatomía alterada de la rodilla y otras de reconstrucción ligamentosa que, en ocasiones, es necesario combinar para evitar las luxaciones

Dolor cervical

Pregunta del lector: Hace ya mucho tiempo que sufro dolores en el cuello. Estaba convencido de que eran por trabajar muchas horas delante del ordenador y que se trataba de algo común, pero últimamente han ido a más, teniendo espasmos, perdiendo movilidad en esta zona y provocándome un dolor intenso dolor de cabeza. ¿De qué se trata y cuál puede ser la causa de este dolor?

Respuesta del doctor: La sintomatología que refiere es un motivo muy frecuente de consulta. Son múltiples las causas que pueden concurrir en el desarrollo de sus molestias, desde una sobrecarga muscular funcional hasta una artrosis cervical. Lo cierto es que una buena exploración acompañada de pruebas diagnósticas (comenzaríamos con una radiografía simple cervical) nos permitirá confirmar mejor el diagnóstico.

Es frecuente como manifiesta que a ese dolor cervical se le asocie otra sintomatología como irradiación por extremidades superiores, rigidez, dolor de cabeza, vértigos o mareos; en este sentido conviene hacer diagnóstico diferencial con otras causas que pueden causar dolor de cabeza o vértigos.

El tratamiento generalmente se basa en medicación (analgésicos o relajantes musculares), fisioterapia y modificaciones en la higiene postural y ergonómica (usted pasa muchas horas delante del ordenador, y sería interesante valorar la altura de la pantalla, el asiento...); cuando dichas medidas no son suficientes orientamos el tratamiento hacia terapias infiltrativas y sólo en casos de artrosis avanzada, cuando todas las medidas anteriores no consiguen el efecto deseado, recomendaríamos un tratamiento quirúrgico.

Lesiones en las muñecas

Pregunta del lector: Llevo ya unos meses realizando ejercicios con pesas, pero en las últimas semanas estoy sufriendo un dolor muy intenso en las muñecas. ¿Puede ser por realizar algún ejercicio de manera incorrecta o puede tratarse de una lesión? ¿Dejar de practicar deporte durante un tiempo podría ayudarme?

Respuesta del doctor: Estimado lector, el dolor en ambas muñecas sin traumatismo previo y al realizar ejercicios de carga es frecuente. Suele ser debido a una incorrecta ejecución de los ejercicios, en muchos casos, y es lo primero en lo que hay que pensar. De todas formas, hay lesiones de muñeca que pueden pasar inadvertidas porque no limitan habitualmente hasta que no se realizan ejercicios de fuerza. En esos casos, habría que explorar al paciente y realizar alguna prueba de imagen para descartarlas. Dejar de practicar deporte seguramente ayudará a mejorar el dolor, pero si te gusta es mejor intentar buscar una solución para que puedas hacerlo con normalidad.