"Es el momento de contar con orgullo lo que hacemos"

¿Cómo ha vivido el sector del porcino este 2023?

Ha sido un año que presentaba un escenario de cambios derivados, entre otras cuestiones, del aumento y dificultades en el suministro de materias primas y los desafíos del comercio internacional. Si bien se mantiene el principal reto del sector, que no es otro que converger hacia un modelo de sostenibilidad, competitividad, innovación y resiliencia que lo mantenga como referente mundial.

Aunque el ámbito no goza de mala salud en Aragón, ¿cómo cree que se debe trabajar para conseguir un mayor impulso y más apoyos?

Tenemos que seguir trabajando de manera conjunta y organizada, involucrando a todos los agentes necesarios, no solo del ámbito privado sino estamentos administrativos a nivel europeo, nacional y autonómico, para elaborar una hoja de ruta articulada y consensuada, dirigida, de manera clara y efectiva, a enfrentar los retos marcados por y para el sector. Es esencial mencionar que lleva años inmerso en una apuesta por la innovación y la modernización de las granjas, con el objetivo de ser más eficiente y sostenible, y dotar a nuestros animales de mayor confort. Este empeño, transversal a toda la actividad, ha permitido que, hoy en día, hablar de innovación en el porcino sea un acto cotidiano, pues es notable el esfuerzo que se ha hecho desde el entorno rural. Se apuesta por la innovación y digitalización para la mejora de eficiencia y competitividad, así como continuar promoviendo el bienestar animal y la sostenibilidad.

¿Qué papel juegan los granjeros?

Nuestros granjeros son unos ecologistas proactivos, principal garante del bienestar animal y de la conservación medioambiental de su entorno de vida. En las granjas se están haciendo muchas cosas bien, las políticas ecológicas van más allá de lo exigido por la ley, pero igual hasta ahora no hemos acertado en la manera de contar lo que se está haciendo cada día. Fomentar la confianza en el sector es crucial. Tenemos que impulsar nuestros mensajes y estar unidos como garantes de empleo de calidad en el entorno rural y nuestro compromiso con la sostenibilidad, medioambiental, económica y social. Es el momento de contar con orgullo lo que hacemos.

¿Cree que la sociedad es consciente de la importancia del sector en aspectos como la mano de obra en el medio rural o la vertebración territorial?

El sector porcino español desempeña un papel significativo en la economía nacional, posicionándose como el más relevante para la ganadería española. Nos mantenemos en primera posición dentro de la producción porcina comunitaria y somos un motor de generación de empleo en numerosos pueblos. La contribución como vertebradores del territorio es innegable. Además, invertimos en el medio rural y el 43% de las granjas están ubicadas en pueblos de menos de 5.000 habitantes, lo que permite dotarlos de otros servicios e infraestructuras que fijan población. Se habló mucho de la «España vacía» en la pandemia, ya que se puso de manifiesto el peso del mundo rural con la agricultura y la ganadería como actividades esenciales para el desarrollo de la vida, no solo en los pueblos, sino también en las grandes ciudades. Tal vez no hemos sabido llegar con esta realidad a la sociedad, pero entre todos tenemos que ponerlo en valor. La ganadería es un motor económico que no solo genera empleo y fija población, sino que actúa como elemento de inclusión e inserción de personas en el mundo laboral, con una mano de obra especializada y cualificada en aspectos básicos para la convivencia como el bienestar, la sostenibilidad y la sanidad.

¿Qué importancia dan desde el clúster a la comunicación? ¿Cómo la trabajan?

La comunicación es el elemento básico de transmisión e intercambio que cohesiona la sociedad y se ha desarrollado mucho y por distintas vías en los últimos años, dando lugar al mundo globalizado e hiperconectado en el que nos encontramos. Para nosotros, es la vía para conectar nuestro sector con la sociedad, transmitiendo los valores, las prácticas y el esfuerzo de las personas que trabajan en las granjas.

¿Cómo la trabajan?

Desde el clúster hemos escuchado a nuestros socios, que han definido como uno de los ejes estratégicos la apuesta por la comunicación: transparente, fiable, efectiva, adaptada a las nuevas tecnologías y a la diversidad de la sociedad actual. Para ello, se va a implantar un plan de comunicación sectorial responsable, generoso, conjunto, articulado y a largo plazo, para tratar de transmitir la realidad de un sector en continuo cambio y perfeccionamiento, conectando con los diferentes agentes sociales mediante los canales adecuados y ofreciendo una información rigurosa y basada en datos científicos contrastados, sin perder la claridad y accesibilidad del mensaje.

¿La innovación y la digitalización están ligadas en el sector?

Evidentemente, y gran parte de los proyectos liderados o impulsados por el clúster lo ponen de manifiesto. Ya lo comentaba anteriormente, el sector está incorporando la tecnología para el perfeccionamiento de las actividades en granja, a todos los niveles, desde procesos básicos como la alimentación, con dispensadores de alimento con dosificación personalizada e individualizada para cada animal, hasta procesos más innovadores y complejos, como el reconocimiento mediante inteligencia artificial de indicadores de estrés en los animales, realizando predicciones que consiguen minimizar el desencadenamiento de enfermedades.

¿Son una pieza clave?

La interdependencia y el complejo equilibrio entre los pilares fundamentales que sustentan el sector (sostenibilidad, productividad y sanidad animal) exigen todos los esfuerzos y medios disponibles, para lo que la innovación y la digitalización son esenciales. Son el vehículo para incorporar conocimientos y tecnologías que promuevan la transformación digital de las empresas de nuestro sector, dotándolas de herramientas para dar respuesta a la impredecibilidad, inestabilidad y multifactorialidad de los modelos socioeconómicos actuales, así como para fomentar un modelo de gestión más sostenible.

¿Cuáles son los retos que se plantean de cara al futuro?

Los retos del sector de cara al futuro vienen marcados no solo de manera interna gracias a la proactividad y afán de perfeccionamiento del sector, por un exigente marco regulatorio europeo y también por la creciente demanda de excelencia por parte del consumidor, cada vez más concienciado en aspectos medioambientales, de bienestar animal y de optimización de recursos. A estos tres retos, por supuesto, tenemos que sumar la compleja situación socioeconómica que atraviesan los países a nivel global, que repercuten directa e indirectamente tanto en la productividad como en la sostenibilidad socio económica de las granjas y del territorio. Estas cuestiones nos llevan al reto global de la sostenibilidad socioeconómica y ambiental no solo del sector porcino, si no de la alimentación en general. Teniendo en cuenta la dificultad de conseguir el equilibrio entre la demanda de unos estándares de gestión cada vez más exigentes y el crecimiento continuado de la población mundial, desigual en recursos y cada vez más numerosa, para la que la disponibilidad y accesibilidad al alimento están en riesgo. Adicionalmente, tenemos el reto de hacer que la sociedad realmente conozca lo que hacemos y no lo que otros dicen que hacemos.