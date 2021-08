Una ‘app’ con multitud de funciones para facilitar el día a día del cliente

*

¿Dudas sobre tu alimentación?



Eva Gosenje Ábalos es la responsable de Nutrición de Eroski y cuenta con una amplia experiencia como dietista-nutricionista en diversos ámbitos. La experta responde mensualmente a los lectores de HERALDO sus dudas en lo relativo a su alimentación.

Me han diagnosticado intolerancia a la lactosa y estoy preocupada por si no estoy tomando suficiente calcio. Pero no conozco otros alimentos que lo aporten aparte de los lácteos.

Tener intolerancia a la lactosa no significa eliminar los lácteos, pues se pueden tomar los ‘sin lactosa’ y, en muchos casos, se tolera hasta un yogur diario y algo de queso fresco. Otros alimentos con calcio y sin lactosa son: frutos secos y semillas, legumbres, pescados pequeños (sardina, anchoa...) y algunos mariscos (pulpo, gambas o almejas), verduras de hoja verde (brócoli, berza o col) y productos enriquecidos, pero también la mayoría de quesos semicurados y curados.

En casa nos encantan los helados y siempre tenemos la misma duda: ¿son más sanos los de crema o los de hielo?

Los helados cremosos tienen más grasa que los de hielo y, por tanto, más calorías. En cuanto a los azúcares, son semejantes. Podría parecer que son más sanos los de hielo, o mejor, menos malos, pero hay que tener en cuenta que los helados, todos ellos, se recomiendan ocasionalmente, cuanto menos mejor, así que, siendo así, da igual, de vez en cuando disfrutar del que más os guste. En cualquier caso, hay que recordar que elementos como los helados hechos en casa, con lácteos sin azúcares, las frutas o los frutos secos deben tener una presencia más habitual en la dieta.

