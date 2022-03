Erasmus en ESIC: cómo estudiar en una escuela de negocios y disfrutar de una experiencia en el extranjero

*

Clara Ramo, 23 años, Pecs (Hungría)

"Desde pequeña he sido una persona que no se ha conformado con lo establecido. Siempre busco más y trato de aportar a mi vida nuevas experiencias". Para Clara Ramo, alumna de 4º del Grado en Marketing en ESIC Zaragoza, aprovechar la oportunidad de estudiar fuera fue casi inevitable. Aunque su estancia, por ahora, está siendo "inmejorable", confiesa que, al principio, la adaptación a la vida en Hungría le resultó algo complicada. "A pesar de haber experimentado una especie de 'shock' cultural, puedo decir que es una experiencia única que te enriquece diariamente y que te permite conocerte mejor, ya que hay situaciones en las que, sin quererlo, sacas a la luz ciertas cualidades personales que creías que no existían y que te permiten poder solventar los problemas. Además, desarrollas una independencia que, por lo menos, yo hasta el momento nunca había tenido". Por eso, Ramo recomienda vivir esta experiencia: "Te hace una personas más completa, con mayor capacidad de adaptación y empatía y también te permite ampliar tu visión y tu nivel de comunicación".