Endesa se une con Álvaro Ybarra para concienciar sobre la transición energética

La sede de Endesa en Madrid fue el escenario en el que se presentó ‘El legado que seremos’, uno de los proyectos más personales del fotógrafo Álvaro Ybarra. Se trata de un recorrido único por la transición energética de nuestro país en el que fusiona su narrativa documental con la personal e introspectiva a través de fotografías en blanco y negro, en un intento de dar respuesta al cambio de paradigma energético existente.

Endesa se ha unido a este proyecto personal de Álvaro Ybarra Zavala consciente de su papel en esta transición energética. Lo hace poniendo a disposición de su cámara personas, lugares e historias que marcan la transición energética, ya que la compañía es uno de los actores que engloba todas las aristas que implica este proceso. De ser la gran empresa carbonera española, Endesa ha pasado a ser la eléctrica integrada que menos emite en España, al tiempo que lidera los dos únicos procesos de transición energética justa de la Península Ibérica en Pego (Portugal) y Andorra (Teruel).

Las imágenes van acompañadas de historias en primera persona

En la presentación de este proyecto, que acaba de arrancar y que se prolongará hasta 2026, Álvaro Ybarra Zavala estuvo acompañado por la directora general del Instituto de Transición Justa, Laura Martín, el director general de comunicación de Endesa, Ignacio Jiménez Soler, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Junto a ellos estuvieron alcaldes de localidades que están viviendo esta transición energética con el desarrollo de proyectos renovables como el de Fréscano (Aragón), Jorge Cuartero; el de Minglanilla (Castilla-La Mancha), José Luis Hervás; también se ha contado con la presencia del responsable del proyecto de Transición Justa de Endesa en Andorra, Ramón White; y asociaciones como Asaja de la mano de su director de proyectos Juan Almasa; y Juanjo Berbell, de la consultora Methys.

El proyecto busca concienciar sobre la importancia de realizar una transición económica justa hacia las renovables. Álvaro Ybarra

"Lo que hoy hemos querido dar a conocer es una mirada a largo plazo sobre una realidad: la de la transición energética justa. Una realidad de una importancia excepcional y que Endesa está protagonizando", señaló el consejero delegado de Endesa, José Bogas durante el acto de presentación de ‘El legado que seremos’, remarcando que "este proyecto es una herramienta viva de comunicación y también de memoria para futuras generaciones".

"La transición energética está compuesta de muchas aristas, pocas empresas tienen una visión global. Endesa es una de ellas, porque es protagonista precisamente de esta transición energética, por eso se ha convertido en mi compañero de viaje", señaló el propio Álvaro Ybarra Zavala durante la presentación de su proyecto. La razón es sencilla. "Es importante reflexionar y mostrar qué éramos, somos y hacia dónde vamos en esta transición energética, para valorar qué dejaremos a las futuras generaciones", remarcó el autor.

El proyecto se ha configurado en base a cinco bloques temáticos diferentes

Para el director general de comunicación de Endesa, Ignacio Jiménez Soler, "es un privilegio que Endesa cuente con la mirada de Álvaro Ybarra para documentar la transición energética justa en la que la empresa está inmersa". "Nuestro relato corporativo sobre la transición energética es transversal y global, no parcial, y el trabajo de Álvaro nos ayuda a reforzar la manera en la que contamos a la sociedad todo lo que hacemos", continuó antes de pronosticar que dentro de unos años veremos la fotografía completa y todo tendrá sentido sobre la importancia de las renovables.

El proyecto ‘El legado que seremos’ lleva un año de camino recorriendo varios puntos de la geografía española. Las instantáneas del fotoperiodista van acompañadas de historias en primera persona que acercan al espectador a la realidad retratada por el objetivo de Álvaro Ybarra Zavala, quien ha sido reconocido con numerosos premios como el World Press Photo - Joop Swart Masterclass o el Premio Fotoperiodista del año - Club internacional de la prensa. Su recorrido profesional le ha llevado por más de 40 países en proyectos clave para publicaciones como Time, New York Times, Le Monde, Libération, Newsweek, Sunday Times Magazine, CNN, Vanity Fair, XL Semanal y muchos otros.

Bloques

Este recorrido fotográfico, que tiene un horizonte temporal de cinco años, va a inmortalizar la historia energética sobre la base de una serie de puntos clave. Para ello se divide en cinco bloques temáticos. El proceso de descarbonización es el título del primero de ellos. En el mismo, Ybarra realiza el retrato del fin de una era marcada por esta tecnología y su sustitución por una nueva forma de energía, la renovable. El fotógrafo está recorriendo los territorios históricos que vivían del carbón y su transformación, gracias a los proyectos que Endesa está desarrollando en ellos, para no dejar a nadie atrás y seguir escribiendo juntos el futuro de estas zonas. El objetivo de su cámara se ha metido en el interior de las centrales en proceso de desmantelamiento y está siguiendo de cerca la construcción de nuevos proyectos renovables y la puesta en marcha de medidas de revitalización económica junto a socios locales.

La compañía es protagonista de la transición energética. Álvaro Ybarra

Con ‘Los territorios’ quiere dar un paseo por esa transformación energética y social en las zonas que en su día dependían del carbón. Este bloque recorre cuatro de estas zonas: As Pontes, Compostilla, Andorra y Litoral. Se trata de cuatro buques insignia de la transición energética y Álvaro Ybarra Zavala los está conociendo de primera mano a través de sus personas, viviendo con ellos la metamorfosis que están experimentando a nivel social, económico y paisajístico.

La revolución energética y cómo esta transformación incide en la vida cotidiana, en las propias administraciones públicas y en los procesos de producción industrial es la temática del tercero de los bloques expositivos. La cámara de Álvaro Ybarra Zavala muestra el desarrollo de proyectos renovables, cómo se están realizando, cómo conviven el sector industrial y el primario, y cómo está transformando la sociedad gracias a estos cambios.

En cuarto lugar busca mostrar los objetivos sociales y medioambientales en la transición energética. Esta parte de su proyecto quiere ser un recorrido por la transformación de los paisajes, mostrando cómo eran, son y serán. Álvaro Ybarra Zavala quiere hablar de la transformación del entorno, incluidas las propias ciudades y su concepto de consumo energético, cómo se está beneficiando ya nuestro medioambiente de la transición energética, y cómo la propia sociedad se está adaptando a ese cambio.

Por último, está ‘Endesa y su historia como protagonistas de esta transición energética’. Desde hace casi 80 años, la compañía ha estado presente en el panorama energético nacional y ahora se ha convertido en uno de los protagonistas del proceso de transformación energética, que engloba también las relaciones entre el regulador y la eléctrica en su papel de regulada. Cómo están viviendo los empleados este proceso de descarbonización y esa transición energética hacia las renovables es uno de los focos del proyecto. Ellos conocen como nadie cómo se está gestando esta profunda transformación social.

Un fotógrafo de narrativa dual

Álvaro Ybarra, autor de las fotografías del proyecto ‘El legado que seremos’, que acaba de comenzar y se prolongará hasta 2026, es un fotógrafo documental nacido en Bilbao que reside actualmente entre Madrid, Bogotá y Kiev. El trabajo de Ybarra podría definirse como una narrativa dual que se enfrenta, pero también se fusiona, bajo el prisma de una sola mirada. La dualidad de su fotografía combina una narrativa documental con una narrativa personal e introspectiva. Toda su obra está marcada por un fuerte diálogo en el que prevalece la búsqueda obsesiva y el entendimiento del comportamiento humano y su compleja naturaleza. Esta búsqueda obsesiva es una respuesta a la experiencia vital de una infancia compleja que enriquece su trabajo con una fuerte carga existencialista. Su fotografía presenta una narrativa visual llena de preguntas que invita al espectador a hacer suyas las fotografías de Ybarra. Este diálogo visual está presente tanto en su fotografía documental como en su fotografía más introspectiva. Para Ybarra, ‘El legado que seremos’ le está permitiendo ser testigo y parte al mismo tiempo porque "la transición energética nos está afectando a todos". Con él busca "concienciar de lo mucho que nos jugamos".

Historias que cuentan cómo caminar hacia las renovables

Un año lleva ya el fotógrafo Álvaro Ybarra recorriendo territorios en los que Endesa está implantada y retratando gente y situaciones vinculadas con la transición energética en España. Este proceso de descarbonización plasmado en imágenes, junto con las historias de sus protagonistas, refleja, por ejemplo, la situación de Sedeis V, ubicada en la localidad turolense de Andorra, y que es un claro exponente del paso del carbón a la vanguardia de las energías renovables. Allí está Manuel, al que la instalación aragonesa le brindó, como a su abuelo y a su padre, una oportunidad de prosperar a nivel laboral como personal. Ahora, como Representante del Promotor con Enel Green Power en la construcción de Sedéis V, está sumergido al completo en el proyecto de transición justa que se desarrolla en Andorra.

Desde allí se salta a la isla de El Hierro, un territorio de 268 kilómetros cuadrados, donde los paisajes se conjugan a la perfección. El 9 de agosto de 2015 se marcó un gran hito en este paraíso natural, cuando Endesa consiguió por primera vez abastecer a la isla de energía 100% renovables durante dos horas. Se plasma en ‘Gorona del viento y el viaje hacia la sostenibilidad’.

Fotografía que acompaña a la historia ‘Gigantes y molinos’. Álvaro Ybarra

'Memoria de un legado. Pilar seguro de un presente' despide la torre de la central térmica de Andorra. Los ojos de una anciana que le ha dedicado toda su vida desprenden nostalgia por el pasado; y pena por no formar parte de un presente y un futuro que le dará una nueva vida a la región.

La construcción de parques eólicos es un complejo procedimiento que comienza con el transporte del elemento más esencial, las piezas. Jorge del Riego Cuesta se encarga de que todo este complejo procedimiento se adapte a los ajustados cronogramas. Su esfuerzo queda inmortalizado en ‘Donde todo comienza’.

José Mouriño Díaz es el protagonista de ‘La fuerza del viento’, que cuenta la evolución en la producción de energía eólica. Por su parte, en ‘El último baile. El inicio de una nueva vida’ sitúa en la central térmica de As Pontes. Ignacio Sáinz Romero, empleado de As Pontes, recuerda la trayectoria ascendente de estas instalaciones, cuyo próximo cierre hace que desde Endesa se estén preocupando por reubicar a su personal para que esta localidad coruñesa no se vea perjudicada por el impacto laboral.

Ligada con la anterior, ‘Presente, pasado y futuro de As Postes’ narra la historia de José Antonio Menéndez, un apasionado del piragüismo. La mina de As Pontes fue su lugar de trabajo. En los años 80 del siglo XX, comenzó un proceso de transformación que conllevó una revegetación metódica en la escombrera exterior. Pero el lago es el proyecto que trae más nostalgia a José Antonio, donde ha transcurrido largos días de verano junto a sus hijos o disfrutado del piragüismo. Los costes económicos quedan en un segundo plano al comprobar la calidad química de las aguas y la biodiversidad de la escombrera.

‘Un nuevo horizonte’ pone en valor la importancia de las centrales térmicas de Endesa para varias generaciones en los territorios en los que actúan. El padre de José Antonio Capellán Salomón contribuyó al nacimiento de la de Andorra y él cerrará un ciclo de una generación.

José Manuel Mato Díaz tenía 24 años cuando se convirtió en alcalde de Paradela, un municipio inmerso de grandes fincas. El proceso que se llevó a cabo para que en esta localidad se pudiera construir un parque eólico centra el relato de ‘Gigantes y molinos’.

Beatriz Muñiz ha dedicado su vida laboral a las energías renovables, pero en el año 2015 decidió emprender un nuevo camino profesional hacia los proyectos térmicos. De la mano de Endesa Generación, empezó a ocuparse del desmantelamiento de las centrales térmicas que la compañía había decidido cerrar definitivamente.

Web

Es una selección de las primeras historias que forman parte de ‘El legado que seremos’. Todas las publicadas y las que se vayas creando a lo largo de toda la vida del proyecto se podrán descubrir, junto con las fotografías de Álvaro Ybarra, en la página web habilitada para ello.