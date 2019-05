Víctor: Mi médico de cabecera me ha insistido en repetidas ocasiones en hacerme la operación de laparoscopia de reducción de estómago. En mi caso, además de tener un problema de obesidad mórbida, sufro un trastorno psicótico. Desde que me diagnosticaron la enfermedad a los 18 años y comenzaron a medicarme para tratarla engordé bastante. Tengo 35 años de edad, mido 1,73 y peso 125 kilos, y tan solo a falta de que me vea en consulta el cirujano (ya me ha visto el médico de cabecera, el psiquiatra, y la endocrino) y me dé vía libre para poder operarme. Informándome sobre el tema, he visto que en la Seguridad Social se hace básicamente de dos formas: mediante una reducción de estómago únicamente, que es la menos invasiva pero que provoca (creo) algunos efectos secundarios (como el estreñimiento), o con una intervención en la que se extirpa buena parte del intestino grueso, que no es me correspondería por mi nivel de obesidad y que haría que tuvieran que subir mucho la ingesta de medicación asociada al mi problema crónico debido a la menor o falta de absorción del aparato digestivo, ya que además debería de tomar unas 13 vitaminas extra al día.

Doctor Solano, podría explicarme si estoy en lo cierto, así como cualquier información adicional sobre estas operaciones o alguna que yo no haya comentado. Además, ¿cómo varía en lo referido a operar en pacientes que padecen patología mental? ¿Existen posibles contraindicaciones en estos casos concreto de padecer un trastorno psicótico a la hora de operar de cirugía para poder perder peso?

Respuesta del doctor: Hola Víctor, es cierto que determinadas enfermedades mentales contraindican la realización de cirugía de obesidad. Es por ello, que debe haber siempre valoración mental por un especialista antes de realizar estas operaciones, no obstante, en la mayoría de los casos sí que puede operarse.

Respecto a las dudas sobre las diversas técnicas, hay que tener en cuenta que hoy día toda cirugía de obesidad se realiza de forma mínimamente invasiva por laparoscopia.

Me comenta dos tipos de técnicas.

1. -Técnicas de reducción de estómago. Hoy día, la más realizada de estas técnicas es la gastrectomía tubular, también llamada manga gástrica. No tiene por qué producir estreñimiento, pero es una técnica agresiva (se quita el 90% del estómago), irreversible, exige por parte del paciente seguimiento de una dieta estricta y se acompaña en ocasiones de reflujo gastroesofágico. No es una de nuestras operaciones preferidas. Técnicamente es una operación más sencilla (por eso se realiza en muchas ocasiones), pero tiene un índice de complicaciones graves y complejas de solucionar nada desdeñable. Además, si el paciente padece otras enfermedades metabólicas como diabetes o hipercolesterolemia, esta intervención es muy poco efectiva a la hora de solucionar estos problemas.

2.- Técnicas de bypass. Es el otro tipo de operación al que usted se refiere, solo que no se toca para nada el intestino grueso y no se quita ni estómago ni intestino. En este tipo de intervenciones lo que realizamos es una reducción de estómago sin quitar nada de estómago y un bypass o cortocircuito de intestino delgado, también sin quitar nada de intestino delgado.

Las operaciones de bypass son técnicamente más complejas, exigen más experiencia por parte del cirujano. A su favor, cabe mencionar que son mucho menos agresivas que la manga gástrica, son reversibles, muy eficaces para combatir la diabetes y la hipercolesterolemia, y en nuestra experiencia, tienen menos complicaciones que la manga.

Además, son más permisivas con las transgresiones dietéticas de los pacientes, no precisan seguir una dieta estricta y las cifras de pérdida de peso son mejores a corto, medio y largo plazo que en las reducciones de estómago simples.

Obviamente, este tipo de cirugía de bypass es mi preferido. En el momento actual son intervenciones que realizamos en 30-40 minutos y el paciente se va de alta a las 48 horas. Nuestro índice de complicaciones es inferior al 1%.