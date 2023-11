El tren, el gran pilar para la descarbonización

En la comunidad aragonesa, el transporte pesado es el responsable de la mitad de las emisiones originadas por la movilidad en carretera. Por este motivo, y con el fin de lograr el ansiado objetivo de descarbonizar, instituciones y agentes sociales y económicos insisten en la necesidad de apostar y promocionar el desarrollo de infraestructuras de autopistas ferroviarias, una apuesta clara por un transporte más sostenible, eficiente y seguro.

Así ocurre en el caso del ente público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que tiene previsto reforzar aún más a Zaragoza como potencia logística. En colaboración con los puertos de Sevilla y Huelva, está impulsando la puesta en marcha de dos autopistas ferroviarias que unan estas dos ciudades andaluzas con la capital aragonesa para subir semirremolques al tren. El objetivo de esta importante actuación, un corredor de más de 1.000 kilómetros de longitud, pasa por desviar parte del tráfico pesado que cruza el país desde los puertos de Andalucía y reducir con ello las emisiones contaminantes.

Además, en la agenda de actuaciones relacionadas con el transporte ferroviario está el interés en impulsar la conexión con Francia gracias a la Travesía Central Pirenaica (TCP) y la apuesta por la línea de Canfranc.

Conexiones

Entre los proyectos relacionados con las autopistas ferroviarias, destaca el contrato de arrendamiento por parte de Adif de instalaciones en el Centro Logístico de Mercancías de Zaragoza-Plaza. Una superficie total de 72.545 m2, que se destinará al desarrollo de servicios logísticos de mercancías y tren en este enclave estratégico.

Otro eje importante se centra en la necesidad de apostar de manera efectiva por la Travesía Central del Pirineo (TCP), que permitiría que Aragón se convierta en una gran puerta hacia Europa. "Si los dos pasos fronterizos a ambos extremos del Pirineo están saturados y tenemos que conseguir que en 2050 el 50% de mercancías se transporte por tren, la infraestructura central es necesaria, y su impulso no se puede demorar. Si no se empieza ya, no existirá nunca", aseguró hace unos días el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Anía.

Finalmente, otras propuestas incluyen la apuesta de Aragón por el corredor Cantábrico-Mediterráneo y el desarrollo del proyecto ferroviario de la Plataforma Logística de Teruel (Platea) y la Plataforma de Huesca (Plhus).