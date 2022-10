Teresa Viejo: "El talento está ahí, es universal y lo podemos utilizar todas"

Se muestra encantada de venir a la capital aragonesa, donde además va a comenzar un ilusionante proyecto de investigación con reputados profesores de la Universidad de Zaragoza. La periodista Teresa Viejo alude en esta entrevista a su trayectoria profesional, pero sobre todo ofrece las claves de su desarrollo personal.

¿Qué es lo que le ha movido a participar en el encuentro Mujeres que organiza HERALDO y el portal Mujer.es?

Son varias las razones. Una, que desde hace algunos meses me he incorporado a las firmas de Mujer.es. Es bonita la sensación de incorporarse a una familia y de formar parte de las actividades que organizan. Además, el foro tiene un mensaje que es el del talento, que me gusta más que usar esas palabras que ya han perdido su significado, como los conceptos de mujer, liderazgo o visibilización... Porque entiendo que el talento es una definición mucho más amplia para contemplar las experiencias que se derivan del desempeño de una carrera profesional y personal. De otra forma, lanzamos un mensaje que no permea en todas las mujeres, pero el talento está ahí, es universal y lo podemos utilizar todas.

¿Cree que el foro puede aportarle interesantes puntos de vista?

Hay un recorrido de ida y vuelta en cualquier actividad profesional que desempeñamos. Yo aprendo siempre cuando doy mis conferencias y trato de compartir mi mirada con humildad.

Mujer de éxito en el ámbito del periodismo y la comunicación, ¿es el trabajo la clave?

Me revuelvo contra el concepto que se tiene del éxito. Mi percepción es que el éxito es tener una vida apacible, en la que aportas a tu entorno y a la sociedad, y lo digo con la mano en el corazón. No tiene que ver con dirigir un medio o estar en un programa de máxima audiencia. Si llegas a casa y hay un vacío, eso no puede ser éxito. Lo ligo muchísimo al desarrollo personal, al autoconocimiento, a identificar las heridas que tenemos y a sanarlas, así como a conectar con las personas. Creo que las dificultades de la vida tienen una misión, cada ‘no logro’ implica que llegará otra cosa oportuna para ti. Pensar que voy a doctorarme, con la barrera cercana de los sesenta... hace diez años no me lo hubiera imaginado. Se trata de ir colocando piezas para que me levante cada mañana y diga qué suerte tengo de vivir mi vida.

¿Esto no es lo mismo que obligarse a ser feliz?

No, de hecho, tenemos que reconciliarnos con las sensaciones negativas como la tristeza o el enojo. Me gusta más el concepto de plenitud que el de felicidad y una vida plena la puede tener cualquier persona.

El periodismo ha sido tradicionalmente una profesión masculina, ¿Cómo valora su evolución hasta nuestros días en cuestión de paridad e igualdad?

Yo ya la he vivido como una profesión esencialmente femenina, excepto en ‘Interviú’, donde nos preguntábamos: «¿Dónde están las mujeres?». Recuerdo que en la radio, en 1997, buscábamos cuota masculina con colaboradores y trabajadores porque la redacción era siempre femenina. El sesgo de la mirada femenina es muy rico, porque no podemos tener la misma sensibilidad que los hombres en temas que nos motivan más. El mundo es así: la mitad hombres y la mitad mujeres.

¿Qué proyectos tiene entre manos en la actualidad?

Inicio el doctorado para validar la investigación que estoy haciendo sobre la curiosidad. Voy a trabajar con los profesoresYolanda López y Javier García Campayo en la Universidad de Zaragoza. Lloraba cuando me admitieron. Esto está ligado a un proyecto ambicioso en torno a la curiosidad. He creado un instituto de la curiosidad para fomentar su estudio. Sigo impartiendo conferencias, realizando formaciones en organizaciones y continúo dirigiendo ‘La Observadora’ en Radio Nacional de España, ya llevo diez años. Además, acabo de sacar un libro: ‘La niña que todo lo quería saber’.